Mit 20 km/h über die Autobahn geschlichen

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwoch 22.06.2022 gegen 02.00 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer einen über die BAB 6 in Richtung Mannheim “schleichenden” PKW. Zeitweise läge die Geschwindigkeit nur bei 20 km/h. Zudem würde der PKW in deutlichen Schlangenlinien fahren.

Nachdem der PKW an der Anschlussstelle Enkenbach gedreht und dann wieder in Richtung Saarbücken aufgefahren war, konnte die Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern den Ford-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei wurde bei dem 62-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt.

Der Fahrer musste sich zeitweise an seinem Fahrzeug festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Im Fußraum des Beifahrersitzes konnte eine angebrochene Flasche Whiskey aufgefunden werden. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf ihn und die Halterin des PKW kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

Kinder beschädigen Bushaltestelle

Kaiserslautern (ots) – Kinder haben am Dienstag21.06.2022 die Scheibe einer Bushaltestelle in der Kantstraße mit Steinen beworfen. Nach mehreren Würfen, kam es zu einem Loch in der linken oberen Ecke, die komplette Scheibe riss ein und zerfiel wenige Minuten später in Einzelteile.

Eine Zeugin rief die Polizei. Nach einem “ernsten Wort” durch die Polizeibeamten und Rücksprache mit den Eltern wurden sie ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. | elz

Wer hat den Opel beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag aus dem Benzoring gemeldet worden. Der Halterin des betroffenen Opel Corsa hatte ihren Wagen am Samstag den 18. Juni gegen 12 Uhr in Höhe der Hausnummer 15 am Straßenrand abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 16:50 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Aufgrund des Schadens muss davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden mit dem Corsa zusammenstieß. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Mit falschen Kennzeichenschildern, ohne Versicherungsschutz und fehlender Fahrerlaubnis ist am Dienstag 21.06.2022 ein Autofahrer aufgefallen. Eine Polizeistreife hielt den Mann mit seinem Pkw im Rahmen einer Kontrolle in der Kantstraße an. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen nicht für den VW Passat ausgegeben. Sie gehörten zu einem anderen Fahrzeug.

Gegenüber der Polizei räumte der 31-jährige Fahrer ein, dass er das Auto gerade gekauft hätte und noch kein Versicherungsschutz bestehen würde. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Autoschilder wurden sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Den 31-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. |elz

Betrügerische Handy-Nachrichten

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Handy-Nachricht über den Messengerdienst “Whatsapp” haben Betrüger am Dienstag 21.06.2022 versucht, eine ältere Dame hereinzulegen. Wie die 89-Jährige der Polizei meldete, bekam sie gegen 12:30 Uhr eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und behauptete, sein Handy sei kaputt gegangen. Er habe deshalb eine neue Nummer.

Auch bräuchte er die Hilfe seiner Mutter bei der Begleichung einer Rechnung von 1.900 Euro. Die 89-Jährige schöpfte sofort Verdacht, dass es sich hier nicht um ihren Sohn handele. Sie kontaktierte ihren “echten” Sohn und fragte nach. Dieser bestätigte, dass er die Nachrichten nicht geschickt hatte.

Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen nach dem Inhaber der Handynummer laufen. |elz

Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmittag 21.06.2022 hat es in der Königstraße gekracht. Eine 65-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung mit der Goebenstraße wollte sie nach links abbiegen. Die 65-Jährige gab an, dass der Fahrer eines entgegenkommenden Autos links blinkte. Deshalb gab sie Gas und bog ab.

Der 83-jährige Mercedes-Fahrer fuhr aber geradeaus weiter. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |mhm

Kreis Kaiserslautern

Unachtsamkeit führt zu Unfall

Schopp (ots) – Bei einem Unfall in der Hauptstraße ist am Dienstagmorgen 21.06.2022 eine 50-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau saß in ihrem Pkw, der am rechten Fahrbahnrand stand. Ein 35-jähriger Autofahrer näherte sich ihrem Wagen von hinten. Als er vorbei fuhr, stieß er gegen das stehende Auto.

Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug der 50-Jährigen auf einen vor ihr stehenden Pkw geschoben wurde. Der Unfallverursacher kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Der andere Fahrer blieb unverletzt. An 3 Autos und am Haus entstand Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. |mhm