Kreis Bergstraße

Viernheim: Nächtliche Lasermessung/Positives Fazit der Polizei

Viernheim – Eine Lasermessung zur Überwachung der Geschwindigkeit, führten

Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am späten Mittwochabend

(22.06.), in der Zeit zwischen 22.30 und 23.30 Uhr, in der Wormser Straße durch.

Maximal erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt 30 km/h.

Von 17 gemessenen Fahrzeugen, waren lediglich zwei zu schnell. Insgesamt zogen

die Ordnungshüter ein positives Fazit nach der Messung. Die höchste

festgestellte Überschreitung betrug 39 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer.

Bensheim: Rangierendes Fahrzeug beschädigt Garagentor/Zeugen gesucht

Bensheim – Durch in unbekanntes rangierendes Fahrzeug wurde in der Zeit

zwischen Sonntag (19.06.), 8.00 Uhr und dem späten Dienstagabend (21.06.), gegen

Mitternacht, in der Eschenstraße ein Garagentor beschädigt. Es entstand ein

Schaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle,

ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wer etwas bemerkt hat oder sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher

geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der

Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Außenspiegel an vier geparkten Fahrzeugen beschädigt

Darmstadt – An vier geparkten Autos in der Kahlertstraße haben Unbekannte

in der Nacht zum Donnerstag (23.06.) die Außenspiegel beschädigt. Zwischen

Mitternacht und circa 1 Uhr ließen die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ihrer

Zerstörungswut freien Lauf. Zeugen entdeckten die Spuren an den Fahrzeugen und

verständigten die Polizei. Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern nimmt

das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Darmstadt: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Darmstadt – Am Mittwochmittag (22.6.), zwischen 15 und 17 Uhr, ereignete

sich auf einem Parkplatz in der Otto-Berndt-Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem stieß ein bislang unbekannter Wagenlenker gegen den dort

parkenden roten Honda und flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Am Honda

entstanden Schäden, die auf circa 1000 Euro geschätzt werden. Anwohner oder

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

A 5 Darmstädter Kreuz, Verkehrsunfall mit Reisebus

Am 23.06.2022 ereignete sich auf der A 5, zwischen der AS Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz ein Alleinunfall mit einem holländischen Reisebus. Der Fahrer des Reisebus verpasste die Tangente zur A 67 und zog im letzten Moment nach links um die A 67 zu befahren. Dies misslang und er fuhr in die Baustellenabsicherung herein. Dadurch wurde die Absicherung der Baustelle stark beschädigt. Im Reisebus befanden sich 15 Jugendliche auf der Heimreise, von diesen wurden 2 Personen leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern momentan noch an. Anzumerken ist, dass in der vergangenen Nacht an gleicher Stelle ein LKW in die Baustellenabsicherung gefahren ist. Es wird nachberichtet

Darmstadt/A5: Nachtragsmeldung zu „Verkehrsunfall mit Reisebus“

Darmstadt/A5 – Nachdem sich in der Nacht zum Donnerstag (23.6.), gegen

15 Uhr, auf der Autobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt

und dem Darmstädter Kreuz ein Unfall zugetragen hat (wir haben berichtet),

dauern die Aufräumarbeiten weiterhin an.

Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausgestellt hat, krachte der Reisebus,

offenbar durch Unachtsamkeit des 80-jährigen Fahrers, frontal in den

Fahrbahnteiler der dortigen Baustelle. Durch den Aufprall rutsche der Reisebus

mehrere Meter auf den Metalltrennwänden entlang, bis dieser zum Stehen kam. Da

das Heck auf den dortigen Trennwänden hängen blieb und der Bus nicht mehr

fahrbereit ist, wird heute ein Kran eingesetzt werden. Entgegen unserer

Erstmeldung wurden nach aktuellem Kenntnisstand insgesamt acht Fahrgäste leicht

verletzt. Ein Fahrgast erlitt nach aktuellem Kenntnisstand schwere, aber nicht

lebensbedrohliche Verletzungen. Bei den Fahrgästen handelte es sich um junge

Erwachsene, die nicht auf der Heimreise, sondern von Heilbronn auf dem Weg zu

einem Festival nach Holland waren. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine

verlässlichen Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Im Rahmen der noch andauernden Aufräumarbeiten kann es auch heute auf der

dortigen Strecke zu Vollsperrungen und einhergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen

kommen.

Unbekannte entwenden Motorrad (DA-JH 77) aus Tiefgarage

Darmstadt – Auf ein Motorrad der Marke Yamaha hatten es bislang noch

unbekannte Täter am Dienstag(21.06.) abgesehen. Am späten Abend verschafften

sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage in der

Landgraf-Georg-Straße. Hier knackten sie das Schloss und entwendeten das

Kraftrad, dessen Wert auf rund 7.700 Euro geschätzt wird. Beim Diebstahl lösten

die Unbekannten einen akustischen Alarm aus, den Anwohner gegen 23.30 Uhr

wahrnahmen. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Yamaha R1 mit dem amtlichen

Kennzeichen DA-JH 77. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des

Zweirades haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem

Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Pfungstadt

Im Stadtteil Eschollbrücken sind Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (22.06.) in eine Lagerhalle in der Darmstädter Straße eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag und circa 9 Uhr am nächsten Morgen hebelten die bislang noch unbekannten Täter eine Notausgangstür zur Halle auf und drangen ins Innere ein. Hieraus entwendeten sie diverse Elektroartikel wie mobile Klimageräte. Der Gesamtwert der Beute steht bislang noch nicht abschließend fest, dürfte aber bei mehreren Tausend Euro liegen. Mit dem Diebesgut suchten die Unbekannten anschließend das Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Apotheke im Visier von Einbrechern

