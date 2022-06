Schlägerei in der Slevogtstraße?

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Zeugen alarmierten am Mittwoch 22.06.2022 die Polizei, weil sich in der Slevogtstraße mehrere Personen prügelten. Auch wären Waffen wie Schlagstöcke und Baseballschläger benutzt worden. Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, hatten sich etliche Schaulustige vor Ort versammelt. Eine Schlägerei konnte nicht mehr festgestellt werden.

Eine 18-Jährige gab an von einem 40-jährigen Mann geschlagen worden zu sein. Dieser wäre nun mit seinen Bekannten in seiner Wohnung. Der vermeintliche Täter wurde in seiner Wohnung angetroffen. Er war verletzt, behauptet aber, dass dies von einem Unfall käme.

Alle Beteiligten machten nur sehr vage Angaben und verzichteten auf Strafanträge. Ebenfalls lehnten alle eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ab.

Da weiterhin eine Eskalation nicht ausgeschlossen werden konnte, erteilten die Beamten den beteiligten Personen einen Platzverweis für den Vorplatz des Anwesens bis zum Folgetag. |elz

Nötigung auf Radweg

Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung im Straßenverkehr haben 2 Fahrradfahrer am Mittwochmittag 22.06.2022 einen Traktorfahrer angezeigt. Laut der 62-jährigen Frau und dem 66-jährigen Mann, waren sie am Sonntagmittag 19.06.2022 gegen 13 Uhr auf einem Radweg kurz vor Erfenbach unterwegs.

Dort kam ihnen ein Traktor mit Anhänger entgegen. Dieser fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit und ohne ausreichenden Abstand an den Radfahrern vorbei, so dass beide nach rechts ausweichen mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen.|elz

Wer hat denn Skoda Fabia beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Donnerstag 23.06.2022 aus der Bremerstraße gemeldet worden. Die Halterin des betroffenen Skoda Fabia hatte ihren Wagen am Dienstag 14.06.2022 gegen 12:45 Uhr in Höhe der Hausnummer 17 am Straßenrand abgestellt. Als sie am Montag 20.06.2022 gegen 22:30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite fest.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Aufgrund des Schadens muss davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Kantstraße den blauen Skoda streifte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefon 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Unfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Otterberg (ots) – Mehrere Anzeigen haben sich Fahrer und Beifahrer eines Audis am Mittwocheingehandelt. Zunächst hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Autofahrer in Otterberg in Schlangenlinien gefahren ist und anschließend nach links von der Fahrbahn abkam. Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Audi gemerkt hatte, konnte die Polizei den Halter ausfindig machen.

An seiner Anschrift konnten die Beamten ihn nicht antreffen. Allerdings trafen sie auf den Audi wenige Zeit später, als dieser auf einen Parkplatz in der Hauptstraße in Otterberg fuhr.

Beim Erblicken der Streife flüchtete der Beifahrer in die Otter. Er wurde eingeholt und festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ca. 1 Gramm Amphetamin. Der Beifahrer wurde mit zur Dienststelle genommen.

Der Fahrer zeigte zwar Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum, ein Urintest verlief allerdings negativ. Er durfte nach der Kontrolle seiner Wege ziehen.

Auf beide kommen jetzt mehrere Strafanzeigen zu. |elz

Schlangenlinienfahrer – Zeugen gesucht

A6/Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022, gegen 17.00 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer beim Befahren der A 6 in Richtung Saarbrücken, bereits in Höhe der Auffahrt Grünstadt, die Fahrweise eines silbernen VW Kastenwagens mit DÜW-Kennzeichen auf. Das Fahrzeug würde in Schlangenlinien über die Autobahn fahren und teilweise die gesamte Fahrbahnbreite benötigen, wobei es auch zu einer Kollision mit der rechtsseitigen Schutzplanke durch den Kastenwagen gekommen ist.

Weiterhin mussten verschiedene Fahrzeugführer stark bremsen, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Die Fahrweise und die teils auch geringe Geschwindigkeit von unter 40 km/h, mit welcher der VW Kastenwagen bewegt wurde, veranlasste den Mitteiler auch dazu das Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn auf den Seitenstreifen zu führen und zum Anhalten zu bewegen, so dass Polizei und Rettungskräfte dem Fahrzeugführer helfen konnten.

Geschädigte Personen und Zeugen des Ereignisses können sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern (Tel.: 0631/35340) in Verbindung setzen.