Trickdiebe bestehlen Seniorin,

Wiesbaden, Holsteinstraße, 21.06.2022, 13.15 Uhr,

(pl)Ein diebisches Pärchen hat am Dienstagmittag in der Holsteinstraße eine

Seniorin in deren Wohnung bestohlen. Die beiden Trickdiebe, ein Mann und eine

Frau, erschienen gegen 13.15 bei der Geschädigten zu Hause. Unter einem Vorwand

erschlichen sie sich dann Zutritt zu deren Wohnung und entwendeten eine

hochwertige Goldkette. Die Trickdiebin soll ca. 1,60 Meter groß gewesen sein und

blonde Haare gehabt haben. Sie habe Deutsch mit einem englischen Akzent

gesprochen und ein weißes Kleid mit einem hellblauen Oberteil getragen. Ihr

Komplize soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Trickdiebin mit Zetteltrick erfolgreich, Wiesbaden, Geisbergstraße,

21.06.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag war eine Trickdiebin in der Geisbergstraße unterwegs

und überrumpelte eine Seniorin mit dem sogenannten „Zetteltrick“. Die Täterin

war der der Geschädigten nach dem Einkaufen ins Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses gefolgt. Dort klingelte die Unbekannte dann an der Tür der

Nachbarin. Als niemand öffnete, sprach die Frau die Seniorin an und bat diese um

einen Briefumschlag, um der Nachbarin etwas hinterlegen zu können. Die

hilfsbereite Dame ging daraufhin gemeinsam mit der Täterin in ihre Wohnung und

holte einen Umschlag. Wenige Minuten später war die Unbekannte wieder weg und

mit ihr leider auch diverse Schmuckstücke. Die Trickdiebin hatte offensichtlich

den kurzen Moment der Ablenkung genutzt und das Diebesgut an sich genommen. Die

Täterin wurde als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, sehr kräftig mit einer

dunkleren Hautfarbe sowie hellbraunen, langen Haaren beschrieben. Sie soll

akzentfreies Deutsch gesprochen und ein hellblaues T-Shirt sowie einen hellen

Rock getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

29-Jährige von Unbekanntem angegriffen, Wiesbaden, Adolfsallee, 21.06.2022,

22.15 Uhr bis 22.30 Uhr,

(pl)In der Adolfsallee wurde am Dienstagabend eine 29-jährige Frau von einem

unbekannten Täter angegriffen. Der Mann soll die Geschädigte gegen 22.15 Uhr

beim Spazieren gehen von hinten gefasst und im weiteren Verlauf zu Boden

gedrückt haben. Hier habe der Angreifer die 29-Jährige noch weiter festgehalten,

dann aber schließlich von ihr abgelassen und zu Fuß die Flucht in Richtung

Kasper-Glöckler-Platz ergriffen. Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß gewesen

sein. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Auslieferungsfahrzeug samt Pakete gestohlen, Wiesbaden, Bismarckring,

21.06.2022, 09.20 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen wurde einem Paketzusteller im Bismarckring das

Auslieferungsfahrzeug samt den darin befindlichen Paketen gestohlen. Der

Zusteller lieferte gegen 09.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 35 ein Paket aus.

Währenddessen stieg ein Dieb in den abgestellten, weißen Fiat Ducato ein und

fuhr damit in Richtung der Schwalbacher Straße davon. An dem gestohlenen

Auslieferungsfahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen GG-DK 905

angebracht. Der Täter soll eine helle Kappe, einen dunklen Pullover, ein helles

Oberteil, eine dunkle Hose und helle Schuhe getragen haben. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wandpaneele von Schule beschädigt,

Wiesbaden, Carla-Henius-Straße, 20.06.2022, 17.00 Uhr bis 21.06.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere

Wandpaneele eines Schulgebäudes in der Carla-Henius-Straße beschädigt. Der

hierdurch verursachte Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise

nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Markisen von Mehrfamilienhaus in Brand, Mainz-Kostheim, Nikolausstraße,

21.06.2022, 19.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend brannten vier Balkonmarkisen eines Mehrfamilienhauses in

der Nikolausstraße in Mainz-Kostheim. Gegen 19.40 Uhr wurden Feuerwehr und

Polizei darüber informiert, dass die Markisen Feuer gefangen hatten. Durch den

Brand wurden neben den Markisen auch diverse auf den Balkonen befindliche

Möbelstücke und Gegenstände beschädigt. Beim Löschversuch erlitt eine Person

leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Nach ersten

Erkenntnissen kommt ein Kind aus dem Wohnhaus als möglicher Verursacher in

Betracht.

+++Zeugenaufruf – Verkehrsunfall mit vier Sattelzügen am „Elzer Berg“ und flüchtigem Pkw+++

Wiesbaden (ots) – (Im) Am 21.06.2022, um 17:29 Uhr, kam es auf der BAB 3,

Gemarkung Görgeshausen, bei km 98,800 in Richtung Würzburg, zu einer

Verkehrsunfall, bei welcher ein schwarzer Pkw Kombi von der Unfallstelle

flüchtete.

