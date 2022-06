Neustadt: „LESESOMMER Rheinland-Pfalz“ vom 11. Juli bis 11. September 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am 11. Juli 2022 startet der fünfzehnte LESESOMMER Rheinland-Pfalz. Beim diesjährigen LESESOMMER bieten 213 kommunale und kirchliche Bibliotheken landesweit den Lesesommer wieder für Kinder und Jugendliche von sechs bis sechzehn Jahren an, darunter auch die Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße.

Wer sich zum LESESOMMER anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder online in Form eines „Online-Buchtipps“ unter www.lesesommer.de oder per analogem Buchcheck ab. Schreibanfängerinnen und Schreibanfänger dürfen auch ein passendes Bild malen. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte. Jede der ausgefüllten Bewertungskarten nimmt am landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust und der Rulantica Wasserwelt.

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis.

Die Bücherei Neustadt an der Weinstraße lädt zum Abschluss alle, die beim Lesesommer mitmachen, ins Roxy-Kino Neustadt an der Weinstraße ein. Außerdem gibt es eine kleine Überraschung.

Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Leseförderaktionen „Lesespaß aus der Bücherei“ und wird jährlich mit über 100.000 Euro vom Land unterstützt. Die Leseförderaktion wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. 2008 startete der Lesesommer mit 88 teilnehmenden Bibliotheken und ist heute nicht mehr aus dem Sommerprogramm tausender Kinder und Jugendlicher in Rheinland-Pfalz wegzudenken. 2022 ist die Bücherei³ Bingen Gastgeber der Eröffnungsveranstaltung. Diese wird am 11. Juli in Foyer im Kulturzentrum Bingen stattfinden.

Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de oder bei der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße, Marstall 1, 67433 Neustadt, TEL: 06321/855 1717, Email: stadtbuecherei@neustadt.eu, Homepage: open.neustadt.eu.

Öffnungszeiten der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße: