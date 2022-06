Frankenthal: Unfall wegen gesundheitlicher Problemen

Frankenthal (ots) – Am 23.06.22 gegen 14:16 Uhr wurde der Autobahnpolizei Ruchheim ein PKW gemeldet, der auf der A 6 Richtung Kaiserslautern, in der Gemarkung Frankenthal, fahren soll. Dieser PKW soll Schlangenlinien fahren und andere Fahrzeuge rammen.

Eine Streife, welche sich in der Nähe befand, konnte das Fahrzeug recht schnell aufnehmen und stoppen. Die Fahrerin des PKW reagierte nicht auf Ansprache. Durch die eingesetzten Beamten wurde direkt ein medizinisches Problem vermutet und diese alarmierten sofort den Rettungsdienst. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ermittlungen ergaben bisher, eine Kollision zwischen dem PKW und einem Wohnmobil in Höhe der Anschlussstelle Ludwigshafen Nord, sowie diverse Kollisionen mit den Schutzplanken. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter 06237/933 oder pastruchheim@polizei.rlp.de.