Diebe im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten am Donnerstag zwei

Männer festgenommen werden, die Reisende im Hauptbahnhof und in einem ICE

bestohlen hatten. Zur ersten Festnahme kam es gegen 10 Uhr, als eine Streife der

Bundespolizei einen 25-jährigen Mann aus Frankfurt am Main festnahm, der kurz

zuvor in einem ICE das Handy einer 53-jährige Reisenden entwendet hatte.

Aufgrund der Täterbeschreibung konnte der Mann im Umfeld des Hauptbahnhofes

gestellt werden. Die zweite Festnahme erfolgte gegen 14 Uhr, als Zivilfahnder

der Bundespolizei einen 18-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen dabei

beobachteten, wie er auf dem Querbahnsteig im Hauptbahnhof einem 29-jährigen

Reisenden in einem unbeobachteten Moment den Koffer entwendete und damit

flüchtete. Womit der Mann nicht gerechnet hatte, waren die Beamten der

Bundespolizei, die ihn nach wenigen Metern eingeholt hatten und festnahmen.

Beide Täter wurden zur Wache gebracht, wo nach Feststellung der Personalien ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Da der 18-jährige sich

unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, wurde gegen ihn das Ermittlungsverfahren

wegen des unerlaubten Aufenthaltes erweitert. Der 25-Jährige wurde später

entlassen und der 18-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Angetrunkene Passagiere kurzfristig vom Flug ausgeschlossen

Frankfurt/Main (ots)

Zwei polnische Fluggäste mussten gestern Morgen, gegen 10:30 Uhr am Frankfurter Flughafen, von einem Flug unmittelbar vor dem Start nach Las Vegas von Bundespolizisten aus dem Flugzeug geholt werden, da die Flugbegleiter von Ihnen genötigt wurden.

Die beiden offensichtlich alkoholisierten Männer im Alter von 39 und 40 Jahren drohten den Flugbegleiterinnen kurz vor dem Start auf dem Taxiway mit den Worten: „You will get big Problems at the flight“, da Ihnen der weitere Ausschank von alkoholischen Getränken verweigert wurde. Des Weiteren nahmen sie im Anschluss ihre Mobiltelefone in die Hand, führten unerlaubt ein Videogespräch und filmten dabei ohne Erlaubnis die Crewmitglieder. Nachdem nun auch die übrigen Passagiere aufgrund des Verhaltens der beiden angetrunkenen Männer unruhig wurden, entschied der Kapitän des Fluges zum Gate zurückzukehren und die beiden Störenfriede durch die Bundespolizei abholen zu lassen.

Gegen die beiden polnischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung und des Verstoßes nach dem Luftsicherheitsgesetz eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mussten beide jeweils eine Sicherheitsleistung von 528,50 Euro für das zu erwartende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren hinterlegen. Gegen 17:00 Uhr wurden die Beschuldigten auf freien Fuß ins Inland entlassen. Der Flug konnte mit zweieinhalb Stunden Verspätung den Flughafen Frankfurt Richtung USA verlassen.

Frankfurt-Altstadt: Zivilbeamte nehmen

Taschendiebe fest

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder haben gestern Vormittag zwei 43 und 60 Jahre

alte Taschendiebe festgenommen, die das Portemonnaie eines 84-jährigen Touristen

gestohlen hatten.

Die zwei Diebe fielen den Polizeibeamten auf, wie diese nach Tatgelegenheiten

zum Taschendiebstahl suchten. Im Bereich der Taunusanlage hefteten sich die zwei

Männer an zwei Touristen und folgten diesen bis in die Neue Mainzer Straße.

Bei der anschließenden Tat gingen sie arbeitsteilig vor. Während der eine den

Rucksack eines 84-jährigen Mannes öffnete und eine Geldbörse herausholte,

versuchte der andere den Diebstahl gegen Blicke abzudecken. Als sich beide mit

der Beute aus dem Staub machen wollten, klickten jedoch die Handschellen.

Denn die Zivilfahnder hatten den Diebstahl genau gesehen. Sie verbrachten die

wohnsitzlosen Männer nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Rödelheim: Glasflasche fliegt in Bus

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24. Juni 2022)

kam es bei einer Busfahrt zu einem Disput zwischen zwei Männern. Im weiteren

Verlauf warf einer der Beteiligten mit einer Glasflasche zwei Fensterscheiben

des Busses ein. Dabei wurde ein Säugling verletzt.

Ein 29 Jahre alter Mann befand sich um kurz nach Mitternacht in Begleitung

seiner Familie in einem Bus der Linie M55. Während der Busfahrt entwickelte sich

eine Diskussion mit einem anderen männlichen Fahrgast. Ein 49-jähriger Mann

verlangte mehr Platz für sein Fahrrad, da der Kinderwagen des 29-Jährigen im Weg

stehen würde.

An der Station Gaugrafenstraße forderte nun der 29-Jährige den 49-Jährigen dazu

auf, den Bus zu verlassen, was dieser auch tat. Als sich die Bustüren schlossen,

nahm der 49-Jährige allerdings eine Bierflasche in die Hand und warf sie in

Richtung des im Bus befindlichen 29-Jährigen. Die Flasche durchschlug zunächst

die Scheibe der Bustür und dann die Fensterscheibe auf der gegenüberliegenden

Busseite.

Die herabfallenden Glasscherben verletzten dabei den Säugling des 29-Jährigen.

In der Folge schlug dieser dem Flaschenwerfer gegen den Kopf.

Eine alarmierte Polizeistreife erschien kurz darauf vor Ort und leitete

entsprechende Strafverfahren aufgrund der Körperverletzungen ein.

Der 49-Jährige wurde zunächst auf ein Polizeirevier verbracht und im Anschluss

der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Raub auf Busfahrer

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Morgen (24. Juni 2022) kam es in Bergen-Enkheim zu

einem Raub auf einen Busfahrer. Der unbekannte Täter erbeutete Geld aus einer

Geldkassette.

Gegen 05:05 Uhr befand sich ein 38-jähriger Busfahrer in einem Toilettenhäuschen

in der Marktstraße. Als er dieses wieder verließ, stellte er fest, wie sich im

vorderen Bereich des offenstehenden Busses ein Mann an der Geldkassette

bediente.

Der Busfahrer sprach den Langfinger an, welcher dem 38-Jährigen daraufhin

Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Erneut entnahm der Unbekannte Bargeld aus der

Kassette. Mit rund 10 Euro Münzgeld verließ dieser den Bus und entfernte sich in

unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 175 cm groß, jugendliche Erscheinung, mitteleuropäisches

Aussehen, korpulente Statur; bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke,

schwarzer Jogginghose und einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter

der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.