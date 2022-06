14-Jähriger nach Raubüberfällen in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft in Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Wetzlar: Ein 14-Jähriger befindet sich seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Der Wetzlarer ging bei seinen Taten teilweise brutal gegen seine Opfer vor und schüchterte sie unter Androhung von Gewalt massiv ein. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass weitere Opfer aus Angst bisher keine Anzeigen bei der Polizei erstatteten.

Anfang Mai dieses Jahres überfiel der Wetzlarer mit seinem 15-jährigen Komplizen einen Schüler auf dem Radweg zwischen Bahnhof und Forum, um die Jacke und die Sportschuhe des Opfers zu rauben. Der 14-Jährige stieß und schlug das Opfer und stach mit einem Klappmesser in dessen Hüfte. Letztlich rissen sie dem Jugendlichen die Jacke vom Körper. Das Opfer trug Hämatome, eine Gehirnerschütterung sowie eine leichte Schnittverletzung davon. Mitte Mai traktierte der Jugendliche auf der Rückseite des Forums zwei 14-jährige Jugendliche. Er schlug ihnen mit der Faust zum Teil mehrfach ins Gesicht und forderte einen der Schüler auf, die Schuhe auszuziehen. Aus Angst vor weiteren Schlägen übergab der Jugendlichen seine Sportschuhe an den Wetzlarer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar erließ das Amtsgericht Wetzlar unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes, der räuberischen Erpressung sowie wegen Körperverletzungsdelikte Haftbefehl gegen den 14-Jährigen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalpolizei Wetzlar nahmen ihn vergangene Woche fest. Ein Richter des Amtsgerichts Wetzlar verkündete den Haftbefehl, seit dem sitzt der Jugendliche in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Sein 15-jähriger Komplize, der ebenfalls in Wetzlar lebt, wurde vorläufig festgenommen. Nach der Wohnungsdurchsuchung, seiner Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wegen fehlender Haftgründe wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln in weiteren Fällen, in denen der 14-jährige Wetzlarer als dringend tatverdächtig gilt. Aufgrund der von ihm aufgebauten Drohkulissen gegenüber seinen Opfern, schließen die Ermittler nicht aus, dass es weitere Raubopfer gibt, die sich bisher nicht trauten die Polizei einzuschalten.

Die Ermittlungsbehörden bitten diese, sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

33-Jähriger sticht zu – Richter ordnet Untersuchungshaft an

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Dillenburg: Großes Glück hatte das Opfer eines Messerangriffes am frühen Sonntagmorgen (19.06.2022). Der 34-Jährige trug mehrere Stichwunden davon. Ein 33-jähriger dringend tatverdächtiger Dillenburger sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Täter und Opfer hielten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Unterführung der Jahnstraße auf und tranken dort gemeinsam in einer Gruppe Alkohol. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass die beiden Männer in Streit gerieten. Der 33-jährige Dillenburger stach im Laufe dieses Streites mehrfach mit dem Messer auf sein Opfer ein. Ein Stich verfehlte knapp die Halsschlagader des ebenfalls in Dillenburg lebenden Mannes. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Er wird schwerverletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Polizisten nahmen den dringend tatverdächtigen Dillenburger wenig später fest. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurde der 33-jährige dringend Tatverdächtige am Montag (20.06.2022) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den Dillenburger an. Er sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Haiger – Haigerseelbach: Spiegel krachen aneinander –

Nach einem Spiegelunfall auf der Landstraße zwischen der Abfahrt der B277 und Haigerseelbach, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Heute Morgen (22.06.2022), gegen 09.50 Uhr war ein gelber MAN Kleintransporter in Richtung Haigerseelbach unterwegs. Ungefähr in der Mitte der Strecke kam ihm ein 7,5-Tonner entgegen. Beim Vorbeifahrern berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer in dem Klein-Lkw mit grauer Plane blieb kurz stehen, fuhr dann aber in Richtung B277 weiter. Die Schäden am Spiegel des gelben Kleintransporters belaufen sich auf mindestens 300 Euro. Hinweise zu dem 7,5 Tonner mit grauer Plane und defektem linken Außenspiegel nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Promillefahrer gestoppt –

In der Buchenforststraße zogen Dillenburger Polizisten einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Gestern Abend (21.06.2022) meldeten sich besorgte Verkehrsteilnehmer bei den Ordnungshütern. Ihnen war die Fahrweise des 57-Jährigen aufgefallen. Eine Streife stoppte den Dillenburger mit seinem Seat und ließ ihn pusten. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 2,52 Promille an. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Anschließend durfte er die Dillenburger Wache wieder verlassen.

Herborn – A 45: Lasterfahrer flüchtet nach Unfall / Polizei sucht Zeugen –

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Sauerlandlinie in Höhe der Anschlussstelle Herborn-Süd, in Fahrtrichtung Hanau, bittet die Autobahnpolizei in Butzbach um Mithilfe. Derzeit ist dort ein Baustellenbereich eingerichtet. Die beiden Fahrstreifen in Richtung Hanau werden auf die Gegenfahrstreifen geführt und von diesen durch eine Behelfsleitplanke getrennt. Am Dienstagnachmittag (21.06.2022), gegen 14.40 Uhr war dort auf dem linken Fahrstreifen der 48-jährige Fahrer eines grauen Opel Merivas unterwegs. Rechts von ihm fuhr ein Lkw. In der Verschwenkung geriet der Laster auf den Fahrstreifen des Merivas und touchierte diesen. Hierdurch prallte der Opel gegen die Behelfsleitplanke. Der in Herborn lebende Fahrer des Opels und seine Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon und wurden mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus nach Wetzlar transportiert. Der Lasterfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hanau davon, ohne sich um den von ihm ausgelösten Unfall zu kümmern. Es handelte sich um einen blau-weißen Laster mit Hagener Zulassung (HA-Kennzeichen). Weitere Angaben zum Fahrzeug sind nicht bekannt. Die Ermittler der Autobahnpolizei bitten um Mithilfe und fragen: Wer hat den Unfall am Dienstagnachmittag im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Herborn-Süd beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Laster oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Herborn: Polofahrer haut nach Unfall ab –

