Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfall

Fulda. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin aus Fulda und ein 53-jähriger VW-Fahrer aus dem Landkreis Göttingen wurden bei einem Unfall am Dienstag (21.06.) leicht verletzt. Die Audi-Fahrerin befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 17.30 Uhr die Straße „Am Schützenhaus“ und bog verbotswidrig nach links in die Petersberger Straße ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW-Fahrer, welcher die Petersberger Straße stadteinwärts befuhr. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (18.06.), in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14:30 Uhr, parkte ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug, einen schwarzen Mercedes S 400d, auf einem Parkplatz vor einem Kreditinstitut in der Dudenstraße. Als der Fahrzeugführer zu seinem Pkw zurückkam, stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Ein unbekannter Pkw-Fahrer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug touchiert. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, ohne seine Pflichten nachzukommen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.06.), um 11.25 Uhr, befuhren ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen und eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Dippelstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Meisebacher Straße. Der Fahrer aus Heringen musste verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Dies bemerkte die Fahrerin aus Bad Hersfeld zu spät und fuhr auf. Der Pkw-Fahrer aus Heringen wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Unfall mit Traktor

Ludwigsau. Am Dienstag (21.06.), gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße in Mecklar aus der Ortsmitte kommend in Richtung Ortsausgang. Ein 56-jähriger Fahrer aus Ludwigsau wollte mit seinem Traktor aus einem Feldweg auf die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße einfahren. Der Traktorfahrer übersah beim Abbiegen nach links auf die Hauptstraße den Pkw des 36-jährigen Fahrers. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtszeitig abbremsen und kollidierte mit dem Traktor. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 4-jährige Mitfahrer des Pkw-Fahrers und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Verkehrsunfall – Lkw und Auto beteiligt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.06.), gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Dippelstraße aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Hohe Luft. Ein 31-jähriger Fahrer eines Lkws aus Kassel fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Dippelstraße und stieß dabei mit dem Pkw der 71-Jährigen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Dienstag (21.06.), gegen 14.30 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren grauen Daimler Benz ordnungsgemäß auf dem Parkplatz „Hinterer Steinweg“. Als sie gegen 16.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro an der linken Fahrzeugseite. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der Pkw vermutlich beim Wenden oder Rangieren beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Stein umgefahren und geflüchtet

Schlitz. Am Samstag (18.06.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem weißen Mercedes Sprinter die Straße „An der Hinterburg“ in absteigender Richtung. In Höhe der Hausnummer 5 wollte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rückwärts in eine Hofeinfahrt fahren. Dabei stieß er mit der hinteren linken Fahrzeugseite gegen einen dort befindlichen Stein, welcher hierdurch teilweise riss und zudem aus dem Betonfundament gerissen wurde. Zeugen beobachteten, wie der Unfallfahrer anschließend aus dem Fahrzeug ausstieg, den Stein wieder einsetzte und in Richtung Marktplatz davonfuhr. Über die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nichts bekannt.

Fahrrad gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen (FOTO)

Fulda (ots) – Ein 53-jähriger Mann aus Heidelberg wurde gestern

Sonntagnachmittag (19.6./16:10 Uhr) Opfer von Dieben. Bislang Unbekannte

entwendeten das Fahrrad des Mannes im Bahnhof Fulda, während er einkaufen war.

Das Fahrrad stellte der Mann auf Gleis 3 / 4 ab und sicherte es mit einem

Fahrradschloss. Für ungefähr 30 Minuten ging er anschließend in der

Bahnhofshalle einkaufen. Nachdem er von seinem Einkauf zurückkehrte, war das

Fahrrad samt Schloss und Helm nicht mehr aufzufinden.

Hoher Sachschaden

Das cremefarbige Fahrrad der Marke ,,Hercules“ (Klapprad), der Fahrradhelm und

das Fahrradschloss haben einen Gesamtwert von knapp 1000 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Kreisjubiläum auf Schloss Fasanerie: Polizeipräsidium Osthessen bietet kostenlose Fahrradcodierung an

Eichenzell / Fulda. 200 Jahre Landkreis Fulda auf Schloss Fasanerie – auch das Polizeipräsidium Osthessen ist im Rahmen des hessischen Polizeisommers mit dabei. An vielfältigen Beratungs- und Informationsständen können sich Interessierte über das gesamte Wochenende hinweg von Expertinnen und Experten zu Themen wie Einbruchs- und Diebstahlsschutz, Betrügereien oder Cyberkriminalität, aber auch den Einstellungsvoraussetzungen der hessischen Polizei beraten lassen.

