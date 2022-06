Heidelberg-Rohrbach: Diebstahl einer 250 Kilogramm schweren Statue; Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Offenbar wurde nicht wie zunächst angenommen die

komplette Statue im Soldatenweg entwendet, sondern lediglich ein Teilstück

davon. Konkret handelt es sich bei dem Diebesgut um eine aus Metall bestehende

und in einem Betonfundament gegossene Weinkelter-Statue. Die herzförmige

Konstruktion mit Weinreben sowie die Bank ließen die Täter hingegen zurück. Die

entwendete Statue dürfte aufgrund des massiven Fundaments tatsächlich ein

Gewicht von rund 250 Kilogramm fassen. Die Höhe des Diebstahlsschadens wird

ersten Ermittlungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen sowie

Fahrzeuge im besagten Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 34180 zu wenden.

Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Ein Verkehrsunfall, dessen Hergang sich bislang

nicht eindeutig klären ließ, ereignete sich am Dienstagabend im Stadtteil

Altstadt. Ein 22-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der

mittleren Fahrspur der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs.

In Höhe des dort ansässigen Warenhauses wechselte er auf die linke Fahrspur und

stieß mit einem dort fahrenden 23-jährigen VW-Fahrer zusammen. Dabei entstand

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken

davon und blieben unverletzt.

Der Unfallhergang konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden, da beide

Beteiligten unterschiedliche Schilderungen abgaben. Daher sucht die Polizei

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum

Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.