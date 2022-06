Rollerdiebstahl

Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen 24.06.2022 wurde aus einem Hof in der Kleinen Weißgasse ein Motorroller gestohlen. Gegen 04:25 Uhr wurde die schlafende Eigentümerin durch Geräusche im Hof ihres Anwesens geweckt. Als sie aus dem Fenster sieht stellte sie fest, dass ihr Roller nicht mehr im Hof stand, dafür sich aber ein unbekannter Mann an einem zweiten abgestellten Motorroller zu schaffen machte.

Als der Mann die Eigentümerin und ihren Lebensgefährten am Fenster zum Hof wahrnahm, flüchtete der mutmaßliche Täter in unbekannte Richtung. Trotz alarmierten Polizeikräften und einer eingeleiteten Fahndung, konnten weder Täter noch Roller aufgefunden werden.

Täterbeschreibung:

längere schwarze lockige/wellige Haare, zu einem Dutt zusammengebunden

grünliche/ bräunliche kurze Hose

Einweghandschuhe

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Lagerhalle

Mainz-Weisenau (ots) – Zu einem Einbruch in die Lagerhalle eines Malerbetriebes kam es im Laufe der Woche im Stadtteil Weisenau. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich durch Klettern unbefugten Zutritt zur Lagerhalle in der Max-Hufschmid-Straße und entwendeten dort mehrere hochwertige Werkzeuge der Marken Hilti und Makita.

Wie die Werkzeuge von den Tätern abtransportiert wurden, ist bislang nicht bekannt. Am Tatort wurde eine Spurensuche durchgeführt und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Vorsicht vor “Schockanrufen”

Mainz (ots) – Gleich zwei Mal wurden ältere Damen aus Mainz und Budenheim von sogenannten “Schockanrufen” betroffen.

Die 77-jährige Geschädigte erhielt am Mittwochmittag einen Anruf, bei dem sich die Anruferin als Polizistin ausgab. Die vermeintliche Polizeibeamtin berichtete in dem Telefongespräch, dass die Tochter der 77-Jährigen gerade eine rote Ampel überfahren und dabei eine Person angefahren hätte. Das Gespräch wurde im Anschluss an die angebliche Sachbearbeiterin weitergeleitet, die hinzufügte, dass das Unfallopfer an den Folgen des Verkehrsunfalls verstarb.

Ebenfalls einen Anruf erhielt eine 85-jährige Rentnerin aus Mainz am gestrigen Donnerstagvormittag. Hier gab sich die Anruferin als Tochter aus. Die vermeintliche Tochter beginnt das Telefongespräch mit lauten Schreien und einem weinenden “Mama, Mama”. Das Telefonat wurde durch eine männliche Person übernommen, der vorgab von der Kriminalpolizei zu sein. Durch diesen wurde der 85-jährigen erklärt, dass durch die Tochter ein tödlicher Verkehrsunfall verursacht worden sei.

In beiden Fällen wurde den geschädigten Frauen übermittelt, dass die Töchter aufgrund des Verkehrsunfalls in Untersuchungshaft sitzen und sie nur unter Auflagen und einer Kaution in 5-stelliger Höhe vorerst entlassen werden könnten. In ihrem Schockzustand begaben sich beide Frauen zur Bank, wo sie einen beachtlichen Geldbetrag abhoben.

In beiden Fällen wurden die Geschädigten zu einem Treffpunkt in der Mainzer Innenstadt gelotst, wo es zu einer Geldübergabe an eine weibliche Person kam. Während der gesamten Zeit wurden die beiden Frauen am Telefon gehalten und ihnen Anweisungen erteilt.

Abholerin Fall 1:

Knapp über 30 Jahre alt, ca. 165cm groß, kräftige Statur, blonde kinnlange gewellte Haare. Sie trug ein emustertes T-Shirt und einen Rock.

Abholerin Fall 2:

ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Figur, schwarze Haare. Sie trug eine blaue Bluse und dunkelblaue Hose.

Die Anrufer geben sich in diesen Fällen als Polizeibeamte aus und berichten von einem schweren Unglück, dass durch einen nahen Angehörigen herbeigeführt wurde. Eine Haft soll nur durch eine Kaution abwendbar sein. Die Anrufe werden überwiegend bei älteren, meist alleinstehenden Menschen durchgeführt, in der Absicht höhere Geldsummen zu erlangen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – 24.06., L214, 00:56 Uhr – Während einer Streifenfahrt wurde am Rondell L214 zwischen Bingerbrück und Weiler ein parkender PKW mit 2 Personen festgestellt und kontrolliert. Die beiden Personen hörten Musik, hatten dem Alkohol zugesprochen und tranken Bier.

Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Waldalgesheim (ots) 23.06., K29, 18:02 Uhr – Ein Autofahrer fuhr hinter einem Radfahrer und scherte nach einer Rechtskurve aus, um diesen zu überholen. Nachdem er wieder einscherte, sah er im Rückspiegel den Radfahrer stürzen und mehrere Meter über die Fahrbahn rutschen. Der PKW Fahrer leistete sofort Erste Hilfe.

Es kam beim Überholvorgang zu keiner Berührung der Fahrzeuge. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz mehrere tiefere Schürfwunden am gesamten Körper, er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Diebstähle aus Fahrzeugen

Oppenheim-Stadtgebiet (ots) – In der Zeit von Freitag 13.05.2022 – Sonntag 15.05.2022 kam es im Stadtgebiet von Oppenheim zu einer Serie von Straftaten, bei der geparkte PKW und Fahrräder ins Visier der Täter genommen wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand sind der Polizei noch nicht alle begangenen Straftaten bekannt.

Eine Vielzahl von Pkw wurde aufgebrochen, durchwühlt und es kam zu einer Vielzahl von entwendeten Fahrrädern in o.g. Zeitraum. Die Polizei Oppenheim bittet daher alle Fahrzeughalter darum, ihre Fahrzeuge explizit nach entwendeten Wertgegenständen (beispielsweise Sonnenbrillen) zu überprüfen und Feststellungen bei der Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) zu melden.

Hierbei sind vor allem die folgenden Wohngebiete von Interesse: Bereich “Engelbertstraße” – “Gartenstraße” – “Friedrich-Ebert-Straße” und Seitenstraßen sowie das Wohngebiet “Im Grohfuß” – “Martin-Luther-Ring” – “Givry-Allee” – „Fritz-Rüffer-Straße samt Seitenstraßen.