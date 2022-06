Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim, Wachenheim: Müll im Wald illegal entsorgt

Bad Dürkheim, Wachenheim (ots) – Am 15.06.2022 konnten Mitarbeiter des Forstamtes Bad Dürkheim am Parkplatz des Ruheforstes in Bad Dürkheim illegal abgeladenen Müll feststellen. Durch bislang unbekannte Personen wurde Erdaushub mit mehreren Abdeckungsbändern aus Plastik von Telekommunikationsleitungen am Wegesrand entsorgt.

Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang eine weitere illegale Müllablagerung von Bauschutt an einem Forstweg unweit vom Oppauer Hauses am Wegesrand eines Forstweges in Wachenheim mitgeteilt.

Umweltgefährdende Stoffe konnten nicht festgestellt werden. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung wurde über die illegale Müllentsorgung informiert. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Poller beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.06.2022 gegen 11:30 Uhr wurde ein in der Wasserhohl in Bad Dürkheim in der Verlängerung der Bruchstraße von Erpolzheim kommend ein Poller beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren den Polller und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Um eine Gefährdung von Radfahrern zu verhindern wurde der Poller durch die Polizei zur Seite geräumt und die Stelle mittels Absperrband gesichert und kenntlich gemacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruch in Werkstatt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 22.06.2022, 22:00 Uhr, bis 23.06.2022, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Eingangstür der Halle auf. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass zum größten Teil Metallteile im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Hyundai beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 23.06.2022 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurde ein in den Kappesgärten in Bad Dürkheim abgestellter Hyundai beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Kotflügel entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Mercedes beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 20.06.2022, 21:00 Uhr bis 21.06.2022, 10:00 wurde ein in der Wasserhohl in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim, Freinsheim, Wachenheim: Erneut mehrere Anrufe von Enkeltrick-Betrügern

Bad Dürkheim / Freinsheim / Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 21.06.2022 bis 22.06.2022 wurden insgesamt 13 Einwohner in Bad Dürkheim, Freinsheim und Wachenheim durch sogenannte „Enkeltrick-Betrüger“ angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer teilweise unterdrückt hatten, gaben sich als Enkelkinder oder Kinder der Angerufenen aus. Aufgrund eines Verkehrsunfalles, bei dem ein Mensch verstorben wäre, benötigten sie dringend Bargeld um die Kaution zu bezahlen. Die Angerufenen reagierten alle vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Ermittlungen ergaben, dass viele der Rufnummern im Telefonbuch hinterlegt waren.

Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: StuntRoller gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 20.06.2022 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr wurde ein, vor dem Salinarium in Bad Dürkheim abgestellter Stunt Tretroller entwendet. Die junge Besitzerin hatte ihren Stunt Scooter unverschlossen dort abgestellt. Die bislang unbekannten Täter hatten so leichtes Spiel, den Roller zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 130 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Unfall mit motorisiertem Dreirad

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.06.2022, gegen 21:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug an der B37, auf dem Parkplatz des Ruheforstes Bad Dürkheim. Die 31-jährige Fahrzeugführerin verwechselte auf Grund mangelnder Fahrpraxis das Gas und die Bremse ihres Fahrzeuges und verlor in der Folge die Kontrolle und fuhr über einen Hügel in den Wald. Durch die Fahrt über den Hügel fiel zuerst der 30-jährige männliche Mitfahrer aus dem Fahrzeug und anschließend die Fahrerin selbst. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Bad Dürkheim: Älterer Dame Geldbeutel entwendet und Geld abgehoben

Bad Dürkheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde am 15.06.2022 gegen 17:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Die 81-Jährige hatte ihre bordeauxfarbene Ledergeldbörse in einer umgehängten Handtasche deponiert. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehr als 100 Euro Bargeld in ihrem Damengeldbeutel. Anschließend wurden in einer benachbarten Bankfiliale das Kartenlimit von 1000 EUR abgehoben. Leider befand sich die PIN im entwendeten Geldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de Die Polizei rät im Umgang mit einer EC-Karte, diese niemals mit der persönlichen PIN-Nummer zusammen aufzubewahren. Die PIN-Nummer sollte besser im Kopf behalten werden. Weitere Hinweise zur Kriminalprävention finden sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Audi beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.06.2022 gegen 11:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Obstmarkt in Bad Dürkheim, an einem abgestellter Audi A3, eine Beschädigung festgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.06.2022 gegen 15:00 Uhr wurde ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der B37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein verletzt. Er befuhr mit seinem Motorrad der Marke Aprilia die B37 in Fahrtrichtung Frankenstein. Vermutlich aufgrund einer der Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke und stürzte in das anliegende Waldstück. Das Motorrad kam erst nach ca. 50 Metern nach der Kollisionsstelle an der am linken Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke zum Stehen. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro.

Freinsheim: Brand einer Hecke

Freinsheim (ots) – Am 23.06.2022 gegen 16:00 Uhr wurde ein Brand einer Hecke in der Denkmalstraße in Freinsheim gemeldet. Der Grundstückseigentümer hatte kurz vorher mit einem Elektrorasenmäher seinen Rasen gemäht. Als er vom Wohnhaus wieder in den Garten trat brannte seine Hecke bereits. Der Brand konnte gelöscht werden. Es konnten keine Hinweise auf Fremdeinwirkung erlangt werden. Möglicherweise wurde der Brand durch einen, von der Rasenmäherklinge und einem Stein, geworfenem Funken verursacht. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden.

