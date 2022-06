Mofa kollidiert mit Transporter – 2 Personen verletzt

Hennweiler (ots) – Am Dienstag 21.06.2022 wurde die Polizei Kirn um 13:40 Uhr zu einem Unfall in die Schillerstraße gerufen. Ein 38-jähriger Paketzusteller war mit seinem Transporter auf der Schillerstraße unterwegs, als er einem von rechts aus der Obergasse kommenden Mofa die Vorfahrt nahm. Der 16-jährige Mofa-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß frontal gegen den vorderen Kotflügel des Transporters.

Dabei wurde der Fahrer als auch seine 17-jährige Sozia, die zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm trug, gegen den Transporter geschleudert.

Die Jugendlichen wurden leicht verletzt jeweils mit einem Hubschrauber und einem Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung abtransportiert. Der 38-Jährige Paketzusteller blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Das nicht mehrfahrbereit Mofa musste abgeschleppt werden.

Gegen den 38-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

PKW überschlägt sich mehrfach

Daxweiler/L214 (ots) – Gegen 17:20 Uhr befuhr ein PKW die L214 aus Richtung Rheinböllen kommend in Fahrtrichtung Stromberg. In diesem PKW befanden sich 2 männliche, im Saarland wohnhafte Insassen im Alter von 17 und 22 Jahren, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand der 17-Jährige unerlaubterweise Fahrzeugführer war.

Er kam auf gerader Strecke in Höhe der Abfahrt Daxweiler/K37 mit den Reifen ins Fahrbahnbankett und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Daraufhin überschlug sich der PKW mehrfach, demolierte mehrere Verkehrsschilder und kam schließlich auf den Rädern im angrenzenden Feld wieder zum Stehen.

Alarmiert wurden daraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zudem befand sich aufgrund der Einsatzmeldung ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Beide Insassen wurden nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in geeignete Krankenhäuser verbracht, ihr Zustand war zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen. Bezüglich der Umstände, wie die beiden Personen an das Fahrzeug gelangen konnten, bedarf es weiterer polizeilicher Ermittlungen, derzeit besteht der Verdacht, dass man das abgestellte Fahrzeug ohne Zustimmung des Besitzers zum Zwecke einer “Spritztour” in Stromberg vom Hof entwendete.

Zudem steht ein “Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis” im Raum.

Unfallflucht am Schwimmbad

Kirn (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022 gegen 15:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Schwimmbad in Kirn. Dabei stieß vermutlich beim Ausparken ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen dort ebenfalls geparkten schwarzen BMW X3 der Unfallgeschädigten.

Beim Unfallverursachenden Fahrzeug müsste es sich um einen blauen PKW handeln.

Der Sachschaden am vorderen rechten Kotflügel dürfte sich auf ca. 200 Euro belaufen. Hinweise hierzu an die Polizei in Kirn unter Telefonnummer: 06752/1560.