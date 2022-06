Geschwindigkeitsmessungen in der Weinstraße

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 wurden durch Beamte der Polizei Edenkoben von 16-17:40 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Weinstraße in Edenkoben durchgeführt. Im dortigen Schulbereich gilt Tempo 30. Insgesamt 21 Autofahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit zum Teil deutlich.

Der “Spitzenreiter” wurde mit 50 km/h gemessen. Auf den Autofahrer kommt nach Toleranzabzug ein Bußgeld in Höhe von 70 EUR zu. Außerdem wurden durch die Polizisten zu 7 Fahrzeugen Mängelberichte gefertigt. Im Nachgang müssen die Autofahrer hier die Beseitigung der Mängel nachweisen oder alternativ fehlende Unterlagen vorzeigen.