Der Pkw wechselte zuvor am „Elzer Berg“ unmittelbar vor eine Fahrzeugkolonne,

welche aus vier Sattelzügen bestand. Hierdurch sprang nach ersten Ermittlungen

das Notbremssystem des Sattelzuges an, dessen Fahrer noch auf den mittleren

Fahrstreifen wechseln konnte, um ein Auffahren auf den schwarzen Kombi zu

verhindern. Der Fahrer des nachfolgenden Sattelzuges erkannte die Situation,

bremste und wechselte nach rechts auf den Standstreifen. Der dahinter fahrende

Sattelzug bemerkte diese Situation zu spät, fuhr zwischen die beiden

ausgewichenen Sattelzüge, konnte aber ein Touchieren mit beiden Fahrzeuge nicht

verhindern. Der nachfolgende vierte Sattelzug bemerkte das Abbremsen des vor ihm

fahrenden Sattelzuges zu spät und fuhr auf diesen auf. Die Fahrerin, deren

Beifahrer sowie der Fahrer des vorausfahrenden Lkw wurden leicht verletzt und

vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

Die Autobahn in Richtung Süden musste daraufhin für 75 Minuten voll gesperrt

werden. Nach Beendigung der Reinigungs- und Aufräumarbeiten konnte zunächst der

linke Fahrstreifen, nach den Abschleppmaßnahmen die komplette Fahrbahn gegen

22:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Der Verkehr staute sich auf ca. 10 km bis Heiligenroth zurück.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 85.000,- EUR.

Die Polizeiautobahnstation sucht Zeugen, die zur Unfallzeit den „Elzer Berg“ in

südlicher Richtung befahren, den Verkehrsunfall beobachteten haben und Angaben

zum Kennzeichen des flüchtigen schwarzen Pkw Kombi machen können.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Ladendieb schlägt mit Stock nach Ladendetektiv, Bad

Schwalbach, Bahnhofstraße, Dienstag, 21.06.2022, 11:00 Uhr

(wie) In Bad Schwalbach wurde am Dienstag ein Ladendieb erwischt, er schlug mit

einem Stock nach dem Detektiv. Ein Ladendetektiv beobachtete einen 51-Jährigen

beim Diebstahl von alkoholischen Getränken und Lebensmitteln in einem Supermarkt

in der Bahnhofstraße. Als er den Mann ansprach und festhalten wollte, wehrte

dieser sich gegen den Detektiv und versuchte sich loszureißen. Schließlich

schlug der Mann sogar mit einem Gehstock nach dem Ladendetektiv. Er konnte bis

zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten stellten die

Identität des 51-Jährigen fest und entließen ihn danach. Er muss sich nun wegen

Diebstahls und versuchter, gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Weidezaun beschädigt, Rinder entwichen, Hünstetten, Junghof, Montag,

20.06.2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 21.06.2022, 07:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter einen

Weidezaun bei Hünstetten derart beschädigt, sodass Rinder entweichen konnten.

Die Unbekannten hatten in der Feldgemarkung vom Junghof in Richtung der B 417

einen Weidezaun an mehreren Stellen durchschnitten. Wegen der Beschädigungen

konnten die sechs Rinder von der Weide entweichen und sich entfernen. Sie

konnten aber alle wieder eingefangen werden. Die Polizei bittet unter der

Rufnummer 06124/ 7078-0 um Hinweise zu den Vandalen.

Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, Niedernhausen, Ahornstraße,

Mittwoch, 22.06.2022, 02:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zog die Polizei in Niedernhausen

eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr. Die 40-Jährige geriet mit einem

Audi in der Ahornstraße in eine Verkehrskontrolle. Da die Beamten bei ihr

deutliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch feststellten, führten sie einem

Atemalkoholtest bei ihr durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 1,6 Promille.

Die Frau wurde festgenommen und ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Nachdem

auch ihr Führerschein sichergestellt war, wurde die 40-Jährige wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Imbiss von Einbrechern heimgesucht, Lorch, Rheinuferstraße, 19.06.2022, 20.00 Uhr bis 21.06.2022, 09.40 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag wurde ein Imbiss in der

Rheinuferstraße in Lorch von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften

sich gewaltsam Zugang zum Imbiss und entwendeten hieraus eine Gasflasche sowie

diverse Lebensmittel. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Motorradfahrer schwer verletzt, Bad Schwalbach, Landesstraße 3037, 21.06.2022, 13.30 Uhr,

(pl)Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall

auf der L 3037 bei Bad Schwalbach schwer verletzt. Der 18-Jährige fuhr gegen

13.30 Uhr mit seiner Yamaha von Wiesbaden kommend hinter einer 54-jährigen

Autofahrerin die Landesstraße in Richtung Bad Schwalbach entlang. Als die

54-Jährige dann abbremste, um mit ihrem Opel nach rechts auf einen Parkplatz

einzubiegen, bemerkte dies der Motorradfahrer offensichtlich zu spät und fuhr

auf das Heck des Wagens auf. Durch den Aufprall erlitt der 18-Jährige schwere

Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.