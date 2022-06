Limburgerhof (ots) – Die Polizei bittet zu bedenken, dass jede PKW-Fahrt direkt vor die Schule zu gefährlichen Situationen an dieser führt. Zugeparkte Straßen und Gehwege nehmen Schülern den Platz sowie die Sicht und reduzieren damit die Verkehrssicherheit.

Nach dem abliefern ihres Kindes geriet am Donnerstag 23.06.2022 gegen 07:40 Uhr, eine PKW-Fahrerin beim losfahren in den Gegenverkehr der Neuhofener Straße und stieß hier mit einem 16-Jährigen Fahrradfahrer zusammen. Dieser wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW zur Schule bringen, sorgen zu Schulbeginn und Schulende durch Park- und Haltemanöver für eine verstärkte Verkehrsbelastung. Mitunter kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen und wie hier geschehen zu Verkehrsunfällen.