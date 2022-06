Sammlungsbetrug auf Maximilianstraße – Zeugin gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022 um 12:45 Uhr machte eine Zeugin Polizeibeamte in der Maximilianstraße auf eine 43-Jährige aufmerksam, die mit Rosen in der Hand Passanten ansprach. Die 43-Jährige habe sich dabei der Zeugin gegenüber wahrheitswidrig als Mitarbeiterin der Tafel ausgegeben und um eine Spende gebeten.

Die Polizeibeamten trafen die 43-Jährige im Bereich eines Cafés mit einem Bund Rosen und 20 Zeitschriften mit dem Titel “Straßenlicht” an. Für die sogenannten Obdachlosenzeitungen besteht ein sammlungsrechtliches Warenvertriebsverbot durch die ADD. Ein Zeitungsexemplar stellten die Beamten sicher und erteilten der Dame einen Platzverweis für die Stadt Speyer, dem diese folgte.

Während der Kontrolle der 43-Jährigen entfernte sich die Zeugin, noch bevor ihre Personaldaten aufgenommen werden konnten. Deren Personalien werden im eingeleiteten Strafverfahren wegen Betruges zwingend benötigt.

Daher werden die Zeugin sowie weitere Personen, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen von der 43-Jährigen angesprochen wurden, gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Diebstahl von Polycarbonatplatten

Speyer (ots) – Am 17.06.2022 um 23:15 Uhr fuhren drei unbekannte männliche Täter mittleren Alters mit einem Kleintransporter, ähnlich eines Mercedes Vito, auf das Gelände des Industriehofes und luden drei Polycarbonatplatten einer Überdachungsfirma im Wert von ca. 400 Euro in ihr Fahrzeug ein. Die Männer täuschten gegenüber einer Zeugin vor, eine Genehmigung zur Abholung zu besitzen und fuhren mit dem Diebesgut davon.

Einbruch in Kellerraum und Diebstahl eines Kinderrads

Speyer (ots) – Am Donnerstag 23.06.2022 gegen 09 Uhr entdeckte die 63-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Weißdornweg, dass in ihr Kellerabteil eingebrochen wurde, indem unbekannte Täter im Verlauf der zurückliegenden 5 Monate das Schloss ihres Kellerabteils entfernten und ein schwarzes BMX-Kinderfahrrad aus dem Kellerabteil entwendeten.

