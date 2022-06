Gemüter schaukeln sich hoch

Böhl-Iggelheim (ots) – Gegenverkehr in der Buschgasse am Mittwoch 22.06.2022 gegen 16:15 Uhr: Ein Kleintransporter wartete aufgrund eines parkenden PKWs auf seiner Fahrbahnseite und wollte einen entgegenkommenden Bus die Engstelle passieren lassen. Der Bus konnte jedoch nicht passieren, weil der Kleintransporter nicht weit genug am Straßenrand wartete. Es entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Fahrern.

Irgendwann setzte der Kleintransporter zurück, so dass der Bus die Engstelle passieren konnte. Beim Vorbeifahren entfachte erneut der Streit, der darin mündete, dass der Fahrer des Kleintransportes aus seinem Fahrzeug stieg und den Busfahrer am Unterarm zog. Als der Busfahrer die Polizei verständigte, entfernte sich der Kleintransporter.

Der Fahrer des Transporters konnte von der Polizei ermittelt werden. Das Armziehen wird bestritten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Festnahmen bei Einbruch in Strandbar

Römerberg-Mechtersheim (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022 gegen 22:50 Uhr wurde die Polizei Speyer durch Zeugenangaben auf einen aktuellen Einbruch in die Strandbar am Badesee in Mechtersheim aufmerksam. Bei Eintreffen starker Polizeikräfte rannte ein 19-jähriger Tatverdächtiger davon und wurde nach kurzer fußläufiger Verfolgung festgenommen. Auf einem Feld in Tatortnähe wurde ein weiterer 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Die Polizeibeamten stellten am Gebäude der Strandbar Spuren eines Einbruchs fest und stellten zurückgelassene Gegenstände der Täter sicher. Die Feuerwehr öffnete den vor Ort auf einem Parkplatz geparkten PKW eines der Tatverdächtigen und Polizeibeamte durchsuchten ihn. Die Durchsuchung führte zum Auffinden von Bargeld sowie weiterer Gegenstände, die eindeutig dem Bestand der Strandbar zugeordnet werden konnten.

In Tatortnähe stellten die Polizeibeamten einen weiteren PKW fest, in welchem sich ein 18-jähriger Heranwachsender mit einer gleichaltrigen Begleiterin befand. Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung der beiden 18-Jährigen lagen ebenfalls vor.

Folglich wurden gegen die beiden 19-Jährigen sowie die beiden 18-Jährigen Strafverfahren eingeleitet. Verschiedene Maßnahmen zur Beweissicherung wurden getroffen. Die Schadenshöhe und die Höhe des Diebesgutes können derzeit nicht beziffert werden.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Einbruch in die Strandbar Mechtersheim geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Waldsee (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 gegen 20:30 Uhr, stieß in der Lerchenstraße ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit einen am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand beim geparkten Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Ohne sich um Weiteres zu kümmern, wurde die Fahrt fortgesetzt.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zum unfallverursachenden Fahrzeug oder zum Unfallverursacher machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel: 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.