Am Kreisverkehr unterhalb der Alsbachbrücke prallte ein Polofahrer gegen einen Stromverteilerkasten. Ohne sich um den rund 2.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Polofahrer zwischen Freitagabend (17.06.2022), gegen 20.00 Uhr und Samstagmorgen (18.06.2022), gegen 05.00 Uhr von der Alsbachbrücke aus in den Kreisverkehr einbog und gleich an der ersten Ausfahrt in den Hüttenweg abbog. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er hier nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Verteilerkasten. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile eines VW Polo der Baureihe 2009 bis 2014 zurück. Hierbei handelt es sich um Kunststoffteile von der linken Frontseite des Wagens. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Aufprall des Polos auf den Verteilerkasten beobachtet? Wo ist ein VW Polo, Baujahr 2009 bis 20214 mit einem frischen Frontschaden vorne links aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Unfallflucht in der Händelstraße / Polizei sucht Fahrer eines dunklen Vans –

Ein Schaden von rund 3.000 Euro blieb an einem in der Händelstraße geparkten SUV zurück, nachdem ein Unbekannter beim Rangieren in die Beifahrerseite geprallt war. Der blaue Ford Kuga parkte am 21.06.2022 (Dienstag), zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 4, in Fahrtrichtung Mozartstraße, am rechten Fahrbahnrand. Ein Anwohner hörte zu dieser Zeit ein Unfallgeräusch und schaute nach. Demnach war der Fahrer eines schwarzen Vans rückwärts gegen den Ford gestoßen. Der Fahrer des Vans stieg aus und schaute nach den Beschädigungen an seinem Fahrzeug, stieg wieder ein und fuhr davon. Der Mann war ca. 60 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von normaler Statur. Er hatte kurze blonde Haare und trug ein grünes Hemd. Wer kann Angaben zu dem schwarzen Van oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Beilstein: Beide Kennzeichen verschwunden –

Die beiden Kennzeichen LDK-XS 306 eines blauen Audi A4 haben unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (22.06.2022) gestohlen. Zwischen 02:15 Uhr und 03:15 Uhr parkte der Wagen in der Wallendorf Straße, in Höhe der Hausnummer 21. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Polizei Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Greifenstein-Allendorf: Zigarettenautomaten aufgeflext –

Auf Zigaretten und Bargeld hatten es Diebe am Dienstagabend abgesehen. Gegen 23:40 Uhr machten sie sich auf der Rückseite eines Supermarktes in der Straße „Zum Scheid“ an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Mit einer Flex versuchten sie den Automaten gewaltsam zu öffnen. Hierbei wurden sie gestört und flohen mit einem älteren Pkw. Ein Zeuge kann lediglich sagen, dass es sich um drei Personen handelte. Nähere Angaben zum Fluchtwagen kann er nicht machen. Die Ermittler der Herborner Polizei suchen weitere Zeugen und fragen: Wer hat die drei Männer noch beobachtet? Wer kann weitere Angaben zum Fluchtwagen machen? Wem sind in diesem Zusammenhang am späten Dienstagabend in Allendorf Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Exhibitionist in der Colchester-Anlage –

Gestern Abend (21.06.2022) entblößte sich ein Unbekannter gegenüber zwei jungen Mädchen. Die 8 und 16 Jahre alten Mädchen hielten sich gegen 19.20 Uhr in der Colchester-Anlage auf. Dort wurden sie auf einen Mann in einem Gebüsch aufmerksam, der sich ihnen gegenüber entblößte und onanierte. Der Exhibitionist fuhr anschließend mit einem Fahrrad davon. Sie informierten einen Passanten, der wiederum die Polizei alarmierte. Nach Einschätzung der Mädchen war der Mann über 40 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß und schlank. Er hatte zottelige weiß-graue Haare und einen Bart. Er trug einen dunkel-blaues Oberteil sowie eine Jeans. Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachteten oder die Angaben zur Identität des Exhibitionisten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Steindorf: Reifendiebe schlagen zu –

Zwischen Dienstag (21.06.2022), gegen 17:20 Uhr und Mittwoch (22.06.2022), gegen 06:40 Uhr suchten Reifendiebe das Gelände eines Autohändlers in der Straße „In der Murch“ auf. Sie montierten die Reifensätze von drei Fahrzeugen ab und schlugen die Heckscheibe eines vierten Fahrzeugs ein. Hieraus ließen sie zwei weitere Pneus mitgehen, die sie jedoch wenige Meter entfernt wieder zurückließen. Angaben zum Wert der Reifen können noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Diebe auf dem Gelände des Autohändlers beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Münchholzhausen: An Golf vergriffen –

Zwischen Montag (20.06.2022), gegen 22:30 Uhr und Dienstag (21.06.2022), gegen 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen grauen VW Golf. Sie beschmierten ihn mit grüner und gelber Farbe und zerstachen die Hinterreifen. Der Wagen parkte zur Tatzeit in der Straße „Ohlacker“, in Höhe der Hausnummer 23. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 150 Euro. Zeugen bittet die Polizei Wetzlar sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.