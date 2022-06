Tierischer Besuch bei der Polizei (siehe Foto)

Mainz-Lerchenberg (ots) – Mit einem solchen Gast hatten die Polizisten und Polizistinnen der Polizeiinspektion Mainz 3 an diesem Morgen wohl nicht gerechnet. Gegen 05:40 Uhr wurde den Beamten ein freilaufendes Pony an der L426 im Bereich des Fernsehturms in Höhe Essenheim gemeldet. Das Tier spazierte offenbar von dort aus in Richtung des Mainzer-Lerchenbergs, wo es durch einen Anwohner erneut gesichtet und der Polizei gemeldet wurde.

Im Bereich des Brahmsweg lief das schwarz-weiße Pony in einen umzäunten Bereich hinein, wo es durch die beiden eingesetzten Polizisten ohne Gegenwehr eingefangen werden konnte. Mit einer Leine wurde der Vierbeiner zur nahegelegenen Polizeidienststelle geführt. Nach kurzer “Grasezeit” auf einer Grünfläche vor der Polizeiinspektion konnte die Tierhalterin über das Ausbüxen ihres Ponys informiert und ihr das Tier anschließend wohlbehalten übergeben werden.

Aggressive Frau beleidigt, bedroht und schlägt Passanten

Mainz-Neustadt (ots) – Hochaggressiv hat eine 44-jährige Mainzerin am Dienstag 21.06.2022 gegen 14:15 Uhr zunächst eine 35-jährige Frau am Rheinufer erheblich beleidigt und später einen 45-jährigen Mann in der Nähe der Goetheunterführung geschlagen.

Am Rheinufer in der Neustadt lies eine 35-jährige Frau ihr Kind an den Treppen zum Wasser hin spielen. Weil die 44-Jährige dies offensichtlich nicht guthieß, beleidigte sie die Mutter auf das Erheblichste mit derben, sexistischen Beleidigungen. Weil sie auch bedrohlich auf diese zuging und Schläge androhte, wurde die Polizei verständigt. Diese stellte bei der Sachverhaltsaufnahme einen Atemalkoholgehalt von 1,63 Promille fest.

Einige Stunden später wurde die Polizei erneut verständigt, weil eine Frau im Bereich Goetheunterführung einen Mann geschlagen habe. Dieser schilderte den Einsatzkräften kurz darauf, dass er der am Boden liegenden 44-jährigen Frau, der Beschuldigten des vorherigen Sachverhalts, etwas Wasser angeboten habe. Diese richtete sich jedoch auf, ging aggressiv auf ihn los und schlug ihm mehrere Male mit der Faust ins Gesicht.

Der Mann versuchte sich dem zwar zu entziehen, wurde aber von der Frau bis in ein Geschäft verfolgt. Dort konnte die alarmierte Polizei die 44-Jährige antreffen. Sie wies mittlerweile einen Atemalkoholwert von 2,77 Promille auf.

Da sie während der Sachverhaltsaufnahme weiterhin Passanten anpöbelte und nicht zu erwarten war, dass sie ihr Verhalten ändere, wurde sie in Gewahrsam genommen und verbrachte einige Stunden in einer Zelle. Gegen sie werden nun Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung geführt.

Zivilstreife gegen Obstdiebstahl – Personenkontrolle

Mainz-Drais (ots) – Auf Grund der sich häufenden Obstdiebstähle wurden die Äcker in den Gemarkungen der Stadtteile Drais, Finthen und Lerchenberg mit Zivilstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 (Lerchenberg) bestreift. Im Rahmen der Streife konnte am Dienstag 21.06.2022 eine verdächtige Frau angetroffen und kontrolliert werden.

Gegen 19:30 Uhr fiel der Zivilstreife zwischen dem Sportverein in Mainz-Drais und den dahinterliegenden Obstplantagen eine Frau mit einem großen Beutel Kirschen auf.

Im Rahmen der Personenkontrolle verstrickte sich die 41-jährige Frau aus Wiesbaden in mehrere Widersprüche zur Herkunft der rund 6 Kg Kirschen, die teilweise mit samt Trieben und Blättern in den Beutel gesteckt worden waren. Die Kirschen wurden sichergestellt und die Polizeiinspektion Mainz 3 hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen

Mainz-Finthen (ots) – Am 21.06.2022 gegen 16:45 Uhr befahren der 89-jährige BMW-Fahrer mit seiner Ehefrau und der 45-jährige Opel-Fahrer den linken Fahrstreifen der A60 in Fahrtrichtung Hessen. Der 38-jährige Audi-Fahrer fährt an der Anschlussstelle Mainz-Finthen auf die A60 auf. Laut Zeugenaussagen ist der 38-Jährige hierbei “zu schnell” und fährt von dem Einfädelungsstreifen direkt in Richtung des linken Fahrstreifens und touchiert hierbei den BMW und den Opel seitlich.

Der BMW touchiert hierdurch auf ca. 60 Metern Länge mehrmals die Mittelschutzplanke bis er zum Stehen kommt. Die Airbags im Fahrzeug lösen aus und der Fahrzeugführer kann das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen.

Die Berufsfeuerwehr Mainz befand sich mit 2 Einsatzfahrzeugen + Führungsfahrzeug mit 16 Personen im Einsatz. Zudem waren 3 Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle.

Nach bisherigen Informationen sind 4 Personen leicht verletzt. Die 3 Unfallbeteiligten PKW mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich bis deutlich hinter dem Autobahndreieck Mainz.

Polizeibekannte Jugendliche beschädigen MVG Rad

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 konnten 4 Jugendliche von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie ein MVG Leihfahrrad beschädigten. Nachdem die Jugendlichen auf dem Mauritzenplatz, nahe der Fahrradleihstation Erbacher Hof, ein Leihfahrrad herumschmissen, zerkratzten und Anbauteile zerstörten, verständigte der aufmerksame Zeuge die Mainzer Polizei.

