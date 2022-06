28-Jähriger von mehreren Personen angegriffen, Wiesbaden,

Wörthstraße, 22.06.2022, 23.40 Uhr,

(pl)Ein 28-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in der Wörthstraße von mehreren

Personen angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 23.40 Uhr vor

einem Kiosk einer fünf bis sechsköpfigen Personengruppe begegnet, mit welcher er

schließlich verbal aneinandergeriet. Diese Streitigkeiten seien dann in eine

körperliche Auseinandersetzung ausgeartet, wobei er von mehreren Personen

Schläge ins Gesicht erhalten habe. Nach dem Angriff sei die Gruppe in Richtung

Rheinstraße geflüchtet. Der verletzte 28-Jährige wurde zur Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht. Eine Beschreibung der Angreifer liegt nicht vor. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher entwenden Mini One,

Wiesbaden, Schöne Aussicht, 22.06.2022, 18.00 Uhr bis 23.06.2022, 06.10 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in ein Einfamilienhaus

in der Straße „Schöne Aussicht“ ein und entwendeten dabei einen Pkw. Die Täter

verschafften sich zwischen 18.00 Uhr und 06.10 Uhr Zutritt zum Inneren des

Hauses und schnappten sich unter anderem eine aufgefundene Handtasche. Mit dem

in der Handtasche befindlichen Autoschlüssel wurde anschließend der vor dem Haus

geparkte, schwarze Mini One entwendet. An dem gestohlenen Fahrzeug waren zuletzt

die amtlichen Kennzeichen WI-DA 200 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger melden sich am Telefon oder via WhatsApp, Wiesbaden, 21.06.2022 bis

22.06.2022,

(pl)In Wiesbaden kommt es weiterhin zu betrügerischen Anrufen und

„WhatsApp“-Nachrichten. Die Maschen der Betrüger sind oftmals unterschiedlich,

das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Täter versuchen Mitbürgerinnen und Mitbürger

hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen.

Am Dienstag und am Mittwoch haben Betrüger mehrfach bei einer Wiesbadenerin

angerufen und versucht, mit einem falschen Gewinnversprechen Bargeld zu

ergaunern. Der Frau wurde in den Telefonaten ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um den

Gewinn zu erhalten, sollte sie jedoch vorab mehrere Hundert Euro Gebühren

bezahlen. Da die Angerufene die Masche allerdings kannte, ging sie den Betrügern

nicht ins Netz und informierte stattdessen die Polizei. Ebenfalls erfolglos

verlief am Dienstag auch eine betrügerische Kontaktaufnahme mittels WhatsApp.

Unbekannte gaben sich in der Kurznachricht als Sohn aus. Nach der üblichen

Einleitung wurde die angeschriebene Frau gefragt, ob sie eine dringende

Überweisung für das vermeintliche Kind übernehmen könne, da das Onlinebanking

auf dem neuen Mobiltelefon noch nicht freigeschaltet sei. Die Empfängerin der

Nachrichten durschaute zum Glück in diesem Fall das betrügerische Spiel. Am

Mittwochvormittag waren die Betrüger leider mit einem betrügerischen Anruf

erfolgreich. Einer Frau wurde am Telefon vorgegaukelt, dass ihre Identität und

ihre Bankdaten im Internet für kriminelle Aktivitäten genutzt werden würden. Zur

Abwendung von unmittelbaren Nachteilen wurde die Geschädigte dann von den

Betrügern dazu gebracht, Gutscheinkarten zu kaufen und die Codes telefonisch zu

übermitteln.

Die Polizei rät, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder

einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu

übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann

verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an

fremde Personen. Niemals! Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese

betrügerischen Maschen, um diese dafür zu sensibilisieren.

Ausschankwagen aufgebrochen,

Wiesbaden, Schlossplatz, 22.06.2022, 04.45 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Täter ist am frühen Mittwochmorgen in einen auf dem

Schlossplatz befindlichen Ausschankwagen eingebrochen. Der Täter hebelte gegen

04.45 Uhr einen Rollladen des Wagens auf, durchsuchte den Innenraum nach

Wertgegenständen und entwendete unter anderem technische Gerätschaften sowie

diverse Getränke. Der dunkelgekleidete Einbrecher konnte als ca. 35-45 Jahre

alt, etwa 1,70 Meter groß, dick, mit einer Glatze und einem braun-grauen

„Ziegenbart“ sowie einem Rasurmuster mit „drei Streifen“ an beiden Wangen

beschrieben werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Haus von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Fischzuchtweg, 21.06.2022, 11.00 Uhr bis 22.06.2022, 13.25 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag wurde ein Haus im Bereich

des Fischzuchtwegs von Einbrechern heimgesucht. Die Täter versuchten zunächst

eine Balkontür aufzuhebeln. Als es ihnen aber nicht gelang, die Tür gewaltsam zu

öffnen, brachen sie ein Fenster auf und drangen durch dieses in das Gebäude ein.

