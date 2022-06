Mannheim-Neckarau: Einbruch in Schule; Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zur Festnahme eines Täters; Polizei fahndet noch nach zweitem Täter

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr warfen zwei Täter in

der Straße „Neckarauer Waldweg“ das Fenster zum Sekretariat einer Schule ein.

Die beiden jungen Männer stiegen durch die eingeschlagene Öffnung ein und

durchwühlten Behältnisse in dem Büro. Nach der akustischen Alarmauslösung

flüchteten die beiden Männer wieder auf demselben Weg.

Aufgrund der Videoaufzeichnungen, die sofort der Polizei vorgelegt wurden und

der Beschreibungen, konnten aufmerksame Polizeibeamte des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau bei ihrer Streifenfahrt nur eineinhalb Stunden später, gegen

7:30 Uhr, einen polizeibekannten 21-jährigen Mann im Promenadenweg mit Wohnsitz

in Mannheim festnehmen und eindeutig der Tat überführen.

Mit den gesicherten Videoaufzeichnungen und den polizeilichen

Ermittlungsansätzen ist es nun nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der zweite

junge Mann dingfest gemacht werden kann.

Der festgenommen 21-Jährige wurde zur Durchführung der Folgemaßnahmen zunächst

zur Polizeiwache nach Neckarau verbracht. Dort war er geständig und räumte die

Tat ein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder nach Hause entlassen.

Mannheim-Almenhof: Fahren ohne Fahrerlaubnis – Fahrer weist sich mit falschen Papieren aus

Mannheim-Almenhof (ots) – Ein 25-jähriger Mann war am Mittwochabend mit dem Auto

im Stadtteil Almenhof unterwegs, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der

Mercedes fiel einer Polizeistreife der EG „Poser“ gegen 18 Uhr am Neckarauer

Übergang in Fahrtrichtung Neckarau auf und wurde daraufhin in der Necakarauer

Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei wies sich der 25-Jährige mit dem Ausweis

und dem Führerschein seines Bruders aus. Dies fiel den Beamten jedoch sogleich

auf. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass dem 25-Jährigen im

Jahr 2021 die Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Mannheim wegen Teilnahme an einem

verbotenen Kraftfahrzeugrennen entzogen worden war. Die weiteren Ermittlungen

ergaben, dass er die Ausweise von seiner Schwägerin, die auf dem Beifahrersitz

saß, bekommen hatte, um diese im Falle einer Kontrolle der Polizei vorzeigen zu

können. Die 31-Jährige wusste, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt,

hatte ihn jedoch zum Fahren überredet.

Gegen den 25-jährigen Fahrer wird nun wegen falscher Personalienangabe,

Missbrauchs von Ausweispapieren sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt,

gegen die 31-jährige Schwägerin wurden Ermittlungen wegen Zulassens zum Fahren

ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Anstiftung zum Missbrauch von

Ausweispapieren eingeleitet. Die zuständige Führerscheinbehörde wurde zur

Prüfung weiterer fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen vom Sachverhalt in Kenntnis

gesetzt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrzeug bis zur Abholung durch einen

Berechtigen mit gültiger Fahrerlaubnis am Kontrollort verschlossen abgestellt.

Mannheim: Überfall auf Tankstelle in der Schwetzingerstadt – Täter erbeutet unbekannte Menge Bargeld und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 23.06.2022 kam es in einer

Tankstelle in der Schwetzingerstadt zu einem Raubdelikt, bei dem eine bislang

unbekannte Menge Bargeld erbeutet wurde. Ein männlicher Täter betrat gegen ca.

02:30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte den Kassierer zur

Herausgabe von Bargeld auf. Hierbei trug er eine weiße Sturmhaube, hielt ein

Messer in der Hand und gab gegenüber dem Kassierer an, zudem auch eine Pistole

mitzuführen. Der Kassierer übergab dem Täter daraufhin einen bislang unbekannten

Geldbetrag, woraufhin dieser in Richtung Innenstadt flüchtete. Der Täter wird

wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170cm, 30-35 Jahre, helle Hautfarbe,

schwarze Haare, schwarz gekleidet und trug eine weiße Sturmhaube. Aktuell

fahndet die Polizei mit starken Kräften nach dem Täter. Der Kriminaldauerdienst

des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur oben beschriebenen Tat machen können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.