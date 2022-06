Unfall beim Zurücksetzen

Gestern Mittag, gegen 11:38 Uhr, kam es in der Straße „Brunnenplatz“ in Bad Soden Allendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein Klein-Lkw des städtischen Bauhofs, welcher zunächst anhielt und dann zurücksetzte, stieß dabei mit einem Pkw zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.

Unfallflucht

In Meinhard-Neuerode wurden am gestrigen Abend, gegen 18:00 Uhr, festgestellt, dass zwei Meter einer Sandsteinmauer beschädigt wurden. Vermutlich wurde die Mauer beim Rangieren oder Vorbeifahren angefahren, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Am Donnerstag, den 23.06.22, um 22:09 Uhr, kam es zu einem Wildunfall in der Gemarkung von Hubenrode. Eine 25-Jährige aus Witzenhausen befuhr die L 3401 von Ermschwerd in Richtung Hubenrode. Ca. 600 Meter vor dem Ortseingang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, dass anschließend weiterlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Als Polizeibeamter ausgegeben

Am gestrigen Donnerstag,gegen 15:00 Uhr, erschien eine unbekannte männliche Person an einer Wohnung am „Nikolaiplatz“ in Eschwege. Dort gab er sich gegenüber einer 72-Jährigen als Polizeibeamter aus. Er stellte sich als ein Herr „Beck“ von der Kriminalpolizei Eschwege vor und zeigte dabei einen angeblichen Dienstausweis der „Polizei Hessen“. Der angebliche Polizeibeamte gab an Kameras in der Wohnung installieren zu müssen, worauf er auch in die Wohnung eintreten durfte. Nachdem er eine „gute Position“ für die Kameras gefunden hatte, verließ er die Wohnung und wollte gegen 17:30 Uhr wiederkommen, um diese letztendlich zu installieren. Allerdings erschien er nicht mehr. Nach bisherigem Ermittlungsstand, wurde aus der Wohnung nichts entwendet.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

ca. 40-45 Jahre alt

ca. 1,80m – 1,90m groß

normale Statur;

kurze hellbraune Haare, leicht grau meliert;

sprach ein klares Deutsch mit regionalem Dialekt;

bekleidet war er mit grau-blauem T-Shirt und kurzer Jeanshose;

Tipps der Polizei:

Tipps der Polizei: lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung

lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen

im Zweifel lassen Sie die Person draußen warten und überprüfen

Sie die Angaben bei der örtlichen Polizei oder über die

Notrufnummer der Polizei „110“

Sie die Angaben bei der örtlichen Polizei oder über die Notrufnummer der Polizei „110“ Aussehen und Merkmale des offiziellen Dienstausweises finden

sind unter www.polizei.hessen.de

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter: 05651/9250 entgegen.