Nachdem sie dann die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen die Einbrecher

offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Autobahnpolizei

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66,

Donnerstag, 23.06.2022, 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden bei einem Verkehrsunfall

auf der A 66 drei Menschen verletzt. Eine 57-Jährige befuhr mit einem Renault

die A 66 von Frankfurt in Richtung Rüdesheim. Zwischen Nordenstadt und Erbenheim

wechselte sie auf den linken Fahrstreifen. Kurz darauf fuhr ein 27-Jähriger mit

einem Jaguar gegen das Heck des Renault. Bei dem Unfall wurden die drei Insassen

der beiden Fahrzeuge verletzt. Die 57-Jährige wurde zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 23.000 EUR geschätzt.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Verursacher flüchtet, Wiesbaden, Tank-

und Rastanlage Medenbach-Ost, Donnerstag, 23.06.2022, 00:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Motorradfahrer bei

einem Unfall auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-Ost verletzt, der

Unfallverursacher flüchtete. Ein 58-Jähriger befuhr kurz nach Mitternacht mit

einer Honda das Gelände der Rastanlage. Nach seinen Angaben fuhr plötzlich ein

dunkler Kompaktwagen ohne Beleuchtung von einer Grünfläche auf die Fahrbahn ein,

sodass der Motorradfahrer ausweichen und vollbremsen musste. Hierbei kollidierte

er mit einem Bordstein und stürzte in den Grünstreifen. Bei dem Sturz wurde der

58-Jährige verletzt. Der dunkle Kompaktwagen setzte seine Fahrt unbeirrt fort

und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR

geschätzt. Die Autobahnpolizei nahm den Unfall auf und bittet unter der

Rufnummer 0611/ 345-4140 um Hinweise zu dem Verursacher.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Oberjosbach,

Niedernhausen-Oberjosbach, Jahnstraße, Sonntag, 19.06.2022, 19:30 Uhr bis

Mittwoch, 22.06.2022, 16:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Niederjosbach

ein. Die Täter brachen offensichtlich eine Glastür auf der Rückseite des

Wohnhauses in der Jahnstraße auf. So gelangten sie in den Keller wo sie eine

weitere Tür aufbrachen, um in das Erdgeschoss zu gelangen. Dort entwendeten sie

diverse Gegenstände darunter eine Armbanduhr und ein Bundesverdienstkreuz.

Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Der Schaden wird auf 1.000 EUR

geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06126/9394-0 um Hinweise.

Betrüger machen Beute im Rheingau-Taunus, Schlangenbad/ Taunusstein/

Rüdesheim, Sonntag, 19.06.2022 bis Mittwoch, 22.06.2022

(wie) In den letzten Tagen machten Betrüger im Rheingau-Taunus-Kreis an

verschiedenen Orten Beute. In Taunusstein wurde das Konto eines Mannes

manipuliert und so dann fast 25.000 EUR abgebucht. In Schlangenbad waren

WhatsApp Betrüger erfolgreich. Sie überzeugten eine Frau, da sie sich als deren

Sohn ausgaben, knapp 2.000 EUR zu überweisen. In Rüdesheim nutzten Täter das

Konto einer Frau geschickt zur Geldwäsche, indem sie 50.000EUR an sie überwiesen

und direkt wieder abbuchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Granate gefunden und gesprengt,

Idstein, Waldgebiet, Mittwoch, 22.06.2022, 17:30 Uhr

(wie) Bei Idstein wurde am Mittwoch im Wald eine Granate gefunden, die vom

Kampfmittelräumdienst direkt gesprengt werden musste. Ein Spaziergänger meldete

sich gegen 17:30 Uhr bei der Polizei, da er im Wald vermutlich eine Handgranate

entdeckt hatte. Er führte eine Streife zum Fundort, der abgesperrt wurde. Der

verständigte Kampfmittelräumdienst bestätigte, dass es sich um eine scharfe

Handgranate handelte. Da ein Abtransport als zu gefährlich eingestuft wurde,

musste die Granate noch vor Ort gesprengt werden. Nachdem der Gefahrenbereich

gesichert worden war, konnte die Granate gegen 20:00 Uhr erfolgreich gesprengt

werden. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Autobahnpolizei

Unfall mit Verletzten sorgt für massiven Stau auf der A 3, Niedernhausen,

Bundesautobahn 3, Mittwoch, 22.06.2022, 13:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Niedernhausen wurden am Mittwoch

zwei Menschen verletzt, es bildete sich über fünf Stunden ein langer Stau. Ein

67-Jähriger befuhr mit seinem Ford mit Wohnanhänger die A 3 von Frankfurt in

Richtung Köln. Als er zwischen Niedernhausen und Idstein verkehrsbedingt

abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 72-Jährige in einem

Iveco-Kleintransporter zu spät. Er prallte gegen das Heck des Wohnanhängers,

welcher dadurch mit dem Ford gegen die Außenschutzplanke gedrückt wurde.

Anschließend kippte der Wohnanhänger um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen.

Der 67-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleintransporter kam auf dem

linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrbahn musste in Richtung Köln komplett

gesperrt werden. Im Anschluss an die Rettungsarbeiten konnte die Feuerwehr den

Kleintransporter vom linken Fahrstreifen entfernen. Da die Bergungsarbeiten und

die Reinigung der Fahrbahn erheblich Zeit in Anspruch nahmen, versorgten die

Feuerwehr, Rettungsdienste und die Motorradstaffel des ASB die Menschen im Stau

mit Getränken. Gegen 18:15 Uhr konnte die Fahrbahn schließlich wieder

freigegeben werden. Der Rückstau bildete sich bis zum Mönchhofdreieck. Der

Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.