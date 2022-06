Mehlingen: 17-Jähriger schwer verletzt – Hinweise erbeten

Mehlingen (ots) – Zwei junge Männer sind in der Nacht zum Donnerstag 23.06.2022 in der Hauptstraße von einem fremden Mann überfallen worden. Einer der Jugendlichen kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden 17- und 19-Jährigen hielten sich kurz nach 01 Uhr am Neukircher Platz auf und hörten Musik. Der unbekannte Mann saß auf einer Parkbank und fühlte sich von der Musik gestört.

Er ging auf die Jugendlichen zu und schlug dem 17-Jährigen ins Gesicht. Dann zog der Täter eine Schusswaffe und bedrohte die Beiden. In der Folge kam es zum Gerangel und der Fremde erbeutete das Handy des 19-Jährigen. Die beiden Jugendlichen flüchteten und brachten sich in Sicherheit.

Der 17-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß, schlank. Er trug eine schwarze, medizinische Maske im Gesicht.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist der Mann aufgefallen? Wer hat die beiden jungen Männer bemerkt? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Kaiserslautern

Schwere Brandstiftung – Tatverdächtiger ermittelt

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus im Hilgardring hat es in der Nacht zum Freitag 23.0.2022 gebrannt. Die Polizei nahm einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen 04:30 Uhr, brannte es vor einer Wohnungstür im zweiten Obergeschoss des Anwesens. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus.

Vorsorglich wurden die alle Hausbewohner geweckt und in Sicherheit gebracht. Insgesamt 8 Personen waren betroffen. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Hausbewohner bekämpfte die Flammen. Ein anderer Mann klagte wegen des Brandes über Atemwegsreizungen. Er wurde von Sanitätern betreut.

Die Polizei ermittelte einen Tatverdächtigen. Der 26-Jährige war in der Nacht bereits wegen einer Ruhestörung und Streitigkeiten aufgefallen. Die Polizei nahm den Mann vorübergehend fest, weil er verdächtigt wird, das Feuer gelegt zu haben. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Mutmaßlicher Ladendieb erwischt

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein Jugendlicher am Donnerstagabend 23.06.20222 eingehandelt. Bei einer Kontrolle des 17-Jährigen gegen 20 Uhr in der Unionstraße fanden die Beamten ein Tütchen mit einer grünen, pflanzlichen Substanz und einen sogenannten Grinder mit Anhaftungen.

Zusätzlich hatte er ein Poloshirt bei sich, an welchem sich noch eine Diebstahlssicherung befand. Auf Nachfrage konnte er keine Rechnung vorweisen und wusste den Kaufpreis nicht. Die Sachen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt und Ladendiebstahls. |elz

Wem ist der mutmaßliche Dieb aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – In Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl ist am Mittwoch 23.06.2022 in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt ein Mann aufgefallen. Der Mann verwickelte am Vormittag eine 50-Jährige auf einer Rolltreppe in ein Gespräch. Vermutlich nutze ein mutmaßlicher Komplize die Gelegenheit und griff sich aus dem Korb der Frau den Geldbeutel.

Der Täter erbeutete Ausweisdokumente und etwa 80 Euro Bargeld. Den Verlust stellte die 50-Jährige erst später fest.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist der etwa 1,85 großer Mann mit blonden Haaren aufgefallen? Nach Zeugenangaben habe er ungepflegt gewirkt. Der Mann sprach deutsch mit pfälzischem Dialekt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel: 0631 369 2620 entgegen. |erf

Bei Kontrolle Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein junger Mann am Donnerstag 23.06.2022 eine Strafanzeige eingehandelt. Der 19-Jährige fiel einer Fußstreife gegen 20:15 Uhr am Willy-Brandt-Platz auf. Er versuchte fußläufig zu flüchten, konnte aber eingeholt werden.

Während seiner kurzen Flucht, deponierte er eine Tabakverpackung in einer Grünanlage. In der Verpackung befanden sich 3 Knäule Aluminiumfolie. Hierin wiederum befand sich Marihuana und Haschisch. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz

Wem sind die Verdächtigen aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs am späten Donnerstagabend 23.06.2022 in eine Wohnung in der Wackenmühlstraße. Der Inhaber des Appartements kam kurz nach 23 Uhr nach Hause, als er feststellen musste, dass seine Wohnungstür aufgebrochen war. Gestohlen wurde vermutlich nichts, allerdings dürfte der Einbruchschaden an der Tür mindestens 700 Euro betragen.

Am Abend waren eine Frau und ein Mann in dem Mehrfamilienhaus aufgefallen, weshalb die Polizei um Hinweise bittet: Wer hat die Verdächtigen bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fast 100 Autos unverschlossen – Sonderkontrolltags zur Bekämpfung von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Insgesamt wurden 98 unverschlossene Kraftfahrzeuge mit darin befindlichen Wertgegenstände festgestellt. Die Halter wurden kontaktiert und sensibilisiert. Im Rahmen der Kontrollen und an den Informationsständen wurden über 370 Bürgergespräche geführt und hinsichtlich der Thematik sensibilisiert. Die Beamten wurden durch Kräfte der Security Police und der Autobahnpolizei unterstützt.

Wie angekündigt waren die Beamten der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und 2 und der Inspektion Rockenhausen in ihren Dienstgebieten unterwegs um im Rahmen des Sonderkontrolltags zur Bekämpfung von Diebstählen an/aus Kraftfahrzeugen die örtlichen Schwerpunktbereiche zu bestreifen.

Unser Appell lässt sich weiterhin nur wiederholen:

Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor andere es für Sie tun! Lassen Sie nichts im Wagen zurück, was Ihnen wichtig ist oder einen gewissen materiellen Wert hat! Lassen Sie auch nichts im Innenraum herumliegen, was das Interesse von Dieben wecken könnte, beispielsweise Taschen, denen man von außen nicht ansieht, was darin steckt. Und vor allem: Schließen Sie Ihr Fahrzeug IMMER ab. Auch wenn sie nur kurz Brötchen holen, den Lottozettel abgeben oder schnell auf die Toilette müssen! Denn Diebe sind noch schneller.

Und: Auch in der eigenen Hofeinfahrt ist Ihr Fahrzeug nicht vor Dieben sicher. Auch hier schauen Langfinger gerne mal nach, ob die Türen offen sind und wenn ja, bedienen sie sich einfach. Mit Vorliebe nachts, “im Schutz der Dunkelheit”, aber auch zu jeder anderen Tageszeit. Deshalb: Unbedingt den Wagen abschließen! |elz