Freinsheim, Herxheim: Dieseldiebstahl aus Bagger

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 15.06.2022 17:00 Uhr bis 20.06.2022, 07:00 Uhr wurden aus zwei Kettenbaggern Dieselkraftstoff entwendet. Die zwei Kettenbagger waren am Bahnhaltepunkt zwischen Freinsheim und Herxheim am Berg, durch eine dort tätige Baufirma, abgestellt worden. Die bislang unbekannten Täter sägten jeweils das Tankschloss auf und entwendeten 400 Liter Diesel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Friedelsheim: E-Bike gestohlen

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum von 19.06.2022 21:00 Uhr bis 20.06.2022, 09:00 Uhr wurde ein, neben einem Feldweg in Friedelsheim, abgestelltes E-Bike entwendet. Aufgrund einer Reifenpanne, hatte der Eigentümer sein E-Bike unverschlossen neben dem Feldweg abgestellt. Die bislang unbekannten Täter hatten so leichtes Spiel, das unverschlossene Rad zu entwenden. Bei dem Mountainbike handelte sich um ein Pedelec der Marke Kayza. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Friedelsheim: Diebstahl von Werbeplakaten

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum von 20.06.2022 18:00 Uhr bis 21.06.2022, 14:00 Uhr wurden in Friedelsheim insgesamt 5 Werbeplakate entwendet. Vereinsvertreter des TuS Friedelsheim hatten die Plakate, die für ein Sommerfest werben sollten, aufgehängt. Wer die Plakate abgehängt und entwendet hat, ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Unfall; 13.000 Schaden

Haßloch (ots) – Drei Leichtverletzte und 13.000,- Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagabend (21. Juni, 20:45 Uhr) in der Kirchgasse Ecke Entensee. Mit seinem Motorrad war ein 24-jähriger Mann in Richtung Bahnhof unterwegs, als er die Vorfahrt eines BMW-Fahrers an der Kreuzung Kirchgasse/Entensee nicht beachtete. Das Zweirad krachte in die Fahrerseite des Autos. Der junge Mann und seine 23-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei leicht. Auch der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Auto wurde auf der linken Seite erheblich beschädigt.

Haßloch: Radfahrer übersehen

Haßloch (ots) – Glimpflich ausgegangen ist am Montagnachmittag (21. Juni, 16 Uhr) ein Unfall zwischen Auto und Radfahrer. Der Fahrer eines Renault war auf der Adam-Stegerwald-Straße in Richtung Badepark unterwegs, als er nach rechts auf ein Grundstück einbiegen wollte. Dabei übersah er einen 56-Jährigen mit seinem Pedelec auf dem parallelen Radweg. Es blieb bei Prellungen und Schürfwunden, der Sachschaden wurde auf 600,- Euro geschätzt.

Haßloch: Container aufgebrochen

Haßloch (ots) – Mehrere Container aufgebrochen und Werkzeug im Wert von etwa 3.000,- Euro entwendet, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (17.-21. Juni) in der Langgasse. Zuvor sind sie über einen Zaun geklettert, um auf das Grundstück zu gelangen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Grünstadt: Beim Aussteigen nicht aufgepasst

Grünstadt (ots) – Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro entstand gestern, 21.06.22, gegen 18:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Westring. Ein 55 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Pkw an einem geparkten Pkw vorbei. In diesem Moment wurde die Fahrertür des parkenden Pkw durch den 56 Jahre alten Fahrer geöffnet. Es kam hierbei zur Berührung zwischen Fahrertür und rechter Fahrzeugseite des Vorbeifahrenden.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Montag, 20.06.2022, gegen 20:45 Uhr bog ein 24-jähriger Pkw-Fahrer vom Südring kommend in die Sausenheimer Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts herannahenden 25-jährigen Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro entstand.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kraftradfahrer

Grünstadt (ots) – Beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und eines Mofas wurde am gestrigen Montag, 20.06.22, gegen 18 Uhr der 16-jährige Mofafahrer leicht verletzt. Der 25-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Jakobstraße in westlicher Fahrtrichtung und musste wegen Gegenverkehrs hinter einem parkenden Fahrzeug warten. Der Mofafahrer fuhr hinter dem Pkw und zog links an diesem vorbei. Just in diesem Moment fuhr der Pkw-Fahrer an und es kam zum Zusammenstoß zwischen den sich auf gleicher Höhe befindlichen Fahrzeugen. Die Sachschadenshöhe wird mit 350 Euro angegeben.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Totalschaden durch Insekt

Grünstadt (ots) – Am Sonntagmittag gegen 14 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass sich ein PKW neben der B271 zwischen Grünstadt und Asselheim überschlagen hat. Rettungsdienst wurde verständigt und eine Streife entsandt. Bei Eintreffen vor Ort hatte sich der Fahrer bereits selbst aus seinem Fahrzeug befreien können. Unfallursächlich war wohl ein nicht näher beschriebenes Insekt im Fahrzeug, welches der 20-Fahrer aus Baden Württemberg zu verscheuchen versuchte. Aus Unachtsamkeit verriss er dabei das Lenkrad, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich einmal komplett überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer hierbei nicht. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht, der PKW wurde abgeschleppt. Für die Bergung des PKW durch den Abschleppdienst musste die Fahrbahn kurzfristig gesperrt werden.

Hettenleidelheim: Versuchter Einbruch in Schreibwarengeschäft

Hettenleidelheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wurde der Polizei Grünstadt ein aktueller Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße Hettenleidelheim gemeldet. Eine Anwohnerin hörte dort verdächte Geräusche. Durch die eingesetzten Streifen wurde kurz darauf festgestellt, dass offenbar versucht wurde, mehrere Türen aufzuhebeln, bzw. aufzubrechen. Das Objektes wurde gemeinsam mit dem Inhaber abgesucht. Ein direkter Zutritt ins Geschäft war offenbar nicht gelungen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der ersten Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Bei der Spurensuche wurden entsprechende Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):