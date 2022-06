Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Motorrollerfahrer stieß Fahrerradfahrer um und verletzte ihn leicht

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 61-jähriger

Radfahrer auf dem Fahrradweg entlang der Leonie-Wild-Straße in Richtung

Eppelheim. Auf Höhe des Pferdehofes stand bereits ein bislang unbekannter Täter

mit seinem Motorroller auf dem Fahrradweg und hantierte dort mit seinem

Mobiltelefon.

Der Radfahrer hielt an und wies den Motorrollerfahrer daraufhin, dass er „nichts

auf dem Radweg zu suchen hat“. Unvermittelt beleidigte der Rollerfahrer

daraufhin den Radfahrer mit Ausdrücken aus der Gossensprache.

Nachdem der Radfahrer den Täter und seinen Motorroller fotografiert hatte,

forderte der Rollerfahrer den Radfahrer auf, die Bilder sofort zu löschen.

Bevor der Radfahrer weiterfahren konnte, wurde er zu Boden gestoßen. Der

Rollerfahrer entriss ihm das Mobiltelefon und warf es zu Boden.

Der 61-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt und nahm später selbstständig

medizinische Hilfe in Anspruch.

Der Motorrollerfahrer fuhr mit einem dunklen Motorroller. Das

Versicherungskennzeichen konnte abgelesen werden. Der Täter wird wie folgt

beschrieben: circa 175 cm groß, Alter 30 bis 40 Jahre, kräftige Statur, Glatze,

Stiernacken und sonnengebräunt.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt gegen den noch unbekannten

Täter Vorlage einer Strafanzeige unter anderem wegen Beleidigung,

Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Totes Reh aufgefunden; Polizei appelliert an Hundebesitzer

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Mittwochmorgen verständigte ein

Jagdpächter das Polizeirevier Eberbach, nachdem er im Bereich Pleutersbach den

Kadaver eines Rehs aufgefunden hatte. Dieses wurde offenbar im Zeitraum von

Dienstag bis Mittwoch von einem bislang unbekannten Tier gerissen. Das verletzte

Reh erlag vermutlich wenig später, unterhalb der Zufahrt zum Schützenhaus,

seinen Verletzungen.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

appelliert insbesondere an die Hundebesitzer, die im besagten Bereich unterwegs

sind, ihren Hund an der Leine zu führen und nicht frei laufen zu lassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Tel.: 06271 92100 zu melden.

BAB 6, Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf Autobahn – Linker Fahrstreifen wieder freigegeben

BAB 6 / Sinsheim (ots) – Nach einem schweren Unfall zwischen Wiesloch /

Rauenberg und Sinsheim ist der linke Fahrstreifen wieder frei. Der mittlere und

rechte Fahrstreifen bleiben weiterhin aufgrund von Reinigungs- und

Bergungsarbeiten gesperrt.

BAB 6, Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf Autobahn – Streckenabschnitt gesperrt

BAB 6 / Sinsheim (ots) – Gegen 10 Uhr kam es auf der BAB 6 zwischen Wiesloch /

Rauenberg und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem schweren

Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen streifte ein LKW einen Sattelzug, der

aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen halten musste, dabei wurde zudem ein

Pkw erfasst. Aufgrund von Trümmerteilen, Fahrbahnverschmutzung und der

anstehenden Bergungsarbeiten sind alle Fahrstreifen derzeit gesperrt. Bei dem

Unfall wurden zwei Beteiligte verletzt, die in umliegenden Kliniken gebracht

wurden. Über die schwere der Verletzungen sowie den entstandenen Sachschaden

kann bislang keine Auskunft gegeben werden.

Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden aufrechterhalten werden

müssen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu umfahren.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Edingen-Neckarhausen (ots) – In der Zeit von 9 Uhr bis 14.30 Uhr am Donnerstag

entwendete ein oder mehrere bislang Unbekannte ein mehrfach abgeschlossenes

E-Bike in der Hauptstraße. Das weinrote Fahrrad der Marke Spezialized wurde von

seinem Besitzer auf einem Parkplatz mit zwei Schlössern verschlossen abgestellt.

Offenbar trennten die Täter die Sicherungen mit einem Trennschleifer auf und

entwendeten anschließend das Fahrrad im Wert von mehr als 3.000 Euro. Zeugen,

die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06203 892029 an

die Ermittler des Polizeipostens Edingen-Neckarhausen zu wenden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Milchautomat aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Weinheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein

bislang unbekannter Täter einen Milchautomaten in der Waidallee auf und

entwendete daraus Münzgeld. Mit knapp 15 Euro Bargeld fiel die Beute des

Unbekannten gering aus, allerdings dürfte der entstandene Sachschaden an

mehreren Schlössern des Automaten nicht unerheblich sein. Zeugen, die Hinweise

geben können, werden gebeten sich unter 06201 10030 beim Polizeirevier Weinheim

zu melden.