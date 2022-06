Mannheim-Sandhofen: Obstbäume gestohlen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstagabend, den 16.06.2022, bis

Montagmittag, den 20.06.2022, entwendeten vermutliche mehrere Täter insgesamt 28

Apfelbäume und zwei Rebstöcke im Wert von über 1.000 Euro. Die Pflanzen waren

anlässlich einer Veranstaltung am Hohen Weg zum Rhein aufgestellt worden. Das

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat Ermittlungen wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter 0621 777690 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit Personenschaden – B 38

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Dienstag Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf

der B38, Höhe der Magdeburger Straße, im Abfahrtsbereich in Fahrtrichtung

Weinheim, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein Klein-Lkw, vermutlich

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn

ab. Infolgedessen prallte der Klein-Lkw gegen den Bordstein, kippte um und kam

auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 33-jährige Fahrer

und sein 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren

medizinischen Versorgung in eine Klinik. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 15.000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der

anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt

werden.