Erneute Obstdiebstähle in Mainz-Drais und Finthen

Mainz (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022 zwischen 18:30-21:00 Uhr wurden der Polizeiinspektion Mainz 3 insgesamt 3 Fälle des Obstdiebstahls gemeldet. In einem Feld an der L427 in Höhe Mainz-Drais wurden durch Spaziergänger 2 Personen gesichtet, die dort Erdbeeren pflückten.

Ungefähr eine Stunde später kam es zu einer ähnlichen Meldung, laut der sich in der Gemarkung Mainz-Finthen weitere 2 Person aufhalten und dort Kirschen sowohl in Rücksäcken, als auch in Plastiktüten verstauen.

In beiden Fällen konnten die Täter vor Ort durch die Polizei angetroffen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt und im Anschluss an die geschädigten Obstbauern ausgehändigt.

In einem weiteren Fall des Kirschendiebstahls gegen 21:00 Uhr in der Gemarkung Mainz-Drais blieb die Polizei jedoch erfolglos. Trotz eingeleiteter Fahndung, konnte der unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Stämmige Statur, rotes T-shirt, schwarze Shorts, dunklerer Teint.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Beziehungsstreit führt zu großem Polizeieinsatz

Mainz (ots) – Einen großen Polizeieinsatz löste die Verletzung eines 18-jährigen Mainzers mit Pfefferspray und Bedrohung mit einem Messer am Mittwoch 22.06.2022, vor der Berufsbildenden Schule aus. Gegen 10:45 Uhr wurde die Polizei über Notruf über die Bedrohung und Verletzung des 18-Jährigen informiert. Da die Gesamtumstände zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt waren, wurden gleich mehrere Streifenwagen in das dortige Gebiet entsendet.

Das sorgte für Aufsehen während des regulären Schulbetriebs. Sehrschnell konnte die Polizei Entwarnung geben und sorgen eines Täters in der Schule entkräften.

Hintergrund des Angriffes war ein vorausgegangener Beziehungsstreit, auf der Straße vor der Schule, zwischen dem späteren Opfer und seiner 18-jährigen Ex-Freundin. In der Folge erschien ein bislang noch unbekannter Mann, der mit Pfefferspray dem Opfer in die Augen sprühte und mit einem langen Messer kurzzeitig bedrohte, bevor er die Flucht ergriff.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften in dem umliegenden Wohngebiet präsent, konnte den Täter jedoch nicht mehr auffinden. Dem Opfer wurden durch Rettungskräfte die Augen ausgespült. Eine weitere Behandlung war nicht notwendig. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und zur geflüchteten Person laufen in vollem Umfang.

Zeugenaufruf nach Diebstahl aus PKW

Mainz (ots) – Zu einem Diebstahl aus einem PKW kam es am Mittwoch 22.06.2022 in der Mainzer Innenstadt. Zwischen 17-17:30 Uhr bauten die beiden 47- und 35-jährigen Standbetreiber ihren Stand für das bevorstehende Johannisfest in der Ludwigstraße auf. Hierfür parkten sie ihren PKW in unmittelbarer Nähe zu ihrem Stand um daraus Gegenstände für den Stand auszuladen.

Während der Aufbau- und Ausräumarbeiten ließen die beiden Männer eine Seitenscheibe des PKW geöffnet. Nach Beendigung der Arbeiten stellte einer der Männer fest, dass diverse Wertgegenstände, unter anderem Elektronikgeräte und eine Designerhandtasche, aus dem Fahrzeug fehlten.

Offenbar verschafften sich unbekannte Täter zu einem unbemerkten Zeitpunkt Zugang zu dem geparkten Fahrzeug und entwendeten die genannten Gegenstände.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – Ein Mann meldete einen LKW-Fahrer, der am Vorabend größere Mengen Alkohol konsumiert hatte und mit seinem LKW weiterfahren wollte. Durch die Streifenwagenbesatzung wurde der Verantwortliche schlafend im Fahrzeug vorgefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille.

Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.