Schwerer Verkehrsunfall in der Großwiesenstraße

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)-(SK) – Am Dienstag 21.06.2022 um 16:38 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall in die Großwiesenstraße Richtung Altrip gerufen. Zwei PKW stießen frontal aufeinander. Einer der PKW blieb in der Böschung liegen. Aus diesem PKW musste die Feuerwehr Ludwigshafen eine Person mittels hydraulischem Rettungsgerät befreien.

Aus dem weiteren PKW konnten die Insassen selbstständig aussteigen. 3 Personen wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben.

Der Einsatz war um 18:00 Uhr beendet. Während des Einsatzes hat die Feuerwehr Ludwigshafen den Brandschutz sichergestellt, auslaufende Betriebsstoffe abgestreut und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt.

An der Einsatzstelle waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen und 18 Mann, der Rettungsdienst, die Polizei und der Rettungshubschrauber “Christoph 5”.

Parallel dazu wurde die Feuerwehr zu einem Brandgeruch ins Klinikum alarmiert, es stellte sich als Fehlalarm heraus.

Aus einer Wohnung in der Wredestraße musste ebenfalls parallel ein Frau befreit werden.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.06.2022 kam es gegen 16:50 Uhr im Josef-Queva-Park gegenüber des dortigen Supermarktes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und 2 weiteren Männern. Nach der Auseinandersetzung ließ der Radfahrer sein blaues Hercules Fahrrad sowie seine Sporttasche zurück und entfernte sich in Richtung des Hans-Warsch-Platzes.

Die anderen beiden Männer stiegen auf ihre im Park abgestellten E-Bikes und verließen die Örtlichkeit in Richtung der Frankenthaler Straße.

Da die Identitäten der 3 Beteiligten nicht bekannt sind, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden. Entsprechende Meldungen können per E-Mail über pwoggersheim@polizei.rlp.de oder Tel: 0621-9632403 erfolgen.

Betrugsversuch mit Bandansage Europol

Ludwigshafen (ots) – Zu mehreren Betrugsversuchen kam es erneut in den letzten Tagen im Stadtgebiet. Bei Annahme des Telefongespräches läuft eine Bandansage, man sei mit Europol verbunden. Mehr Informationen bekäme man, wenn man die “1” drücke. Kommt man dem nach, kommt es zu einer Geldaufforderung. In allen Fällen wurden die Gespräche durch Auflegen beendet, es kam zu keinem Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen

-Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen ein Gespräch verdächtig vorkomm. Das ist nicht unhöflich. -Geben Sie keine persönlichen Daten über das Telefon preis. -Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte. -Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots) – Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag 21.06.2022 gegen 16.30 Uhr, auf der Großwiesenstraße in Richtung Ludwigshafen. In der Rehbachkurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dieses kam von der Fahrbahn ab und rollte die Böschung herunter.

Hierbei wurde die 71-jährige Beifahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle 3 Unfallbeteiligten Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Einbruchsdiebstähle in mehrere PKW und Wohnwagen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom Montag 20.06.22 auf Dienstag 21.06.2022 wurden mehreren PKW und Wohnwagen aufgebrochen. Dabei wurden die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und im Innenraum liegende Wertsachen entwendet. Die Fahrzeuge waren in der Rheinallee, Wittelsbachstraße, Erzbergerstraße und Karl-Krämer-Straße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.