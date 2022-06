Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall Fahrbahnsperrung; Maßnahmen beendet und Fahrbahn wieder freigegeben

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr befuhr

der 57 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters mit Aufbau den Suezkanalweg aus

Richtung Mannheimer Straße in Fahrtrichtung B3 als er mit seinem Fahrzeug in der

Unterführung an der dortigen Eisenbahnbrücke hängen blieb. Ob sich der Fahrer

möglicherweise hinsichtlich der Fahrzeughöhe verschätzt hatte, ist bislang noch

nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers

Weinheim. In der Folge lösten die Airbags im Wagen aus. Der verletzte Fahrer

wurde anschließend mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Der

Kleintransporter musste in der Folge geborgen und abgeschleppt werden. Insgesamt

entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. An dem

Brückenbauwerk entstand kein nennenswerter Schaden. Weitere Maßnahmen waren in

diesem Zusammenhang nicht erforderlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der

Suezkanalweg in beide Richtungen für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die

Fahrbahn sowie die Brücke konnten nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort, gegen

11:50 Uhr, wieder freigegeben werden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 19-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacherin flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in

Sinsheim wurde eine 19-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Die junge Frau

fuhr gegen 20.20 Uhr mit ihrem Pedelec vom Bahnhofsgelände zunächst auf die

Friedrichstraße ein und bog anschließend nach links in die Muthstraße ein. Dabei

missachtete eine unbekannte Autofahrerin, die die Muthstraße in Richtung

Friedrichstraße befuhr, die Vorfahrt der Radlerin und es kam im

Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Die 19-Jährige stürzte vom Fahrrad und zog

sich leichte Verletzungen am Knöchel zu. Die Autofahrerin fuhr einfach weiter,

ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine 60- bis 65-jährige Frau mit

kurzen Haaren handeln. Sie trug ein weißes Oberteil mit buntem Muster. Die Frau

war mit einem dunkelblauen Kleinwagen unterwegs.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrerin geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 06271/690-0 zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall Fahrbahnsperrung; Einsatzkräfte vor Ort

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Verkehrsunfall im Suezkanalweg

im Bereich der dortigen Eisenbahnbrücke ist derzeit der Suezkanalweg von der

BErgst B3 kommend gesperrt. Ein Kleintransporter ist nach derzeitigem

Kenntnisstand in der Unterführung des Brückenbauwerks hängen geblieben. Zu den

Hintergründen sowie über möglicherweise verletzte Personen ist bislang noch

nichts bekannt. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend kam es auf der

Kreisstraße 4122 zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer

verletzt wurde – ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein 19-Jähriger fuhr gegen 18.50 Uhr mit seinem VW Golf auf der K4120 von

Heiligkreuzsteinach kommend in Richtung K4122. An der Einmündung schnitt er die

Fahrbahn und geriet so in den Gegenverkehr. Dabei missachtete er die Vorfahrt

eines 66-jährigen Motorradfahrers, welcher aus Richtung Wilhelmsfeld in Richtung

Lampenhain fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer von der Front des

VW Golf erfasst und zu Boden geworden. Der 66-Jährige erlitt dadurch mehrere

Brüche und musste mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik geflogen

werden. Der 19-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls, allerdings leicht

verletzt, in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand

Totalschaden, weshalb diese abgeschleppt werden mussten. Während der

Unfallaufnahme muss die Fahrbahn der K4122 gesperrt werden. Der

Streckenabschnitt wurde nach Reinigungsarbeiten um 21.20 Uhr wieder freigegeben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

aufgenommen.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Spendensammler entwendet Geldbörse – Wer kann Hinweise geben?

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag entwendete ein

angeblicher Spendensammler die Geldbörse eines 83-Jährigen und flüchtete

anschließend. Der Senior hatte gerade seinen PKW auf dem Parkplatz eines

Supermarkts im Neuen Weg Nord geparkt, als ein bislang Unbekannter diesen durch

die geöffnete Fahrertüre um 15.30 Uhr ansprach. Dabei hielt der Täter dem Mann

eine Spendenliste vor das Gesicht und forderte diesen auf, sich einzutragen.

Währenddessen nahm der „Spendensammler“ den auf dem Armaturenbrett abgelegten

Geldbeutel des 83-Jährigen unbemerkt an sich, verabschiedete sich sogleich und

ging davon. Erst danach bemerkte der Mann, dass seine Geldbörse entwendet wurde.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 18 Jahre alt, 1,70m

groß, schlank, dunkle Locken, trug ein weißes Hemd und eine lange dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise zum Gesuchten geben können oder möglicherweise Ähnliches

widerfahren ist, werden gebeten, sich unter 06271 92100 an das Polizeirevier

Eberbach zu wenden.