Mit Motorrad vor der Polizei geflüchtet, Wiesbaden,

Sonnenberger Straße, 24.06.2022, 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag ist ein 24-jähriger Motorradfahrer in der

Wiesbadener Innenstadt vor der Polizei geflüchtet. Eine Polizeistreife wollte

den Motorradfahrer um kurz nach 01.00 Uhr in der Sonnenberger Straße einer

Kontrolle unterziehen. Beim Erblicken der Polizeikräfte gab der 24-Jährige

jedoch Gas und fuhr einfach weiter. Die Flucht führte mit überhöhter

Geschwindigkeit über die Sonnenberger Straße in Richtung Rambach, wo der

Motorradfahrer dann im Bereich der Rambacher Straße bei einem versuchten

Wendemanöver zu Fall kam. Der bei dem Sturz unverletzt gebliebene Fahrer

versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Polizeikräften

festgenommen werden. Im weiteren Verlauf stellte sich dann heraus, dass das

Motorrad, mit welchem der 24-Jährige unterwegs war, in Baden-Württemberg

unterschlagen wurde. Darüber hinaus konnte der Festgenommene keine erforderliche

Fahrerlaubnis vorlegen. Das Motorrad wurde sichergestellt und der 24-Jährige

zwecks der erforderlichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Mögliche

Geschädigte der Fahrweise des Motorradfahrers werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Polizei zu melden.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 14.06.2022 bis 23.06.2022,

(pl)Über einen Zeitraum von mehreren Tagen hinweg haben WhatsApp-Betrüger eine

Wiesbadenerin mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um eine

größere Summe Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon

beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie

ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie

eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines

Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und

erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen

Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für

sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit der eigenen

Tochter zu kommunizieren, tätigte die Wiesbadenerin diverse Überweisungen und

musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät:

Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten

gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder

einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu

übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann

verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an

fremde Personen.

Anruferin gibt sich als Mitarbeiterin der Kriminalpolizei aus, Wiesbaden,

23.06.2022, 15.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag gab sich eine Anruferin als Mitarbeiterin der

Kriminalpolizei aus und ergaunerte von einer Wiesbadenerin Gutscheincodes im

Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Betrügerin gaukelte der Geschädigten

am Telefon vor, dass mit ihrer Identität Überweisungen ins Ausland getätigt

worden seien. Für die weiteren Ermittlungen müsse nun das Bankkonto der Frau

gesperrt werden. Um ihr Erspartes zu sichern, wurde die Geschädigte von der

Anruferin dazu aufgefordert, Gutscheinkarten zu kaufen und die Codes telefonisch

zu übermitteln. Der Geschädigten kamen leider zu spät Zweifel an der Echtheit

des Anrufes. Bitte übermitteln Sie am Telefon niemals Geheimnummern,

Gutscheincodes oder Codes von Online-Bezahlkarten. Kein Bankunternehmen, keine

Polizei, keine Staatsanwaltschaft oder sonstige Behörde wird jemals solche Daten

am Telefon von Ihnen verlangen. Blocken Sie solche Versuche sofort ab, legen Sie

auf und wählen Sie den Notruf 110.

Einbrecher erwischt,

Wiesbaden, Parkstraße, 23.06.2022, 09.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmorgen wurden zwei Einbrecher in der Parkstraße beim versuchten

Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses erwischt. Einer der

Täter hatte sich gegen 09.15 Uhr an einem Fenster der betroffenen Wohnung zu

schaffen gemacht. Durch die Geräusche wurde jedoch die anwesende Bewohnerin auf

den Einbruchsversuch aufmerksam, woraufhin der Ertappte gemeinsam mit einem

Komplizen das Weite suchte. Der am Fenster agierende Täter soll ca. 20-25 Jahre

alt sowie etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und ein rotes T-Shirt getragen

haben. Der Komplize wurde als ca. 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt mit einem

dunklen Bart beschrieben. Er habe eine schwarze Baseballmütze und ein schwarzes

T-Shirt mit einer weißen Aufschrift getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fensterscheiben und Glastür von Bürogebäude beschädigt, Wiesbaden,

