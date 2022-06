Kreis Bergstraße

Von der Fahrbahn abgekommen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Hirschhorn/Neckarsteinach (ots) – Am Mittwoch 22.6.2022 ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 37. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet eine 37-jährige Frau aus Hirschhorn aus noch nicht bekannten Gründen gegen 12.30 Uhr nach links auf die Gegenfahrbahn der B37. Dort war sie zuvor in ihrem Passat aus Richtung Neckarsteinach, in Richtung Hirschhorn unterwegs.

Im Gegenverkehr kollidierte die Frau mit einer 53-Jährigen aus Neckarsteinach, die in entgegengesetzter Richtung in ihrem Polo fuhr.

Infolge der Kollision zogen sich die Autofahrerinnen schwere Verletzungen zu. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. In diesem Zusammenhang kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war dieser Bereich der B 37 temporär voll gesperrt. Zeitweise konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde dieser Streckenabschnitt gegen 14 Uhr für den Verkehr wieder komplett freigegeben.

Mit den weiteren Unfallermittlungen ist die Polizei in Hirschhorn betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06272/93050).

Reizgas in Schule versprüht – Mehrere Schüler verletzt

Viernheim (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022 gegen 11.30 Uhr, haben Unbekannte im Bereich einer Toilette der Alexander-von-Humboldt-Schule am Franconvilleplatz mit Reizgas gesprüht. Insgesamt 60 Schüler klagten nach derzeitigem Kenntnisstand anschließend unter anderem über Atemwegsreizungen oder standen sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens.

12 Schülerinnen und Schüler wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen zur Identität der Tatverdächtigen dauern an. Insgesamt waren neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei, 12 Rettungswagen, 3 Notärzte und zahlreiche Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots) – Im Kurvenbereich der Friedrich-Ebert-Straße in Rimbach kam es zwischen Dienstag, 21.06. 19:00 Uhr und Mittwoch, 22.06. 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein weißer Ford eines Pflegedienstes erheblich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Laut Spurenlage wurde der Schaden von einem roten Fahrzeug verursacht, welches zwischen 24cm und 76cm Höhe an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel.: 06252 – 7060 bei der Polizei Heppenheim zu melden.

Darmstadt

Verkehrsunfall mit Straßenbahn und Linienbus

Darmstadt (ots) – Am Montag 20.06.2022 gegen 08:53 Uhr kam es auf der Bismarckstraße kurz nach dem Kreuzungsbereich Kasinostraße Ecke Bismarckstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Straßenbahn.

Der Busfahrer ließ einen Fußgänger noch die Straße nach seinem Abbiegevorgang passieren, welches der Straßenbahnfahrer zu spät erkannte. Die Straßenbahn stieß in das Heck des Linienbusses.

Der Busfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Zwei Fahrgäste der Straßenbahn wurden ebenfalls leicht verletzt und wurden zur Überprüfung ins Klinikum Darmstadt transportiert.

Aufgrund des Unfalles war der Motor des Linienbusses nicht mehr intakt, so dass dieser abgeschleppt werden musste.

Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt ins Depot fortsetzen. Zur Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig teil gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 EUR.

Kriminelle lassen Bargeld und Werkzeug aus Autos mitgehen

Darmstadt (ots) – Am Montagnacht 20.6.2022 bis Dienstagfrüh 21.06.2022 hatten es Kriminelle auf Wertgegenstände in Autos abgesehen. Rund eine halbe Stunde, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr reichte den Tätern am Montagnachmittag in der Otto-Röhm-Straße aus, sich an einem auf einem Supermarktparkplatz abgestellten Auto zu schaffen zu machen und Werkzeug zu entwenden.

Zu dem Stehlgut zählten unter anderem eine Bohrmaschine. Möglicherweise konnten die Tat und der Abtransport bemerkt werden?

In der Barkhausstraße dagegen geriet ein weißer Mitsubishi ins Visier der Kriminellen, die zwischen Montagabend, 22 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr unter anderem Geld und eine Jacke mitgehen ließen.

Das Kommissariat 43 und die Darmstädter Kripo (K21/22) sind mit den Fällen betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Yamaha aus Garage gestohlen – Wer hat Hinweise zum Verbleib der Maschine?

Darmstadt (ots) – Am späten Dienstagabend (21.6.) haben Diebe ein Motorrad aus einer Tiefgarage in der Landgraf-Georg-Straße gestohlen. Gegen 23.30 Uhr war der akustische Lärm, den die Täter beim Überwinden der Fahrzeugsicherung auslösten, von Anwohnern wahrgenommen worden. Die Kriminellen hatten offenbar zuvor gewaltsam das Zugangstor zur Tiefgarage aufgedrückt und sich auf diesem Weg Zugang verschafft.

Mit der Yamaha, an der zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen DA-JH77 angebracht war, machten sie sich auf und davon. Hinweise zum Verbleib der Maschine oder den Tätern werden von den Ermittlern des Kommissariats 21/22 von der Darmstädter Kripo entgegengenommen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Bickenbach (ots) – Nachdem ein Einfamilienhaus im Kohlweghof am Dienstag (21.6.) in das Visier Krimineller rückte, hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Die Bewohnerin kam gegen 16.20 Uhr nach Hause, als sie ein schwarzes, ihr unbekanntes Auto, in der Einfahrt stehen sah. Im Anschluss begaben sich nach jetzigem Stand vier unbekannte Männer mit Sturmhauben und weißen Mund-Nasen-Bedeckungen aus dem Haus, stiegen in den Kombi und flüchteten unerkannt. Sofort alarmierte sie die Polizei. Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen rausstellte, gelangten die ungebetenen Gäste ins Innere des Wohnhauses. Dort machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Offenbar wurden sie bei ihrem kriminellen Vorhaben durch die Rückkehr der Bewohnerin gestört. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie 1000 Euro Bargeld und hinterließen einen Schaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Gegenstände von Brücke auf Fahrbahn geworfen – Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim/L3103 (ots) – Am Montag (20.6.) kam es gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 3103 zwischen der Kreuzung zur Bundesstraße 3 und dem Ortseingang Jugenheim zu einem Vorfall, bei dem zwei bislang unbekannte Personen von einer dort befindlichen Fußgängerbrücke Gegenstände warfen. Ein in diesem Moment vorbeifahrender 73-Jähriger aus Seeheim-Jugenheim blieb glücklicherweise unverletzt und wurde von den Gegenständen nicht getroffen.

Die beiden Personen rannten anschließend in Richtung einer angrenzenden Schule davon. Eine durchgeführte Fahndung nach den Flüchtigen mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen.

