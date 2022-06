Ludwigshafen: 17-Jähriger mit Messer unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 22.06.2022 kam es zu einem Einsatz am Berliner Platz. Ein Zeuge meldete eine männliche Person, die Messer am Körper trug. Als die Beamten sich der Person näherten, zog der 17-Jährige sein T-Shirt hoch. Dort stellten die Polizisten 3 Messer fest, die im Hosenbund steckten.

Der 17-Jährige ließ sich anschließend widerstandslos zu einer Fachklinik bringen. Bei den Messern handelte es sich um Küchenmesser. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Trickdiebstahl durch falschen Sanitär-Notdienst

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 22.06.2022 fiel eine 82-Jährige auf einen Trickdiebstahl rein. Eine unbekannte, männliche Person verschaffte sich als Sanitärmitarbeiter Zugang zur Wohnung der Seniorin. Als Grund nannte er ein Wasserschaden in einem Laden, welcher sich im Erdgeschoss des Wohnhauses befindet.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, verschaffte sich eine weitere unbekannt Person Zutritt zur Wohnung, während die 82-Jährige sich mit dem vermeintlichen Klempner im Badezimmer befand. Diese entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von über 6.000 Euro.

Der falsche Klempner war zwischen 40-50 Jahren alt, von großer und kräftiger Statur und trug zum Tatzeitpunkt einen “Blaumann”.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de.