Abraham-Lincoln-Straße, 03.06.2022 bis 23.06.2022,

(pl)Unbekannte Täter haben innerhalb diesen Monats in der Abraham-Lincoln-Straße

drei Fensterscheiben sowie eine Glastür eines Bürogebäudes beschädigt. Die Tat,

bei welcher ein Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht worden ist, ereignete

sich zwischen Freitag, dem 03.06.2022, und Donnerstag, dem 23.06.2022. Ersten

Ermittlungen zufolge ist es nicht auszuschließen, dass die Glasscheiben mit

einer Zwille, einem Luftdruckgewehr oder einem anderen Gegenstand beschossen

worden sind. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesstraße 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik der Landeshauptstadt Wiesbaden und Bilanz von einem Jahr Kontrollgruppe ARGUS

Anstieg der Unfallzahlen – Rückgang der schweren Verkehrsunfälle

Im Jahr 2021 wurden im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Wiesbaden

insgesamt 8.313 (2020: 7.520) Verkehrsunfälle aufgenommen und bearbeitet. Damit

stieg die Zahl der Verkehrsunfälle gegenüber dem Vorjahr um 10,55%. Dieser

Anstieg ist auf die Corona bedingten Lockerungen zum Vorjahr und des dadurch

wieder höheren Verkehrsaufkommens zurückzuführen. Die Verkehrsunfallzahlen

liegen jedoch noch immer deutlich unter den Zahlen aus den Vorjahren 2017 –

2019. Bedauerlicherweise ereignete sich ein (5) tödlicher Unfall, bei dem ein

Mensch starb. Dies zeigt jedoch einen deutlichen Rückgang zum Vorjahr. Insgesamt

wurden 1.212 (1.109) Personen verletzt. Die Zahl der Verunglückten mit schweren

Verletzungen sank um rund 11% auf 138 (155). Die Zahl der Verunglückten mit

leichten Verletzungen stieg dafür um rund 13% auf 1.073 (949). Bei 7.353 (6.636)

Unfällen kam es lediglich zu Sachschäden.

KG ARGUS – Kontrollgruppe Autorennen, Geschwindigkeitsüberwachung und Sicherheit im Straßenverkehr

Zur Bekämpfung des Phänomens der Raser, Poser und Tuner wurde seit Februar 2019

ein Pilot zur Koordination der Kontrolltätigkeiten und zentralen Sachbearbeitung

beim Regionalen Verkehrsdienst (RVD) der Polizeidirektion Wiesbaden

durchgeführt. Im Jahr 2020 wurde, resultierend aus dem positiven Verlauf des

Piloten, die Koordinierungsstelle der qualifizierten Verkehrsüberwachung beim

RVD Wiesbaden installiert und zu Beginn des Jahres 2021 die Kontrollgruppe ARGUS

Kontrollgruppe Autorennen, Geschwindigkeitsüberwachung und Sicherheit im

Straßenverkehr – eingerichtet. Diese besteht aus drei Beamten und einem

Wachpolizisten. Das Aufgabenfeld der Kontrollgruppe wurde zudem auf weitere

Aspekte der Verkehrssicherheitsarbeit ausgedehnt. Hierbei handelt es sich um

Kontrolltätigkeiten in den Bereichen der Güterverkehrsüberwachung, der

Geschwindigkeitsüberwachung, der Handy- und Gurtkontrollen, Drogen und Alkohol

im Straßenverkehr, Zweiradkontrollen sowie dem Schwerpunktthema Raser / Poser /

verbotenen Kfz-Rennen. Weiterhin wurden Sonderkontrollen, wie zum Beispiel die

Überwachung der Winterreifenpflicht und Taxikontrollen, durchgeführt. Die

Kontrollgruppe arbeitet situations-, beschwerde- und lageorientiert. Dies

bedeutet, dass die Kontrolltätigkeiten auch an Feiertagen, Wochenenden sowie in

den Nachtstunden durchgeführt werden. Die Schwerpunktthemen ergeben sich aus der

Auswertung der Beschwerde-, Hinweis- und Aufklärungslage aus der Bevölkerung

sowie eigener Feststellungen im Rahmen der Streifentätigkeiten der Reviere und

der Mitglieder der Kontrollgruppe. Weiterhin werden Kontrollen zur Teilnahme an

bundes- und landesweiten Aktionswochen geplant und durchgeführt.

