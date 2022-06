Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag gegen 13 Uhr kam es in Hünfeld an der B27 bei der Anschlussstelle Süd zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Die 61jährige Frau aus Hünfeld befuhr mit ihrem VW Golf die Abfahrt der B27 aus Richtung Fulda kommend. Am Ende der Ausfahrt wollte sie nach rechts in Richtung Hünfeld abbiegen, musste allerdings verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 53jähriger, ebenfalls aus Hünfeld stammender Fahrer eines LKW nicht und fuhr auf den Golf auf. Dabei wurde die Fahrerin des Golfs leicht verletzt und musste vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen-Machtlos. Am Donnerstag (23.06.), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, wurde ein Hinweisschild der Gemeinde Ronshausen an der Einmündung K 57 – Ecke der Straße „Am Heiligen“ durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand circa 250 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lack von mehreren Autos zerkratzt

Fulda. Insgesamt sieben Autos wurden zwischen Dienstag (21.06.) und Mittwochvormittag (22.06.) auf einem Parkplatz in der Schillerstraße beschädigt. Dabei zerkratzen die unbekannten Täter den Lack im Bereich der Fahrer- und Beifahrerseiten mit einem spitzen Gegenstand, sodass ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Tür hält stand: Einbruch in Getränkemarkt gescheitert

Künzell. In einen Getränkemarkt in der Straße „Im Frankengrund“ versuchten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (23.06.) einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die Haupteingangstür mit einem Pflasterstein einzuschlagen. Hierbei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Geldbörse aus Ford Focus gestohlen

Fulda. Eine Geldbörse stahlen Unbekannte zwischen Dienstagabend (21.06.) und Mittwochnachmittag (22.06.) aus einem Ford Focus. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Petersberger Straße / Ecke „Am Bahnhof“.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist! Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw!

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tödlicher Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Am Freitag (24.06.), um 0.07 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße / B 278 ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ein 18-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Bahnhofstraße aus Richtung Schwimmbad kommend und wollte an der Kreuzung auf die B 278 auffahren. Auf der B 278 fuhr ein 43-jähriger Eisenacher, welcher hier mit seinem Kleintransporter von Tann kommend in Richtung Ehrenberg unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Sprinterfahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Am Kleintransporter entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro und am Leichtkraftrad Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Auffahrunfall auf der A 5 – Sattelzug fährt auf zwei Sattelzüge auf

1 Person schwer verletzt –

Am frühen Donnerstagabend (23.06.), gegen 18:14 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A 5, Gemarkung Gemünden (Felda), zwischen der AS Homberg (Ohm) und der AS Alsfeld-West, Fahrtrichtung Norden, bei Stationskilometer 415,000, ein Verkehrsunfall, an welchem drei Sattelzüge beteiligt und eine Personen schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen mussten die Fahrzeugführer zweier Sattelzüge aus Polen ihre Fahrzeuge aufgrund der aktuellen Verkehrslage bis zum Stillstand abbremsen. Der Fahrer eines nachfolgenden, dritten Sattelzuges, ebenfalls mit polnischer Zulassung, bemerkte dies offensichtlich zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er fuhr mit seinem Sattelzug auf die vor ihm stehenden Sattelzüge auf.

Der 59-jährige Fahrer des auffahrenden Sattelzuges wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Mücke und Homberg (Ohm) mittels Einsatzes technischen Gerätes aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde in der Folge mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die beiden Fahrer der anderen Sattelzüge blieben glücklicherweise unverletzt.

An den drei unfallbeteiligten Sattelzügen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird durch die Polizei auf circa 200.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel.: 06621 / 5088-0, zu melden.

Folgeunfall im Rückstau – weiterer Sattelzug fährt auf Sattelzug auf

1 Person schwer verletzt –

Aufgrund des zuvor benannten Verkehrsunfalles zwischen den drei Sattelzügen ereignete sich gegen 18.50 Uhr im „Rückstau“ auf der Autobahn A 5, Gemarkung Mücke, zwischen der AS Homberg (Ohm) und der AS Alsfeld-West, Fahrtrichtung Norden, bei Stationskilometer 415,150 (also nur rund 150 Meter hinter der ersten Unfallstelle) ein weiterer Verkehrsunfall, an welchem zwei Sattelzüge beteiligt waren und ebenfalls eine Person schwer verletzt wurde.

Der Fahrer eines Sattelzuges aus Litauen musste sein Gespann aufgrund des unfallbedingten Rückstaus des ersten Unfalls bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Sattelzug einer norddeutschen Logistik-Firma konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Sattelzug auf.

Der 38-jährige Fahrer des auffahrenden Sattelzuges wurde infolge des Aufpralles schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der 27-jährige Fahrer des Sattelzugs aus Litauen blieb glücklicherweise unverletzt.

An beiden Sattelzügen entstand Sachschaden. Dieser wird seitens der Polizei auf ca. 75.000 Euro geschädigt.

Folge: Fahrbahnsperrung

Aufgrund der Bergungs- und Räummassnahmen zu beiden zuvor benannten Verkehrsunfällen musste die A 5 in Fahrtrichtung Norden für mehrere Stunden voll gesperrt werden und hält zum Berichtszeitpunkt (00.45 Uhr) auch noch für voraussichtlich mehrere Stunden an.

Anmerkung hierzu:

Die Bergung eines der unfallbeteiligten Sattelzüge gestaltet sich derzeit schwierig. Die betreffende Sattelzugmaschine wird mit LNG-Gas angetrieben. Deren Kraftstofftanks sind mit mehreren hundert Litern Gas befüllt, was eine gefahrlose Bergung des Fahrzeuges sehr aufwendig macht.

Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Mit der koordinierten Ableitung des angestauten Pkw-Verkehrs in dem gesperrten Streckenabschnitt wurde begonnen und ist – wo es möglich war – bereits abgeschlossen.

Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Mücke und Homberg (Ohm) kamen insgesamt elf Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber, ein leitender Notarzt sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes des Vogelsbergkreises zum Einsatz.

Die DRK-Ortsvereine Mücke und Homberg (Ohm) kamen ferner für die Betreuung der im Stau stehenden Personen zum Einsatz.

Da bei dem erstgenannten Verkehrsunfall auch Betriebsstoffe ausliefen und in die Kanalisation zu gelangen drohten, wurde die untere Wasserbehörde verständigt.