Heurundballen auf Straße gerollt

Wildeck – Im Laufe der Nacht von Samstag, 18.06.2022 auf Sonntag, 19.06.2022 wurden in Obersuhl im Rhädenweg drei Rundballen Heu von einer angrenzenden Wiese auf die Fahrbahn gerollt. Höhe der Einfahrt zur Busspur vor der Blumensteinschule wurde die drei Rundballen mit der flachen Seite auf der Fahrbahn so aufgestellt, dass ein PKW nicht mehr vorbeifahren konnte. Durch einen Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Wildeck mussten die jeweils bis zu 500 kg schweren Heuballen mittels eines Radladers wieder auf die Wiese befördert werden. Durch dieses Bereiten eines Hindernisses mit der möglichen Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ist der Straftatbestand des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt. Eine Verkehrsstrafanzeige wurde gefertigt. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

Unfall mit schwerverletzter Person

Fulda. Eine 16-jährige Krad-Fahrerin aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Mittwoch (22.06.) schwer verletzt. Sie befuhr gegen 20.45 Uhr mit ihrem Krad die K 110 aus Richtung Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Lütterz. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford eines 28-Jährigen. Die 16-jährige Krad-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (22.06.) in eine Kindertagesstätte in der Steidlstraße im Stadtteil Horas einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an einer Tür eines Nebengebäudes im Hinterhof und verursachten so circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberischer Diebstahl

Fulda. Am Mittwochmorgen (22.06.) kam es im Bereich eines Einkaufszentrums in der Petersberger Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Täter stahl gegen 10.15 Uhr ein Handy aus der Auslage eines Ladens und flüchtete. Dabei wurde er von einem Zeugen verfolgt, den er kurz darauf mit einem Messer bedrohte. Daraufhin gelang dem Täter die Flucht. Der Zeuge kann ihn folgendermaßen beschreiben: Der Täter war männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schwarz-grauer Dreitagebart, bekleidet mit einer dunklen Jacke der Marke „North Face“, einer grau-beigen Mütze, grauen Schuhen mit weißer Sohle. Der Täter hatte eine weiße Tasche bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Rochusstraße im Stadtteil Kämmerzell brachen Unbekannte zwischen Montagmorgen (20.06.) und Mittwochmorgen (22.06.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberische Erpressung

Fulda. In der Karlstraße kam es in der Nacht zu Mittwoch (22.06.) zu einer räuberischen Erpressung. Ein 26-Jähriger aus Fulda und eine 42-Jährige aus Fulda liefen gegen 4 Uhr die Straße entlang, als ein Unbekannter sie bedrohte und aufforderte Handys und Geldbörsen herauszugeben. Die Beiden leisteten der Aufforderung Folge, woraufhin der Täter zu Fuß in Richtung Buttermarkt flüchtete. Er kann durch den Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden: Der männliche Täter war auffällig korpulent, trug kurze Haare und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt sowie einer grauen Jogginghose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster von Kindergarten beschädigt

Schotten. Eine Fensterscheibe eines Kindergartens in der Parkstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (22.06.). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch auf Firmengelände

Niederaula. Eine Firma in der Industriestraße wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (23.06.), gegen 3.20 Uhr, Ziel mindestens eines unbekannten Täters. Indem der Einbrecher den Maschendrahtzaun aufschnitt, versuchte er unberechtigt auf das Firmengelände zu gelangen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den unbekannten Mann frühzeitig, woraufhin dieser umgehend die Flucht ergriff. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de