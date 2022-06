Drei gegen Einen – Passanten halfen – Kripo sucht wichtige Zeugen

Marburg

Die Kripo Marburg bittet nach einem Vorfall in der Untergasse am Dienstag, 21. Juni, um kurz nach 23 Uhr, um Mithilfe. Die Ermittler suchen insbesondere nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, die Angaben zu den beteiligten und geflüchteten Personen machen können und diese wiedererkennen würden.

Nach bisherigen Informationen schlugen und traten drei Personen auf einen 22-Jährigen ein und ließen erst von ihm ab, nachdem sich Passanten schützend vor das Opfer stellten. Die Polizei fahndete nach dem Trio, nahm aufgrund der Beschreibung zwei Tatverdächtige vorläufig fest und bittet jetzt um Hinweise zu dem nach wie vor flüchtigen Dritten. Der Gesuchte soll zwischen 15 bis 17 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare, ist sehr schlank und trug ein helles Oberteil.

Wer kennt diese Person oder kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Wer war zur Tatzeit in der Untergasse, hat den Vorfall gesehen und kann Angaben zum Tathergang machen? Wer hat die drei mutmaßlichen Täter gesehen und würde sie wiedererkennen?

Die wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Alte Kamera mit Gehäuse und Tasche gefunden – Wer vermisst die Antiquität?

Landkreis

Bei Räumungsmaßnahmen eines Zimmers wurde eine alte Kamera gefunden, deren Herkunft der ehemalige Bewohner nicht erklärte.

Die Kamera landete letztlich am Mittwoch, 15. Juni, bei der Polizei und die versucht nunmehr, zur Abklärung, ob diese aus einem Diebstahl oder einem Einbruch stammt, die Herkunft des Geräts in Erfahrung zu bringen.

Es handelt sich um eine „Compur“ Kamera in einem rechteckigen schwarzen Kasten mit aufklappbarem Frontdeckel. Der Kasten hat einen sehr abgegriffenen, ehemals schwarzen Tragegriff aus Leder. Das Ganze steckte in einer braunen, offenbar ledernen Umhängetasche. (siehe Bild unter www.polizeipresse.de)

Wer kann Angaben zur Herkunft bzw. zum eventuellen Besitzer einer solchen Kamera machen? Wer vermisst dieses Gerät?

Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

Cölbe – Einbruch in die Bäckerei

Süßwaren und Getränke fehlen nach einem Einbruch in die Bäckerei in der Alten Dorfstraße. Der oder die Täter stiegen in der Nacht zum Mittwoch, 22. Juni, durch eine eingeschlagene Scheibe in das Geschäft ein. Die genaue Tatzeit liegt vor 03.30 Uhr. Wer hat das Klirren der Scheibe gehört und in diesem Zusammenhang Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Flaschenwurf zerstört Schaufenster

Zwischen 21 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Montag, 20. Juni, führte der Wurf einer Bierflasche zu einer beschädigten Schaufensterscheibe. In der Scheibe entstand ein 10 x 20 Zentimeter großes Loch und die Flasche landete zerborsten in dem Geschäft in der Marktstraße. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung, der Schaden liegt bei vermutlich 1000 Euro, und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Neustadt – Diebstahl aus Handwerkerauto – Stichsäge weg

Ein Dieb stahl am Dienstag, 21. Juni, zwischen 10 und 11.30 Uhr, aus einem weißen VW Caddy eine akkubetriebenen Makita-Stichsäge. Der Caddy parkte an der Baustelle des ehemaligen Bischhofssitzes in der Straße Hinter der Kirche. Da der mit Renovierungsarbeiten beschäftigte Handwerker immer zwischen der Baustelle und dem Auto pendelte, war der Wagen nicht verschlossen. Wer hat die Entnahme der Stichsäge beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Neustadt – Geklaute Handys lagen im Mülleimer

Zwei Handybesitzer, die nach dem bemerkten Diebstahl in den Mülleimern des Bürgerparks nachschauten, konnten ihre Telefone dort tatsächlich wiederfinden. Der oder die Täter hatten die beiden Geräte nach dem Diebstahl in der Ritterstraße offenbar bereits wieder entsorgt. Der Diebstahl war am Dienstag, 21. Juni, zwischen 10.30 und 11 Uhr. Die beiden Besitzer waren mit Vorbereitungen für den Mittelaltermarkt befasst und hatte die Telefone auf einem Tisch abgelegt. Vermutlich griffen der oder die Täter im Vorbeigehen zu. Auch hierzu bitten die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 und der Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693 um sachdienliche Hinweise.

