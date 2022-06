Schwalmstadt-Treysa: Zwei Pkws durch Steinwürfe beschädigt

Schwalmstadt-Treysa

Sachbeschädigungen an Pkws Tatzeit: 21.06.2022 bis 22.06.2022 Zwei Pkw, welche „Am Angel“ auf einem Parkplatz abgestellt waren, wurden am Dienstag oder Mittwoch vermutlich durch Steinwürfe beschädigt. In der Zeit vom 21.06.2022, 18:00 Uhr bis 22.06.2022, 07:45 Uhr beschädigten die Täter einen roten VW Beetle, indem sie die Heckscheibe und die Kofferraumklappe mit Steinen beschädigten bzw. zerstörten. Der zweite Pkw, ein weißer VW Golf, wurde in der Zeit vom 21.06.2022, 08:00 Uhr bis 22.06.2022, 16:20 Uhr beschädigt. Auch hier wurde die Heckscheibe durch Steinwürfe zerstört. An den Pkws entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430