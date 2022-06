Sohn geht auf Mutter los

Edenkoben (ots) – Die Polizei wurde Mittwoch 22.06.2022, 20 Uhr alarmiert, weil ein 18-Jähriger auf seine Mutter losgegangen war. Nachdem er sie aufs Übelste beleidigt hatte, schlug er ihr mit der Faust auf den Unterarm und verletzte sie. Nachdem er dann mehrere Möbelstücke beschädigt hatte, flüchtete er aus der Wohnung, bevor die Streife eintraf.

Warum es zu den Streitigkeiten kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Glück im Unglück

A65/Insheim (ots) – Glück im Unglück hatte am Mittwoch 22.06.2022, 18.30 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der A65 bei der AS Insheim (Fahrtrichtung KA). Infolge regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Während das Motorrad hierbei beschädigt wurde, blieb der junge Fahrer unverletzt.

Die Polizei appelliert: Das Fahren mit dem Motorrad hat bei Regen wegen der feuchten bzw. nassen Fahrbahn auf die Länge des Bremswegs sowie die Schräglagen und die Kurvengeschwindigkeiten unberechenbare Auswirkungen.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Oberotterbach (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022 gegen 11:30 Uhr, wurde in der Schweppenhäuserstraße, vermutlich beim Wenden oder Ausparken, ein schwarzer VW Golf mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden an der Tür des Pkw in Höhe von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022, zwischen 10:15-14:00 Uhr, wurde beim Wenden in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Gartenstraße, ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro angerichtet. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.