9 Hektar Wald in Brand

Groß-Gerau/Kelsterbach (ots) – Im Kelsterbacher Stadtwald, im Gebiet zwischen Grenzweg sowie Sandhügel-, Main- und Taubengrundschneise, brannte am späten Donnerstagabend 23.06.2022 kurz vor Mitternacht, eine Fläche von rund 9 Hektar. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es anschließend das Feuer zu löschen.

Zur Brandursache können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Bereits am Donnerstagvormittag 23.06.2022 brannte im Bereich “Am Hinkelstein” eine Fläche von wenigen Quadratmetern Waldboden.

Und am frühen Donnerstag gegen 05.30 Uhr, wurde den Ordnungshütern der Brand eines Hochsitzes im Bereich des Grenzweges gemeldet.

Grauer Ford Mondeo Kombi gestohlen

Raunheim (ots) – Ein grauer, auf einem Parkplatz in der Nahestraße geparkter Ford Mondeo Kombi mit den polnischen Kennzeichen SB 0432Y, geriet in der Nacht zum Freitag (24.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Kombis geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – Am Donnerstag 23.06.2022, fuhr gegen 15:00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Mauer in der Mainzer Straße, die dadurch nicht unerheblich beschädigt wurde, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gernsheim 06258/9343-0 zu melden

Darmstadt

Unbekannter macht sich an Balkontür zu schaffen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter ist am Sonntag 19.6.2022 bei dem Versuch eine Balkontür in der Kurt-Schumacher-Straße aufzubrechen von Zeugen bemerkt und in die Flucht geschlagen worden. Gegen 17.30 Uhr hatte sich der etwa 30-40 jährige Mann an der Tür des Mehrfamilienhaus zu schaffen gemacht. Glücklicherweise wurde er ertappt und von seinem weiteren Vorgehen abgehalten.

Zu seiner weiteren Beschreibung ist bekannt, dass er auf eine Körpergröße von circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt wurde und von schlanker Statur war. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarzweiße Kappe und eine Sonnenbrille. Zudem war er mit einem schwarzen T-Shirt und weißen Shorts bekleidet. Seine Haare wurden als braun, lockig und mittellang beschrieben.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Geld und Telefon aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf noch nicht bekannte Weise haben sich Kriminelle in der Nacht zum Freitag (23.-24.6.) Zugang zu dem Innenraum eines blauen Mercedes, der in der Bismarckstraße parkte, verschafft, und Geld sowie ein Telefon mitgehen lassen. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots) – Am Donnerstag 23.06.2022, kam es gegen 16:32 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz im rückwärtigen Bereich der Kirchstraße 10 in 64354 Reinheim. Beim Rangieren auf besagten Parkplatz fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen einen dort geparkten Ford und beschädigte diesen an der Heckstoßstange. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Eine Zeugin wurde auf den Unfall aufmerksam und beschrieb das unfallverursachende Fahrzeug als Van mit Darmstädter Kennzeichen (DA). Zudem sei das Fahrzeug auffällig zweifarbig in Dunkelblau und Türkis.

Zeugen die Hinweise auf das Unfall verursachende Fahrzeug machen können, melden sich bitte unter der Tel: 06154/6330-0 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt.

Bagger und Radlader gestohlen – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Roßdorf (ots) – In der Nacht zum Freitag (23.-24.6.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Heinz-Friedrich-Straße, auf dem Neubau-Gewerbegebiet, getrieben. Sie entwendeten 2 Baumaschinen, einen Bagger und einen Radlader.

Die Täter brachen den Bauzaun auf, verschafften sich Zugang zu dem Gelände und transportierten ihre Beute ab. Der Wert der Fahrzeuge beläuft sich auf rund 28.000 Euro.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06154/6330-0 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Kreis Bergstraße

Einbruch in Tankstelle – Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Lampertheim (ots) – Anwohner meldeten der Polizei in der Nacht zum Freitag 24.06.2022 gegen 01 Uhr, den Einbruch in eine Tankstelle in der Mannheimer Straße. Die alarmierten Polizeistreifen konnten kurz darauf am Tatort einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der Verdächtige mittels Steinen eine Scheibe zum Verkaufsraum der Tankstelle ein und entwendete dort anschließend Zigaretten und Süßigkeiten. Der Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben.

Blauer Traktor streift Hauswand

Ober-Abtsteinach (ots) – Am Donnerstag 23.06.2022 zwischen 18.30-19.15 Uhr, streifte ein blauer Traktor, mit einem mit Heuballen beladenen blauen Anhänger, die Hauswand einer Gaststätte in der Neckarstraße. Es entstand Sachschaden.

Der Fahrer fuhr anschließend ohne anzuhalten in Richtung Siedelsbrunn weiter. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Traktorfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bürstadt (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Siegfriedstraße geriet in der Nacht zum Freitag (24.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend einen Rucksack, zwei Geldbörsen und ein Smartphone mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Geparktes Auto touchiert – Wer hat etwas bemerkt?

Wald-Michelbach (ots) – Ein in der Gaderner Straße geparkter Seat wurde am Donnerstag (23.06.), in der Zeit zwischen 16.20 und 20.20 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und hierbei an der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 800 Euro.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen