Raub in Lagerhalle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Über Notruf teilte ein 61-jähriger Mitarbeiter einer Firma in der Nacht vom 23.06. auf den 24.06.2022 mit, von 2 unbekannten Männern in der Rheinhorststraße überfallen worden zu sein. Während er seinen Lieferwagen (Fiat Ducato) beladen wollte, schlugen ihn die beiden Männer zu Boden. Anschließend bedrohten sie ihn mit einem Messer und entwendeten Pakete aus dem Kastenwagen.

Das Duo flüchtete mit einem unbekannten Fahrzeug. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Die männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

20-30 Jahre, beide trugen dunkle Trainingsanzüge mit Kapuze und waren mittels Mundschutz maskiert.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

BMW auf Spielplatz festgefahren

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Mitten auf dem Spielplatz in der Kriemhildstrasse fuhr sich ein 5er BMW in den dortigen Hackschnitzeln fest und musste mit Hilfe des Abschleppdienstes befreit werden. Dem noch unbekannten Fahrer, welcher beim Eintreffen der Streifen nicht mehr vor Ort war, gelang es nicht, mit Hilfe von untergelegten Ästen das Fahrzeug selbst zu befreien.

Nach Angaben eines Zeugen gelang die Befreiung des Fahrzeuges in den frühen Morgenstunden auch nicht durch ein weiteres Fahrzeug. Es entstand Sachschaden am Spielplatz.

PKW fährt in Gebäude

Ludwigshafen-Süd (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag 22.06.2022 gegen 19.45 Uhr in der Pfalzgrafenstraße. Ein aus einem Parkhaus ausfahrender Pkw fuhr aus bisher noch ungeklärten Gründen in eine Glasscheibe an einem gegenüberliegenden Gebäude. Die beiden 57- und 53-jährigen Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Der Pkw musste abgeschleppt und die beschädigte Scheibe notverschalt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Falsche Microsoftmitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 23.06.2022 wurde ein 30-Jähriger auf seinem Handy angerufen. Eine Computerstimme am anderen Ende der Leitung teilte mit, es gäbe bei ihm Probleme mit Microsoft, für weiteren Informationen solle er die “1” drücken. Der Angerufene legte auf, es entstand kein Schaden.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Schauen Sie auch auf der Seite der Kriminalprävention zum Thema falscher Microsoft-Mitarbeiter: https://s.rlp.de/1Pr2E