Unfallflucht in Bürgeln – Kleintransporter beschädigt Zaun bei Wendemanöver

Bürgeln

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen beschädigte ein weißer Kleintransporter bei einem Wendemanöver den Holzzaun des Anwesens Marburger Landstraße 30. Der mit mehreren Personen besetzte Transporter fuhr Richtung der Landstraße 3089 davon. Am Heck des Autos stand in roten Lettern wohl der Name eines Fertighausherstellers. Die Unfallflucht passierte am Sonntag, 19. Juni, um 13.55 Uhr. Der Schaden am Holzzaun beträgt mehrere Hundert Euro. Alle Zeugen berichteten von einem deutlich hörbaren, lauten Knall. Wer in Bürgeln oder einem der umliegenden Orte erwartet oder hat ein Fertighaus erhalten? Wer kann Informationen zu dem weißen Fahrzeug mit roter Beschriftung geben? Möglicherweise war das Montageteam des Hausherstellers auf dem Weg zur Baustelle. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Gießen/A45: Umgekippte Gasflaschen führten zu Feuerwehreinsatz (Fotos)

Einen unfreiwilligen Stopp musste am Samstag (18. Juni), gegen 12.00 Uhr, ein Brummifahrer aus Ungarn auf dem Autohof in Lützellinden einlegen. Letztendlich führte das Ganze dann noch zu einem Feuerwehreinsatz. Er war mit seinem Fahrzeuggespann von den Niederlanden in Richtung Slowakai unterwegs, als plötzlich auf der Autobahn 45 mehrere größere Gasflaschen umfielen. Die Flaschen wurden lediglich nur noch von der Plane gehalten, so dass der Fahrer die Polizei informierte. Der Fahrer hatte zwar noch versucht, die Gasflaschen zu sichern, jedoch ohne großen Erfolg. Die Feuerwehr aus Lützellinden musste ausrücken und die umgefallenen Flaschen mit einem Gewicht von knapp 180 Kilogramm bergen. Diese kamen in zugelassen Transportboxen. Zurzeit bemüht sich der Transporteur eine Umladung zu organisieren, sodass der Fahrer seine Fahrt fortsetzen kann.

Gießen: Betrüger erbeuten über 48 .000 Euro – Warnung vor unseriösen Unternehmen

In der vergangenen Woche erstattete eine 72-jährige Frau aus dem Landkreis Gießen Anzeige, da sie um über 48.000 Euro betrogen wurde. Anfang Juni wurde sie über eine Fernsehsendung über den Handel mit Aktien an der Börse aufmerksam. Über die sozialen Medien erhielt sie ebenfalls Werbung über diesen Handel und entschloss sich zunächst 250 Euro zu investieren. Noch am selben Tag riefen zwei angebliche Mitarbeiterinnen eines Börsenunternehmens an und baten, drei Apps auf ihr Mobiltelefon zu installieren und ein Konto zu eröffnen. Unter Anleitung schickte die Seniorin Fotos von persönlichen Dokumenten und installierte die Apps, welche letztendlich genauso wie die Eröffnung eines neuen Kontos nicht funktionierte. Zwölf Tage später rief erneut ein Mitarbeiter des Unternehmens bei der Rentnerin an und gewann in einem etwa zweistündigen Telefonat ihr Vertrauen. Mit einem großen Geldbetrag könne sie in einen hohen Gewinn investieren. In wenigen Tagen würde sie ihr Geld auf ihr Konto zurückerhalten. Da die installierten Apps nach wie vor nicht funktionierten, übermittelte die Frau ihre Online-Banking Daten. Der Betrüger richtete von ihrem Konto zwei Abbuchung ein und sie stimmt der Transaktion zu. Nachdem sie mit ihrer Hausbank sprach flog der Schwindel auf. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt:

