Walldorf / Wiesloch: Fahrrad sichergestellt – Eigentümer gesucht!

Walldorf/Wiesloch (ots) – In der Nacht vom 14.06. auf 15.06.2022 wurde bei einer Personenkontrolle im Industriegebiet Walldorf ein Mann festgestellt, die das abgebildete Fahrrad mit sich führte.

Zunächst machte er unglaubwürdige Angaben zu Herkunft des Fahrrads, bei einer

späteren Vernehmung gab er an, dass er das Fahrrad am 14.06.2022, gg. 19.00 Uhr,

im Bereich des Freibades „Wiewa“ in Wiesloch, Schwimmbadweg 12, gestohlen habe.

Das Fahrrad wäre unverschlossen dort gestanden.

Eine entsprechende Diebstahlsanzeige liegt noch nicht vor.

Aber vielleicht vermisst ja jemand seit einem Schwimmbadbesuch schmerzlich sein

Fahrrad?

Es handelt sich um ein MTB, Marke Talson, Typ Octagon, schwarz/rot, 21-Gang

Kettenschaltung.

Wer es wiedererkennt, meldet sich bitte beim

Polizeiposten Walldorf

Nußlocher Straße 45

69190 Walldorf

Tel.: 06227 841999-0

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf L 723;

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 10.10 Uhr kam es auf der L 723 auf

Höhe der Zufahrt L 599 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 69-Jähriger wurde

dabei mit seinem Motorroller von einem Sattzelzug erfasst, wobei der

Zweirradfahrer unter den Lkw geriet. Mit einem Großaufgebot von Polizei,

Feuerwehr und Rettungsdienst konnte der Schwerverletzte gerettet werden. Er

wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen – es

besteht Lebensgefahr. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert

werden.

Während der Unfallaufnahme durch die Beamten des Verkehrsdienstes Mannheim

musste die L 723 zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet.

Zur Klärung des Unfallhergangs und ob der Rollerfahrer möglicherweise falsch

überholt hat, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme, die

umfangreiche Spurensicherung, sowie die Bergungsarbeiten vor Ort sind

mittlerweile abgeschlossen. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Mann belästigt 15-Jährige; Festnahme

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil er am Mittwochabend eine

15-Jährige in sexueller Art und Weise belästigt haben soll, nahm die Polizei

einen 28 Jahre alten Mann vorläufig fest.

Als die Jugendliche gegen 19:20 Uhr am Bahnhof in Schwetzingen aus der S-Bahn

stieg, berührte sie ein ihr unbekannter Mann in unsittlicher Art und Weise am

Körper. Sofort verständigte die 15-Jährige eine in der Nähe wohnende Angehörige,

die sich sogleich auf dem Weg zu der Jugendlichen machte. Hierbei traf diese

zufällig auf den flüchtigen Mann, von dem ihr bereits eine Personenbeschreibung

vorlag. Als diese ihn auf sein Fehlverhalten ansprechen wollte, ergriff der Mann

allerdings die Flucht. In der Mannheimer Straße stellte ein Passant, der

zufällig auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, den Flüchtigen und hielt ihn bis

zum Eintreffen der bereits verständigten Polizeikräfte fest. Diese nahmen den

28-Jährigen daraufhin zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier. Das

Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Warnung vor Taschendieben – Personen im Mannheimer und Karlsruher Hauptbahnhof bestohlen

Mannheim / Karlsruhe (ots) – Mittwochmorgen (22. Juni) sind zwei Personen auf

ihrem Reiseweg im Mannheimer und Karlsruher Hauptbahnhof Taschendieben zum Opfer

gefallen.

Im Karlsruher Hauptbahnhof war es eine 34-jährige Frau, die kurz zuvor noch

Backwaren kaufte und wenig später im Zug das Fehlen ihrer Geldbörse feststellte.

Unbekannte müssen in einem unbemerkten Moment den Reißverschluss ihres

Rucksackes geöffnet und die Geldbörse entwendet haben. Bemerkt hat die Frau

hiervon nichts.

Im Mannheimer Hauptbahnhof half die Videoüberwachungsanlage, eine tatverdächtige

Person auszumachen. Als sich das 61-jährige Opfer auf der Rolltreppe Richtung

Bahnsteig 2/3 befand, trat die Person ebenfalls von hinten an den Rucksack heran

und entnahm die Geldbörse sowie das Mobiltelefon des Mannes. Dem 61-Jährigen

entstand ein Schaden von rund 650 Euro.

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die professionell

organisiert sind, in Gruppen agieren und ihre Taten unbemerkt ausführen.

Reisende können sich über die Seite www.stop-pickpockets.eu oder auf der Seite

der Bundespolizei www.bundespolizei.de über die Trick der Taschendiebe und den

Schutz vor ihren Taten informieren.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wem gehört das Mountainbike? Polizei bittet den Eigentümer oder die Eigentümerin sich zu melden

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitag, dem 17.06.2022 gegen

03:30 Uhr stellten Polizeikräfte im Bereich der Hauptstraße in Eppelheim ein

hochwertiges Fahrrad sicher, das vermutlich kurz zuvor an unbekannter

Örtlichkeit entwendet wurde. Bislang wurde das Zweirad bei der Polizei nicht als

gestohlen gemeldet. Auch die bisherigen Ermittlungen, den Eigentümer oder die

Eigentümerin ausfindig zu machen, blieben erfolglos.

Beschreibung:

Mountainbike, Farbe: Blau Metallic mit neongelben bzw- grünen Applikationen,

weißer Aufschrift: „Rockrider“

Aus genannten Gründen sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun mit

einem Lichtbild des Fahrrads nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin. Dieser

oder diese wird gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.:

0621 174 4444 zu wenden.