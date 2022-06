Karlsruhe – Mutmaßliche Bedrohungslage führt zu größerem Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Eine unklare Bedrohungslage löste am Mittwoch gegen 14:30 Uhr

einen größeren Polizeieinsatz in der Raiherwiesenstraße in Karlsruhe-Durlach

aus.

Per Notruf ging zunächst die Information ein, dass eine Frau innerhalb eines

Wohnhauses mit einer Waffe bedroht werde. Daraufhin sperrte die Polizei den

Bereich weitläufig ab. Die Gegend wurde geräumt, unter anderem waren ein

Supermarkt und eine Kindertagesstätte davon betroffen. Anwohnern wurde der

Zutritt zu ihren Wohnungen bis zur Bereinigung der Lage versagt, um mögliche

Gefahrensituationen weitestgehend auszuschließen.

Ein Spezialeinsatzkommando verschaffte sich schließlich Zutritt in die

betroffene Wohnung und nahm in diesem Zuge einen Tatverdächtigen fest. Wie sich

herausstellt, handelt es sich bei der Waffe wohl um eine Softairwaffe, die

sichergestellt wurde.

Bei den Maßnahmen kamen keine Personen zu Schaden. Kurz vor 18:00 Uhr wurden die

Absperrungen aufgehoben.

Eggenstein-Leopoldshafen – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots) – Bereits am Sonntag gegen 18:00 Uhr zogen sich ein 57-jähriger

Rollerfahrer leichte sowie seine 53-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen

beim Sturz aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Landstraße in

Eggenstein-Leopoldshafen zu. Der Unfallverursacher, welcher unerlaubterweise die

Flucht ergriff, konnte bislang noch nicht aufgefunden werden und wird daher

gesucht.

Der Rollerfahrer wurde offenbar kurz vor der Verkehrsinsel vor der Ortsausfahrt

Eggenstein-Leopoldshafen von einem Auto überholt. Als sich das noch unbekannte

Auto auf Höhe des Rollers befand, scherte der Fahrer unvermittelt nach rechts

aus, so dass der Rollerfahrer ebenfalls nach rechts lenken musste, um einen

Zusammenstoß zu verhindern. Der 57-Jährige stieß hierbei an den Bordstein und

stürzte gemeinsam mit seiner Beifahrerin auf eine Grünfläche.

Die Mitfahrerin wurde in ein Krankenhaus verbracht. An dem Roller entstand ein

Sachschaden von rund 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/944840 mit

der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei verletzte Fußgänger nach Unfall mit Pedelec-Fahrer – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall unter Beteiligung eines Pedelec-Fahrer wurden

am Dienstagnachmittag in Karlsruhe zwei betagte Fußgänger leicht verletzt. Sie

kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Da der Unfallhergang bislang nicht

abschließend geklärt werden konnte, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr ein 20-Jähriger als

Zulieferer eines Lebensmittellieferdienstes mit einem Pedelec gegen 16:45 Uhr am

Entenfang den rechtsseitigen Radschutzstreifen in Richtung Osten. Kurz vor der

Einmündung zur Weinbrennerstraße überquerten gerade zwei ältere Fußgänger an der

dortigen Fußgängerampel wohl bei Grünlicht die Fahrbahn. In der Folge stürzten

der 79 Jahre alte Fußgänger sowie die 86-jährigen Fußgängerin zu Boden und

erlitten leichte Verletzungen. Ob der Pedelecfahrer das Rotlicht der Ampel

missachtete und auch, ob es zu einer Berührung zwischen den Beteiligten kam, ist

bislang unklar.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die zwei Verletzten zunächst vor Ort und

brachten sie anschließend zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die Polizei noch auf der Suche nach

möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter

0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unfall beim Abbiegen – Motorradfahrer leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein

24-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall an der Einmündung der

Willy-Brandt-Allee in den Adenauerring am Dienstagmittag zu.

Der junge Mann bog bei Grünlicht mit seinem Motorrad von der Willy-Brandt-Allee

aus Richtung Neureut kommend in den Adenauerring ein. Eine 20-jährige

Autofahrerin, die auf der Willy-Brandt-Allee in der Gegenrichtung unterwegs war,

übersah offenbar den Motorradfahrer. Dieser musste stark bremsen und stürzte

hierbei. Weil er keine geeignete Schutzkleidung trug, erlitt er leichte

Verletzungen.

Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.