Informieren und recherchieren, erst dann investieren! – Vorsicht bei Werbe-Mails mit bekannten Gesichtern und wahnsinnigen Erfolgsgeschichten – Traumhafte Renditen sind und bleiben ein Warnsignal!!! – Wenden sie sich im Zweifel an die Verbraucherzentralen – Sind sie auf eine solche Masche hereingefallen, informieren sie ihre Bank und erstatten sie Anzeige bei der Polizei! – Auch unser Fachberater für Cybercrime, Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser, ist Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger (praevention.ppmh@polizei.hessen.de 0641 7006 2942)

Sollten Sie Opfer einer Straftat geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641/ 7006-2555.

Gießen: Autoscheibe eingeschlagen

Auf rund 200 Euro schätzt die Polizei einen Schaden, den Unbekannten an einem Renault in der Königgrätzer Straße zurückließen. Die Täter schlugen am Dienstag zwischen 05.45 und 13.30 Uhr die Scheibe des weißen Transporters ein. Nachdem der Besitzer die Beschädigung feststellte, informierte er die Polizei. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: E-Scooter gestohlen

Im Fortweg in Watzenborn-Steinberg stahlen Unbekannte einen schwarzen E-Scooter. Der schwarze Roller der Firma Xiaomi stand dort am Dienstag zwischen 09.20 und 13.00 Uhr bei den Fahrradständern einer Schule. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen „895NFR“ machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Bahnhofstraße eine Schaukastenscheibe einer Gaststätte. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 01.00 Uhr am Sonntag und 17.00 Uhr am Dienstag. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Kennzeichen in Trais-Horloff gestohlen

Auf das Kennzeichen einer Sattelzugmaschine hatten es Diebe auf einem Firmenparkplatz im Holzweg in Trais-Horloff abgesehen. Zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch und 19.00 Uhr am Sonntag rissen sie das vordere Kennzeichen offenbar ab. Wer hat den Diebstahl im Holzweg beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Nummernschildes „GI-SE 1981“ machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

In einem Parkhaus in der Ringallee touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW offenbar bei einem Parkmanöver. Der schwarze Kleinwagen stand dort am Donnerstag zwischen 14.30 und 16.45 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem etwa 500 Euro teuren Sachschaden an der Stoßstange des Fahrzeuges machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Am Kotflügel touchiert

Etwa 500 Euro wird die Reparatur an einem silberfarbenen Opel kosten, nachdem ein Unbekannter den geparkten PKW in der Senckenbergstraße vermutlich bei einem Parkmanöver am Kotflügel touchierte. Der Unfall ereignete sich zwischen 16.00 Uhr am Mittwoch (15. Juni) und 13.00 Uhr am Montag (20. Juni). Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Touran beschädigt

Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht im Fasanenweg. Ein Unbekannter touchierte den roten Touran zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 08.20 Uhr am Dienstag. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Ausparken touchiert und abgehauen

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte auf einem Bäckereiparkplatz im Wellersburgring beim Ausparken einen geparkten grauen BMW. Anschließend stieg er aus, schaute nach dem Schaden, stieg wieder ein und fuhr einfach davon. Zeugen beobachtet die Tat, merkten sich Teile des Kennzeichens und informierten den zurückkommenden Fahrer. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges soll ein älterer Herr sein. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat am Freitag gegen 09.30 Uhr auf dem Parkplatz den Unfall ebenfalls beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Südanlage

In der Südanalage beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel. Der dunkelgrau Adam stand dort zwischen 13.00 Uhr am Freitag und 19.30 Uhr am Dienstag. Der Schaden an der Fahrertür des PKW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Herderweg

Trotz Schaden von etwa 3.000 Euro an einem Klein-LKW fuhr ein Unbekannter nach einem Verkehrsunfall im Herderweg einfach weiter. Der Verursacher beschädigte am Dienstag zwischen 13.00 und 15.00 Uhr den geparkten Renault Master und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.