Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Polizei in Büdingen codiert Fahrräder

Büdingen:

Am 06.07.2022 und am 13.07.2022, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen bei der Polizei in Büdingen.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06042/ 9648-118 oder -117 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Die Codierung findet bei der Polizeistation Büdingen, An der Saline 40 in 63654 Büdingen statt.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden.

E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden. – Bei Leasing-Räder muss eine Einverständniserklärung vom Leasinggeber vorliegen.

Bad Nauheim: Audi aufgebrochen

Aufmerksame Zeugen meldeten in der vergangenen Nacht (24.06.2022), um 00:55 Uhr, einen Autoaufbrecher. Dieser hatte offenbar die Seitenscheibe der Beifahrertür eines in der Jahnstraße parkenden silbernen Audis eingeschlagen und in den A6 gegriffen. Er schnappte sich eine Geldbörse und flüchtete. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem 20-30 Jahre alten, rund 165 cm großen Dieb. Er trug eine kurze Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Butzbach-Münster: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Eine 62-Jährige stellte ihr Fahrrad, in dessen Korb ihre graue Handtasche lag, um 17:10 Uhr am gestrigen Nachmittag in der Straße „Am Schlosswall“ ab. Als sie zwei Minuten später zurückkehrte, war die Kunstledertasche verschwunden. Offenbar hatte ein Unbekannter den unbeobachteten Moment genutzt, in den Korb gegriffen und die Handtasche gestohlen. In der Kunstleder-Tasche befand sich eine weinrote Ledergeldbörse samt Inhalt und eine Brille. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-0.

Friedberg: weißen Toyota Yaris und Kennzeichen gestohlen

Unbekannte stahlen einen weißen Toyota in der Pfingstweide. Zwischen Mittwoch (22.06.2022), 16:00 Uhr und Donnerstag (23.06.2022), 16:30 Uhr stand der Yaris Hybrid auf dem Parkplatz des dortigen Autohauses. Diesen Zeitraum nutzen die Diebe und stahlen den 9.000 Euro teuren Kleinwagen. Zudem machten sich die Unbekannten an einem roten Yaris zu schaffen, montierten das vordere und hintere Kennzeichen FB-RW 123, ab um es mitzunehmen. Der Schaden wird mit 60 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt. -Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pfingstweide aufgefallen? -Wer kann Hinweise zum Verbleib des weißen Yaris und der beiden Kennzeichen geben? -Wer hat Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Vilbel- Fahrraddiebe greifen zu

Ein 2.200 Euro teures Pedelec vom Hersteller Winora stahlen Diebe zwischen 17:30 Uhr am Dienstag (21.06.2022) und 09:30 Uhr am Mittwoch (22.06.2022). In diesem Zeitraum stand das anthrazitfarbene E-Bike angekettet in der Frankfurter Straße. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Scheinwerfer ausgebaut

Auf die Scheinwerfer eines grauen Scania hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (22.06.2022) auf Donnerstag (23.06.2022) abgesehen. Der Scania B6X2 stand auf dem Parkplatz am FFH-Platz. Zwischen 17:00 Uhr und 05:00 Uhr bauten die Diebe beide Scheinwerfer aus dem Lkw aus und flüchteten. Der Schaden am Scania beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise werden unter der Tel.: (06101) 54600 bei der Polizei in Bad Vilbel erbeten.

Reiskirchen: Unfall auf der A5

Gestern Nachmittag (23.06.2022) fuhren ein Lkw-Fahrer und ein Sprinter-Fahrer auf der A5 von der Anschlussstelle Reiskirchen in Richtung des Reiskirchener Dreiecks. Gegen 14:00 Uhr fuhr der weiße Renault Sattelzug auf der rechten der drei Fahrspuren. Ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Greiz fuhr mit seinem weißem Ford Transit auf der linken Fahrspur. Aus bisher noch nicht bekannten Gründen steuerte der 40-jährige Ukrainer seinen Lkw plötzlich über beide Fahrspuren nach links und kollidierte seitlich mit dem dort fahrenden weißen Transit, der durch die Kollision nach links in die Betonschutzplanke gedrückt wurde. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Zum Gesamtunfallschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rosbach vor der Höhe: Stadt Rosbach vor der Höhe ist jetzt Kompass-Kommune

