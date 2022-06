Edesheim (ots) – Ein 35-jähriger Mann wurde Donnerstag 23.06.2022 gegen 19 Uhr in der Eisenbahnstraße in Edesheim auffällig, weil er an einem abgestellten Fahrzeug die Front mutwillig beschädigt hatte. Vor Ort konnte der Mann in einem Gebüsch angetroffen und kontrolliert werden. Dabei führte er ein Fahrrad mit, dass er am Mittag in Edenkoben an der Paul-Gillet-Realschule entwendet hatte.

In beiden Fällen laufen polizeiliche Ermittlungen.

Die Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrads. Dieser soll sich bitte unter der Telefonnummer 06323/9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.