Ein Jahr KG ARGUS – Die wachenden Augen sorgten für eine Steigerung der

qualifizierten Verkehrsüberwachung der Polizeidirektion Wiesbaden in folgenden

Punkten:

Verbotene Kfz- Rennen und der Profilierungsfahrer – 15

verhinderte Kfz- Rennen und 39 präventiv sichergestellte

Fahrzeugschlüssel

verhinderte Kfz- Rennen und 39 präventiv sichergestellte Fahrzeugschlüssel Drogenerkennung im Straßenverkehr – 37 folgenlose Fahrten unter

Betäubungsmitteleinfluss und 52 Verfahren wegen des Besitzes von

Betäubungsmitteln

Betäubungsmitteleinfluss und 52 Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln Zweiradkontrollen – 67 Strafverfahren wegen Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und 66 Strafverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis

Pflichtversicherungsgesetz und 66 Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis Güterverkehrskontrollen – 194 Verstöße gegen die

Ladungssicherung

Ladungssicherung Handy – und Gurtkontrollen – 555 Gurtverstöße und 250

Handyverstöße

Es wurden im Bereich des Straßenverkehrs Dunkelfelder erhellt und die

Verkehrssicherheitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Wiesbaden

deutlich gesteigert.

Weitere ausführliche Informationen zu den beiden Themenfeldern können Sie den

angehängten Dokumenten (Verkehrsunfallstatistik und Bericht KG ARGUS) entnehmen.

Waldbrand-Warnstufe 3: Schließung der Waldgrillplätze

Feuerwehr Wiesbaden

Wegen der nach wie vor anhaltenden Trockenheit werden sämtliche öffentlichen Grillplätze in und am Wald ab sofort geschlossen. Die Stadt Wiesbaden bittet um Verständnis für diese Maßnahmen, die nicht nur dem Schutz der Natur, sondern auch dem der Menschen dienen.

Feuerwehr und Forstdienststellen bitten gleichzeitig die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Jedes Feuer sollte sofort unter der Notrufnummer 112 der Feuerwehr gemeldet und – wenn möglich – die Einsatzkräfte eingewiesen werden. Die Bevölkerung wird gebeten, sämtliche Einfahrten in Feld und Wald freizuhalten. Sie sind im Ernstfall unverzichtbare Rettungswege. Zum Schutz des Waldes ist das Rauchen im Wald ganzjährig verboten. Ordnungskräfte werden die Waldflächen verstärkt kontrollieren.

Die Veranstalter von Festen haben erweiterte Auflagen zu beachten: So muss jeder Grillstand zusätzliche Feuerlöscher oder gefüllte Wassereimer vorweisen.

Nähere Informationen zur aktuellen Situation können Interessierte im Internet unter www.wiesbaden.de/waldbrandgefahr finden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Halle in Orlen,

Taunusstein-Orlen, Am Orlener Stock, Mittwoch, 22.06.2022, 22:00 Uhr bis

Donnerstag, 23.06.2022, 13:00 Uhr

(wie) In in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine

Halle in Orlen ein und entwendeten Elektrogeräte und Baumaterial. Die Täter

verschafften sich über ein Rolltor Zugang zu der im Ausbau befindlichen Halle.

Hierbei wurde das Tor beschädigt. So gelangten sie in das Innere wo sie diverse

Elektrogeräte und Kupferkabel entwendeten. Anschließend entkamen die Einbrecher

unerkannt. Wie das Diebesgut abttransportiert wurde ist nicht bekannt. Der

Schaden wird auf 11.500 EUR geschätzt. Die Polizei nahm den Tatort auf und

sicherte Spuren. Unter der Rufnummer 06128/9202-10 werden Hinweise erbeten.

