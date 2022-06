Eigentlich ist es üblich die großen Fußballturniere im Sommer gemeinsam beim Public Viewing zu verfolgen. Durch die Terminlegung ans Jahresende müssen wir uns in diesem Jahr umstellen. Welche Möglichkeiten hat man als Fan bei dem Turnier mit der Mannschaft mitzufiebern?

Hier sind unsere Tipps.

Sommerzeit ist Urlaubszeit und darum schauen sich viele Menschen nicht nur die Spiele des deutschen Teams an. Es lohnt sich für die Betreiber von Biergärten in eine vernünftige Übertragungstechnik wie eine Großleinwand zu investieren, weil über mehrere Wochen viele Besucher kommen werden.

Vermutlich werden aber nur sehr wenige Menschen im November und Dezember Urlaub nehmen, damit sie möglichst viele WM-Spiele live verfolgen können. Das wird dazu führen, dass es deutlich weniger Angebote für public viewing geben wird, zu denen man spontan gehen kann. Wie sollte man sich auf diese veränderte Situation vorbereiten?

Frühzeitig fragen wer alles mitgucken will

Wer nicht alleine Fußball gucken möchte, der hat die Chance sich mit Freunden oder Kollegen zu verabreden. Weil man hierfür Getränke und Snacks besorgen muss, sollte man rechtzeitig abklären mit wem und wo man zusammen Fußball schauen will. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass man die Vorrunden-Spiele jeweils bei einem anderen Gastgeber verbringt. So hat jeder einmal die Arbeit und kann sich ein Motto für den Abend ausdenken. Zum Beispiel Getränke und Speisen aus dem Land des Gegners.

Wer keine Lust auf Planung hat, der kann versuchen auf einem der Weihnachtsmärkte mit anderen zusammen die Spiele zu verfolgen. Vermutlich werden einige Standbetreiber für eine Übertragung sorgen, damit sie ihren Umsatz ankurbeln können. Als Kompromiss muss man dafür wahrscheinlich Glühwein statt Bier trinken.

Tipprunden und Sportwetten

In vielen Betrieben und Freundeskreisen ist es üblich zu Fußball Weltmeisterschaft und Europameisterschaft ein Tippspiel zu veranstalten. Manche Runden spielen mit einem Einsatz und andere nur just-for-fun. Mit Sicherheit werden auch in diesem, Jahr viele Wettspiele veranstaltet, weil der Termin im Jahr dafür vollkommen irrelevant ist.

Eine weitere Leidenschaft von viele Sportfans parallel zu großen Sportereignissen sind Sportwetten. Wer mit dem Gedanken spielt auf Spiele der Fußball Weltmeisterschaft in Katar zu setzen. Der sollte sich frühzeitig nach dem passenden Wettanbieter suchen. Hilfreich sind dafür Vergleichsseiten im Internet wie www.sportwettenvergleich.net. Klicken Sie hier, um den Sportwetten Vergleich zu besuchen. Vermutlich wird es angesichts des wichtigsten Fußballturniers der Welt auch wieder besondere Angebote geben.

Da noch ein wenig Zeit bis zum Eröffnungsspiel ist, kann jeder in Ruhe für sich entscheiden wie und wo er die Spiele verfolgen will und ob er den Ausgang des Turnier tippen will.