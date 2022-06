Heidelberg-Bergheim: Mehrere tausend Euro Schaden bei Unfallflucht – Fahrer festgenommen

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beobachtete eine

Zeugin einen schweren Verkehrsunfall – der flüchtige Fahrer wurde wenig später

festgenommen.

Kurz vor Mitternacht fuhr der Fahrer eines KIA mit überhöhter Geschwindigkeit

von der B37 kommend Stadteinwärts, wobei er im Kreuzungsbereich der Bergheimer

Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte der KIA

mit dem Randstein einer Verkehrsinsel und einer Ampel. Trotzdem versuchte der

Fahrer weiterzufahren und stieß dann gegen eine weitere Ampel. Aufgrund der

massiven Beschädigungen am Pkw blieb dieses nahe der Unfallstelle auf der B37

liegen. Die Insassen, neben dem Fahrer noch drei weitere, stiegen aus,

entfernten die Kennzeichen und flüchteten zu Fuß. Während der anschließenden

Fahndung stellten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zwei Männer fest,

die die Zeugin zuvor beim Unfall beobachtete. Die weiteren Ermittlungen ergaben,

dass einer hiervon der unfallverursachende Fahrer war. Er wurde zur Entnahme

einer Blutprobe, da er deutlich alkoholisiert war, in die Dienststelle gebracht.

Der 33-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Insgesamt entstand ein Unfallschaden von über 13.000 Euro. Das Unfallfahrzeug

wurde abgeschleppt und sichergestellt. An diesem sowie am Unfallort wurden

Spuren gesichert. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen dauern an.