Frankfurt-Griesheim (ots)-(fue) – Am Mittwoch 22.06.2022 gegen 04.20 Uhr, befand sich ein 25-jähriger Mann in der Nähe eines Schnellrestaurants in der Mainzer Landstraße. Dort wurde er von 2 Unbekannten angesprochen worden. Plötzlich fügte ihm einer der beiden Fremden, Stichverletzungen im Rückenbereich zu.

Dem 25-Jährigen gelang zum 16. Polizeirevier zu fliehen, von wo aus er in ein Krankenhaus verbracht wurde. Den Tätern gelang die Flucht.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551199 zu melden.