Von einer Funkstreife des Altstadtreviers konnten die 4 Jugendlichen im Alter von 14, 14, 15 und 16 Jahren mit dem beschädigten Fahrrad angetroffen und kontrolliert werden.

Bei der Personalienüberprüfung der Jugendlichen staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, da alle 4 trotz ihres jungen Alters bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten waren.

Nun müssen sie sich erneut wegen Sachbeschädigung verantworten.

Verkehrskontrollen mit Zivilfahrzeug

Mainz (ots) – Mit einem Zivilfahrzeug haben Polizisten am Dienstag 21.06.2022 den PKW-Verkehr in der Rheinallee kontrolliert und dabei insbesondere Handyverstöße im Fokus gehabt. Während des Einsatzes konnten 7 PKW-Fahrer kontrolliert werden, die ihr Smartphone während der Fahrt nutzten. Sie waren alle aufgrund der Kontrolle durch ein Zivilfahrzeug überrascht und gaben den Verstoß zu. Sie müssen nun ein Bußgeld von 100 EUR entrichten und erhalten einen Punkt auf ihrem Punktekonto.

Die Reaktion der Personen zeigt, dass ihnen der Verstoß durchaus bewusst war und das Entdeckungsrisiko als gering eingeschätzt. Die Mainzer Polizei wird weiterhin unterschiedlichste Aktionen zur Ahndung dieser Verstöße durchführen.

Weiterhin wurde das installierte Stopp-Schild an der Einmündung der Industriestraße in die Rheinallee überwacht. Der Haltestreifen des Stopp-Schildes befindet sich diagonal vor einem Fußgängerüberweg der Industriestraße und dem Radweg der Rheinallee. Verkehrsteilnehmer müssen an diesem Haltestreifen halten, also stehen bleiben.

Es konnte jedoch beobachtet werden, dass dies nicht geschieht. Verstöße konnten festgestellt werden. Diese werden mit 10 EUR geahndet. Viel mehr wiegt jedoch, wenn es durch das Überfahren der Haltelinie zu Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kommt. Die Erkenntnisse der Zivilstreife werden zu weiteren Kontrollaktionen an dieser Stelle führen.

Versuchter Einbruch in Großbaustelle

Mainz-Oberstadt (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am späten Dienstag 21.06.2022 im Bereich der Mainzer Oberstadt. Eine Alarmanlage auf dem Baustellenkomplex -Am Rodelberg- wurde gegen 22:25 Uhr ausgelöst, worauf das zuständige Bauunternehmen die Mainzer Polizei verständigte.

Nachdem mit allen verfügbaren Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers das Gelände umstellt worden war, konnte festgestellt werden, dass tatsächlich an Einrichtungen der Baustelle manipuliert und Schlösser aufgebrochen worden waren. Auf Grund der Alarmanlage und der zeitnahen Alarmierung der Polizeistreifen dürften der oder die Täter ihr Vorhaben nicht vollendet haben, es wurde nämlich nichts entwendet.

Eine Fahndung nach verdächtigen Personen im Umfeld der Baustelle verlief ergebnislos.

Unfall zwischen Autofahrer und E-Scooter-Fahrerin

Mainz (ots) – Ein 74-jähriger Autofahrer fährt im Stadtteil Hartenberg aus seinem Grundstück auf die Straße. Hierzu muss er einen Gehweg und einen Radweg überqueren und missachtet dabei den Vorrang einer von links kommenden E-Scooter-Fahrerin. Die 25-Jährige stürzt durch den Zusammenprall und wird verletzt. Sie wird durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

“§ 10 der Straßenverkehrsordnung sagt dazu: Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1 und 242.2), aus einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1 und 325.2) auf die Straße oder von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand anfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen.”

Gegen den 74-Jährigen läuft nun ein Unfallermittlungsverfahren.

Mainz-Bingen

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A60

A60/Ingelheim am Rhein (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022 gegen 06:45 Uhr befuhr der unbekannte Fahrer eines Sattelzuges den rechten von 3 Fahrstreifen der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Zwischen den Anschlussstellen Ingelheim/West und Ingelheim/Ost wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen. Dabei übersah er einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden 30-jährigen Fahrer eines weißen Seat Arona. Der 30-Jährige musste stark bremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Eine auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 52-jährige Fahrerin eines schwarzen Honda Civic musste nun ebenfalls stark bremsen und nach links ausweichen, um ihrerseits eine Kollision mit dem Seat zu vermeiden. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke. Von dort aus schleuderte sie quer über alle Fahrstreifen und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug.

Total beschädigt kam das Fahrzeug nach weiteren 150 Metern auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die 52-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro. Der Unfallverursacher, der die Kettenreaktion durch das rücksichtlose Überholmanöver auslöste, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte im Berufsverkehr starkes Verkehrsaufkommen, nur durch glückliche Umstände kam es nicht zu einem noch größeren Schadensausmaß. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzten./th

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim

Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) – 21.06.2022 Ockenheimer Graben, 18:12 Uhr – Ein Mitteiler meldete einen LKW-Fahrer, der sein Fahrzeug parkte und stark nach Alkohol roch. Dies konnten die Beamten so vor Ort feststellen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Ihm wurde auf die Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsüberwachung Mittelpfad

Bingen (ots) – 21.06.2022 Im Mittelpfad, 07-08:00 Uhr – Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurde eine Verkehrsüberwachung durchgeführt. In der Straße gilt ein Verbot der Durchfahrt (Z.250).

Insgesamt verstießen 4 PKW-Fahrer gegen das Verbot. Alle Betroffenen wurden vor Ort zum Verstoß angehört und gaben diesen zu.