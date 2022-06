Gießen: Kontrollen im Bereich der Schützenstraße und auf einem Schulgelände

Mehrere Zeugen hatten zuletzt die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass in der Schützenstraße, im Bereich des Uferweges, offenbar Drogen verkauft werden. Im Zuge des Konzeptes Sicheres Gießen war die Kontrollgruppe am Mittwoch und Donnerstag dort unterwegs und kontrollierten fünf Personen. Sie fanden bei den Personen „typische Drogenutensilien“ wie Spritzen. Gegen alle Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Weitere Kontrollen gab es am frühen Freitagmorgen auf einem Schulgelände in der Gleiberger Weg. Gegen drei Personen wurden danach Anzeigen wegen Verdacht des Hausfriedensbruches und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Gießen: Fahrrad entwendet

In der Alte Gerberei haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrrad der Marke Kettler gestohlen. Die Unbekannten hatten das Schloss des schwarzroten Damenrades geknackt. Der Wert des Fahrrads liegt bei fast 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Lich: Unbekannter zeigt sich nackt

Ein Mann hat sich am Donnerstag, gegen 22.20 Uhr, in der Straße Schwan in Langsdorf vor mehreren Personen entblößt. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt noch nicht vor. Er soll einen Zeugen beleidigt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Reiskirchen: Einsatz wegen häuslicher Gewalt

Widerstand hat ein 44 – Jähriger am Freitag, gegen 01.00 Uhr, in Reiskirchen geleistet. Beamten waren zuvor an die Wohnanschrift in Reiskirchen gefahren, da Zeugen dort einen Fall häuslicher Gewalt gemeldet hatten. Der offenbar angetrunkene Mann konnte auch dort angetroffen werden. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand. Er musste mit ins Gewahrsam.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Kettenreaktion auf der A 5 – Zwei Schwerverletzte

Zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten und einem Brand kam es am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr, auf der A 5 bei Pohlheim in Richtung Süden. Offenbar hatte ein 23 – jähriger Lasterfahrer aus der Ukraine das Stauende übersehen und fuhr auf den Audi einer 34 – Jährigen aus Mainz auf. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde der Audi dann auf den davor befindlichen Camper eines 30 – Jährigen aus Bensheim geschoben. Nach der Kollision kam der Laster des Ukrainers von der rechten auf die linke Spur und prallte gegen einen Tiguan eines 26 – Jährigen. Danach gerieten der Laster und auch der angrenzende Grünstreifen in Brand. Der Bensheimer wurde schwer verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch der Münzenberger wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe liegt bei mindestens 40.000 Euro. Die A 5 musste zeitweise für beide Richtungen gesperrt werden.

Gießen: Motorrad rollt in den Graben

Aus dem Staub gemacht hat sich ein Autofahrer am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, auf der K 21 zwischen Dutenhofen und Allendorf. Ein 16 – Jähriger aus Linden, der auf einem Leichtkraftrad in Richtung Allendorf unterwegs war musste in einer scharfen Rechtskurve stark abbremsen und vom Krad absteigen. Offenbar war ihm ein Fahrzeug teils auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen. Nach dem Absteigen fuhr die Maschine alleine weiter und kam in Straßengraben zum Stehen. Der PKW Fahrer fuhr anschließend weiter und beging eine Unfallflucht. Nach zeugenangaben könnte es sich um eine schwarze Limousine der Merke Mecedes gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: 86 – Jähriger mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden – Zeugen gesucht

Ein 86 – Jähriger wurde heute, gegen 12.40 Uhr, auf einem Feldweg, der sich in unmittelbarer Nähe zum Admonter Ring 21 in Garbenteich befindet, schwer verletzt aufgefunden. Zeugen hatten den verletzten Mann und seinen Hund dort entdeckt und sofort Rettungskräfte verständigt. Er wurde aufgrund seiner schweren Kopfverletzung in eine Klinik gebracht. Der 86 – Jährige war auf diesem Weg offenbar mit seinem Hund unterwegs. Ersten Erkenntnissen zur Folge ist nicht auszuschließen, dass die Verletzung durch einen Schlag verursacht wurden. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Möglicherweise haben Zeugen etwas davon mitbekommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.