Frau nach Unfall mit Fahrrad schwer verletzt, Aarbergen-Hausen, Mühlweg,

Donnerstag, 23.06.2022, 09:10 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen wurde eine Frau bei einem Unfall mit ihrem Fahrrad in

Hausen über Aar schwer verletzt. Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 09:10

Uhr über ein schwer verletzte Frau im Mühlweg informiert. Passanten hatten sie

dort auf dem Radweg leblos auf dem Boden liegend aufgefunden. Die 57-Jährige

konnte vom Rettungsdienst erfolgreich reanimiert werden. Nachdem sie stabil

genug für den Transport war, wurde sie in eine Klinik gebracht. Anhand der

Spuren erscheint es wahrscheinlich, dass die Frau im Mühlweg mit ihrem E-Bike

unterwegs war und dort gegen ein kleines Denkmal gefahren war. Durch den Anstoß

scheint sie zu Fall gekommen sein. Hierbei wurde sie offensichtlich schwer

verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur

Unfallursachenerforschung hinzugezogen.

Schwerverletzte bei Unfall in Panrod, Aarbergen-Panrod, Palmbachstraße,

Donnerstag, 23.06.2022, 09:20 Uhr

(wie) Bei einem Unfall in Panrod wurde am Donnerstagmorgen eine Frau schwer

verletzt. Eine 27-Jährige schob zusammen mit anderen einen Anhänger am Bordstein

entlang. Hierbei soll der Anhänger etwas in die Fahrbahn der Palmbachstraße

geragt haben. Eine 59-Jährige, die mit einem Mitsubishi auf der Palmbachstraße

unterwegs war, übersah offensichtlich den Anhänger und prallte mit ihrer rechten

Fahrzeugfront gegen dessen Heck. Hierdurch wurde der Anhänger nach vorne und

gegen die 27-Jährige geschleudert. Nachdem die Frau vom Anhänger zu Boden

geschleudert worden war, prallte dieser noch gegen ein geparktes Fahrzeug. Die

27-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 EUR geschätzt.

Verletzter Unfallverursacher gesucht, Walluf, Hauptstraße, Donnerstag,

16.06.2022, 17:30 Uhr bis Sonntag, 19.06.2022, 13:00 Uhr

(wie) Am Ende der letzten Woche wurde in Walluf ein Auto durch einen Unfall

beschädigt, der flüchtige Unfallverursacher verletzte sich dabei. Aufgrund des

Spurenbildes vermutete die Polizei, dass ein Radfahrer in der Hauptstraße beim

Vorbeifahren gegen einen geparkten, blauen Suzuki Swift geprallt war. Am

Fahrzeug fanden sich später neben Beschädigungen auf der Fahrerseite noch

Blutspuren und erhebliche Blutspuren auf der Fahrbahn daneben. Somit muss der

Verursacher sich nicht unerheblich verletzt haben. Der Sachschaden wird auf

000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet den Verletzten, sich zu melden und nimmt

Hinweise unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegen.

Zwei Unfälle mit wegrollenden Autos, Bad Schwalbach/ Idstein Donnerstag,

23.06.2022, 18:45 Uhr und Freitag, 24.06.2022, 01:00 Uhr

(wie) Bei zwei Unfällen durch nicht ausreichend gegen Wegrollen gesicherte Autos

entstand Sachschaden im Rheingau-Taunus-Kreis. Am Donnertagabend rollte zunächst

im Martha-von-Opel-Weg ein Citroen Jumpy eigenständig los und prallte gegen

einen geparkten Mitsubishi. Der Aufprall verursachte einen Schaden in Höhe von

circa 3.500 EUR. Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen. In der Nacht

machte sich dann in der Idsteiner Ludwigstraße ein Ford selbstständig und rollte

gegen einen geparkten Opel. Die Halter der beiden Fahrzeuge einigten sich und

benötigten keine polizeiliche Unfallaufnahme. Glücklicherweise befanden sich bei

beiden Vorfällen keine Fußgänger oder Radfahrer im Weg der herrenlosen Autos.

Die Polizei bittet aus diesem Anlass, sich stets zu vergewissern, dass das

eigene Auto stets sicher abgestellt wird und nicht eigenständig wegrollen kann.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es nur unangekündigte

Messstellen geben.