Unbekannter Autofahrer fährt Fußgängerin beim Ausparken an: Hinweise auf weißen Kleintransporter mit roter Raute erbeten

Kassel-Vorderer Westen: Am Dienstagnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rückwärtseinparken in eine Parklücke in der Westendstraße eine Fußgängerin an. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer des Fahrzeugs hatte noch aus etwas Entfernung mit ihr gesprochen, war dann aber weggefahren. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder seinen weißen Kleintransporter. Dieser soll ähnlich eines Mercedes Sprinters gewesen sein und an der Fahrzeugseite eine rote Raute mit weißer unbekannter Aufschrift gehabt haben.

Der Unfall hatte sich die laut der 57 Jahre alten Fußgängerin aus Kassel an dem Dienstag, gegen 13:40 Uhr ereignet. Sie wollte zur Unfallzeit die Westendstraße in Höhe der Hausnummer 16 überqueren und stand im Bereich der letzten Parkbucht vor der Bepflanzung. Währenddessen sei der Kleintransporter rückwärts in die Parkbucht gefahren und habe sie angefahren, sodass sie auf ihre Einkäufe stürzte. Nach dem kurzen Gespräch sei der Mann in Richtung Kölnische Straße weggefahren. Unmittelbar nach dem Unfall hatte sich noch ein unbekanntes Pärchen um das Unfallopfer gekümmert. Die 57-Jährige war anschließend von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden.

Zu dem Fahrer des weißen Kleintransporters liegt folgende Beschreibung vor:

ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, 55 bis 60 Jahre alt, kurze graue Haare, graues T-Shirt

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder sein Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. Auch das noch unbekannten Pärchen, das dem Unfallopfer geholfen hatte und möglicherweise Zeuge des Unfalls wurde, wird gebeten, sich zu melden.

Zwei Unfälle mit schwer verletzten Fahrradfahrern in Kassel am Donnerstagabend

Kassel-Wesertor und Fasanenhof: Zu zwei Unfällen, bei denen Radfahrer schwer verletzt und anschließend in Krankenhäuser gebracht wurden, kam es am gestrigen Donnerstagabend in Kassel. Gegen 18 Uhr hatte ein 71 Jahre alter Autofahrer aus Kassel in der Straße „Hinter dem Fasanenhof“ in Höhe der Hausnummer 14 offenbar unachtsam die Fahrertür seiner geparkten Mercedes C-Klasse geöffnet. Die Tür stieß dabei gegen den Lenker eines in Richtung Fuldatalstraße fahrenden 58-jährigen Pedelec-Fahrers aus Kassel, der daraufhin stürzte. Gegen 21:30 Uhr war dann im Ostring, zwischen Gartenstraße und Fuldatalstraße, ein 13-jähriger Junge auf einem Fahrrad hinter einem Wohnwagen plötzlich auf die Straße gefahren. Laut Zeugen hatte das Kind offenbar nicht auf den Verkehr geachtet. Der Junge wurde auf der Straße von einem in Richtung Gartenstraße fahrenden Ford eines 24-Jährigen aus Kassel frontal erfasst. In beiden Fällen zogen sich die Fahrradfahrer schwere Verletzungen am Kopf zu und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Unfallhergängen dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.