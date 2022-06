Verkehrsunfall mit Schulbus und leicht verletzten Schülerinnen

Speyer (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 um 07:17 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße, um nach rechts in die Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei missachtete er die durch Verkehrszeichen angeordnete Vorfahrt eines mit 25 Schülern besetzten Schulbusses, der die Wormser Landstraße geradeaus in Fahrtrichtung Bahnhofstraße befuhr.

Die linke Fahrzeugfront des PKW kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront des Schulbusses, wodurch dessen vordere Fensterscheibe zu Bruch ging. Infolge des Zusammenstoßes klagte eine Schülerin über Schulterschmerzen und eine weitere Schülerin über Schwindelgefühle infolge des Aufpralls an der Fensterscheibe des Busses.

Die Schülerinnen wurden von ihren Eltern in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Fahrraddieb scheitert und wird auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 um 23:37 Uhr beobachteten Zeugen einen auffällig gekleideten Mann beim Versuch, ein Fahrrad der Marke CUBE am Fahrradständer des Hauptbahnhofes zu entwenden. Hierbei entfernte der Täter den Fahrradsattel und verdrehte damit das Fahrradschloss, scheiterte jedoch an dessen Öffnung. Die Zeugen sprachen ihn an, woraufhin er vorgab, seinen Schlüssel vergessen zu haben.

Eine Polizeistreife wurde verständigt und traf den 25-jährigen Tatverdächtigen am Busbahnhof an. Er leugnete unvermittelt einen Diebstahlsversuch, entsprach allerdings genau der detaillierten Personenbeschreibung. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Das Fahrrad war weiterhin verschlossen und wurde daher vor Ort belassen.

Wem gehört das betroffene blau-weiß-orange Fahrrad der Marke CUBE? Zur Erfassung der geschädigten Person im Strafverfahren wird diese gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Einbruchsversuch in Jugendförderung

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 15.06.2022, 14 Uhr bis zum 20.06.2022, 14 Uhr, hebelten unbekannte Täter mehrmals an einem Fenster und einer Tür der Jugendförderung in der Seekatzstraße. Es gelang diesen nicht, in das Objekt einzudringen. Sie zogen ohne Beute davon, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Diebstahl aus VW Caddy

Speyer (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 zwischen 15:45-15:50 Uhr drangen unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Aldi in der Iggelheimer Straße in einen VW Caddy ein, ohne diesen zu beschädigen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug zuvor verschlossen. Aus dem Fahrzeug wurden ein Laptop sowie ein Mobiltelefon entwendet, die auf dem Beifahrersitz gelegen hatten. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 500 Euro.

Bereits am Vortag berichtete die PI Speyer über Diebstähle aus PKW der Marken VW und Skoda in Dudenhofen, die ebenfalls beschädigungsfrei geöffnet wurden. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.