Kostenlose Fahrradcodierung

Zudem bietet die osthessische Polizei am Samstag (25.06.), in der Zeit von 12 bis 16 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Festgelände am Stand des Präsidiums an. Die Terminvergabe erfolgt am morgigen Donnerstag (23.06.) von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0661/105-2006. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich!

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Samstag (25.06.), 12 bis 16 Uhr

Wo? Schloss Fasanerie, Festgelände am Stand des Polizeipräsidiums Osthessen

Anmeldung? Donnerstag (23.06.), 10 bis 13 Uhr, Tel. 0661-105-2006

Trickbetrug vereitelt

Bad Salzschlirf. Unbekannte Betrüger riefen ein lebensälteres Ehepaar aus Bad Salzschlirf am Dienstagmorgen (21.06.) an und erklärten ihnen, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine fünfjährige Gefängnisstrafe zu umgehen, müssten die Eltern eine Kaution für die Entlassung ihrer Tochter hinterlegen. Das Ehepaar glaubte den Angaben der Schwindler und machte sich mit den entsprechenden Wertgegenständen auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt beim Amtsgericht in Fulda. Unterwegs wurden sie wegen unsicherer Fahrweise von der Polizei Fulda angehalten. Bei der Kontrolle erzählten sie den Beamten von dem Vorfall. Glücklicherweise konnte so Schlimmeres verhindert werden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig. Schockanrufe sollen die Angerufenen stark verunsichern und in ihrem Handeln zur Herausgabe von Geld, Schmuck oder sonstigen Wertgegenständen beeinflussen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Einbruch in Bestattungsinstitut

Burghaun. Ein Bestattungsinstitut in der Wehrstraße wurde in der Nacht zu Dienstag (21.06.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten erfolglos mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln und verursachten circa 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportlerheim

Eichenzell. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (21.06.) in ein Sportlerheim in der Straße „Am Krautgarten“ im Ortsteil Löschenrod ein. Die Täter verschafften sich über eine Tür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Burghaun. In der Goldstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (21.06.) einen schwarzen Motorroller mit dem amtlichen Kennzeichen FD-OK 12. Das Zweirad stand auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes im Ortsteil Hünhan und hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Sportlerheim

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (21.06.) die Tür eines Sportlerheims in der Ziegeler Straße im Ortsteil Bronnzell aufzuhebeln. Die Täter scheiterten und hinterließen 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportlerheim

Fulda. Ein Sportlerheim in der Straße „Am Sandberg“ wurde in der Nacht zu Dienstag (21.06.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten den Thekenbereich. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und verursachten 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach tödlichem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 278 am vergangenen Freitag (17.06.): Verstorbener Radfahrer identifiziert

Hilders. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am vergangenen Freitag (17.06.) auf der B 278 zwischen Ehrenberg-Wüstensachsen und Gersfeld-Obernhausen war die Identität des verstorbenen Radfahrers zunächst ungeklärt – wir berichteten.

Nunmehr konnte der Mann durch einen Zeugenhinweis zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen 54-jährigen Mann aus der Gemeinde Petersberg.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Hilfe im Zusammenhang mit der Identifizierung des Mannes.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern auch weiterhin an.

Kennzeichendiebstahl

Haunetal. Unbekannte entwendeten am Dienstag (21.06.), zwischen 7.20 Uhr und 15.30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-LN 272 eines grünen Opel Corsa. Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz des Bahnhofsgeländes in der Bahnhofstraße in Neukirchen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an PKW

Hünfeld (ots)

Auf dem Parkplatz in der Klosterstraße wurde am Montag, dem 20.06.22, zwischen 14 und 18 Uhr ein schwarzer Mercedes beschädigt. Über die komplette Beifahrerseite zieht sich ein langgezogener Kratzer, welcher vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mutwillig verursacht wurde. Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.