Rosbach vor der Höhe:

Im Beisein von Jan Schneider, Leiter der Stabsstelle Gemeinsam Sicher in Hessen, Bürgermeister Steffen Maar, Direktionsleiterin Kriminaldirektorin Antje van der Heide und dem stellvertretenden Leiter der Polizeistation Friedberg Jan Pfeiffer begrüßte Polizeivizepräsident Christian Vögele die Stadt Rosbach vor der Höhe als KOMPASS-Kommune Zu der Veranstaltung am Montag (20.06.2022) hatte Bürgermeister Steffen Maar eingeladen.

„Ich freue mich, dass sich Rosbach v. d. Höhe zur Teilnahme am KOMPASS- Programm entschieden hat. Rosbach v. d. Höhe ist damit die 28. Kommune, die sich in Mittelhessen dem Sicherheitsprojekt angeschlossen hat. Rosbach v. d. Höhe mit seinen drei Stadtteilen ist objektiv eine sichere Stadt. Von ca. 360.000 Straftaten, die wir 2021 in Hessen zu verzeichnen hatten, wurden lediglich ca. 360 in Rosbach v. d. Höhe begangen. Die Aufgaben der Sicherheitspartner – Bürgerinnen und Bürger, Polizei und Kommune – ist es nun, sich an einen Tisch zu setzen, um gemeinsame Präventionsarbeit zu leisten. Hierbei wird die Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls der rund 14.000 Bürgerinnen und Bürger Rosbachs v.d. Höhe eine zentrale Rolle spielen. Zielgerichtet werden Präventionsmaßnahmen ausgearbeitet und umgesetzt. Gelingt es der Kommune, Maßnahmen zu ergreifen, die das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken, dann ist es die richtige Entscheidung die Stadt in das Projekt KOMPASS mit einzubeziehen.“, so der Polizei-Vizepräsident. „Viel Erfolg, einen guten Start und Spaß an der Arbeit“ gab er allen Beteiligten mit auf den nun geebneten Weg.

Der Leiter der Stabsstelle Gemeinsam Sicher in Hessen, Jan Schneider, richtete Grüße des Ministers aus. KOMPASS liege ihm sehr am Herzen. Schneider ergänzte, dass die messbare Zahl an Straftaten und die gefühlte Sicherheit der Bewohner oft eine große Differenz aufweisen. Ziel von KOMPASS ist es, das Sicherheitsempfinden gemeinsam mit allen Mitwirkenden zu stärken. Auch er wünschte für den gemeinsamen Prozess viel Erfolg.

KOMPASS-Berater Jörg Schormann vom Polizeipräsidium Mittelhessen erklärte den nun geplanten Prozess. „Erste Gespräche hatte es bereits im Januar 2022 gegeben. Heute dürfen wir die Stadt bereits als KOMPASS-Kommune begrüßen“, so der Kriminalhauptkommissar, „Nun werden Befragungen angestellt, Problemstellungen erörtert und angesehen, beispielsweise mit Ortsbegehungen. Danach werden wir passgenaue Maßnahmen entwickeln, die das subjektive Sicherheitsgefühl der Anwohner stärken.“

Bürgermeister Steffen Maar zeigte sich erfreut über die Aufnahme und bekam symbolisch das KOMPASS-Begrüßungsschild für die Stadt Rosbach v.d. Höhe übergeben.

KOMPASS, das „KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel“ ist ein durch das hessische Innenministerium an interessierte Städte und Kommunen gerichtetes Angebot, welches das Ziel verfolgt, deren individuelle Sicherheitsarchitektur durch ein passgenaues Maßnahmenpaket an Präventionsangeboten dauerhaft zu verbessern und dadurch insbesondere das subjektive Sicherheitsempfinden aller Einwohner nachhaltig zu steigern.