Eine Apotheke am Tizianplatz geriet in der Nacht zum Donnerstag (23.06.), in der Zeit zwischen 2.30 und 4.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Schiebetür Zugang in die Apotheke und ließen anschließend mehrere hundert Euro Bargeld aus Kassen mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kelsterbach: Hochsitz brennt/Zeugen gesucht

Ein im Bereich Grenzweg, in der Nähe der Landebahn Nord befindlicher Hochsitz, brannte am Donnerstagmorgen (23.06.), gegen 5.30 Uhr, vollständig ab. Zudem griffen die Flammen auch auf eine angrenzende trockene Grünfläche über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten anschließend ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann in diesem Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Mörfelden-Walldorf – Rüsselsheim: Verkehrs- und Shishakontrollen

Polizeikräfte haben im Laufe des Mittwochs (22.06.) umfangreiche Kontrollmaßnahmen in Mörfelden-Walldorf und Rüsselsheim durchgeführt. Neben zwei Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 486 und im Hessenring standen auch zehn Shisha-Bars in Mörfelden-Walldorf und Rüsselsheim im Fokus der Beamtinnen und Beamten.

Zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr stoppten die Streifenteams insgesamt 71 Autos sowie zwölf Lastwagen. Davon waren 35 Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs, was in sechs Barverwarnungen vor Ort sowie 29 Bußgeldverfahren mündete. Wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht müssen 7 Gestoppte jetzt ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen. Bei zwei Lastwagen stießen die Kontrollierenden auf solch gravierende Mängel unter anderem in Form abgefahrener Reifen, dass die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet wurde.

Im Anschluss an die Verkehrskontrollen nahmen die Eisatzkräfte mit Unterstützung des Zolls sowie Mitarbeitenden der Ordnungsämter zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr insgesamt drei Shisha-Bars in Mörfelden-Walldorf und sieben in Rüsselsheim näher unter die Lupe. Hierbei kontrollierten sie 116 Personen und leiteten wegen verschiedener Verstöße die entsprechenden Anzeigen ein. Die Ordnungshüter stellten 11 illegal aufgestellte Spielautomaten sowie über 28 Kilogramm Tabak sicher, unter anderem aufgrund von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten nach dem Tabaksteuergesetz. Wegen Verstößen gegen die Brandschutzverordnung untersagten die Kontrolleure zudem bei zwei Etablissements in Rüsselsheim den Vertrieb von Shishas. Darüber hinaus nahmen Zivilfahnder in der Sophienpassage drei 18, 26 und 27 Jahre alte Männer fest und beschlagnahmten Kleinstmengen Marihuana und Haschisch.

Odenwaldkreis

Erbach: Waldbrand am „Silberbrünnchen“

Erbach

Eine wenige Quadratmeter große Waldfläche mit Totholz und frischem Baumbestand brannte am Donnerstagmorgen (23.06.), gegen 9.30 Uhr, im Bereich des „Silberbrünnchens“. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle und konnten ein weiteres Ausbreiten des Feuers unterbinden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung in diesem Zusammenhang nicht aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Michelstadt: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Michelstadt

Das per Verkehrszeichen geregelte Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge in der Einhardstraße, zwischen Michelstadt und Steinbach, kontrollierten Beamte der Polizeistation Erbach am Mittwoch (22.06.), in der Zeit zwischen 14.30 und 15.30 Uhr sowie im Zeitraum von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Innerhalb der insgesamt zweistündigen Überprüfungen wurden 37 Verstöße von Autofahrern mit jeweils 50 Euro Bußgeld von den Ordnungshütern geahndet.

Bad König: Rucksack aus Auto gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Bad König

Ein in der Mainstraße geparkter Hyundai geriet in der Nacht zum Donnerstag (23.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang in das Fahrzeug und ließen anschließend einen auf der Rückbank abgelegten Rucksack samt Geldbörse, persönlichen Dokumenten sowie einem Fernglas mitgehen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Breuberg/Rai-Breitenbach: Waldbrand fordert Einsatzkräfte/Polizei ermittelt

Breuberg

Etwa 1000 Quadratmeter Waldfläche im Bereich eines abgerodeten Waldstücks mit Totholz brannten am Mittwochabend (22.06.), gegen 17.40 Uhr, oberhalb des Sophienhofs bei Rai-Breitenbach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle und konnten ein weiteres Ausbreiten des Feuers unterbinden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung in diesem Zusammenhang derzeit nicht aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Erbach

Nach bisherigem Ermittlungsstand ereignete sich am Mittwoch (22.06) um 18:10 Uhr im Einmündungsbereich der Michelstädter und Eulbacher Straße in Erbach eine Verkehrsunfallflucht. Eine 31jährige Michelstädterin wollte mit ihrem Pkw von der Eulbacher Straße nach links auf die Michelstädter Straße / B45 einbiegen. In diesem Moment fuhr vom Parkplatz des gegenüberliegenden Landratsamtes ein Roller los, der die B45 kreuzte. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Kontakt. Der Pkw wurde beschädigt. Der Rollerfahrer entfernte sich in die Eulbacher Straße, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Durch die Geschädigte wurde der Rollerfahrer als jugendlich beschrieben. Der Schaden am Pkw dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Die PSt. Erbach erbittet Hinweise zum Unfall und zum Unfallverursacher unter 06062-953-0.