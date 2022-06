Edenkoben (ots) – Am Mittwoch 22.06.2022 gegen 09.20 Uhr wollte ein Gerichtsvollzieher in der Bahnhofstraße in der Wohnung eines 53-Jährigen Zwangsmaßnahmen vollstrecken. Vor Betreten der Wohnung soll der 53-Jährige ein Messer gezeigt haben.

Anschließend umstellten Polizeikräfte das Anwesen. Spezialkräfte stellten dann fest, dass sich der 53-Jährige nicht mehr in der Wohnung befand.

Die Polizei fahndet derzeit mit Polizeikräften nach dem 53-Jährigen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derzeit nicht.

Update 16:20 Uhr:

Die Fahndung nach dem gesuchten 53-Jährigen dauert weiterhin an. Derzeit wird geprüft, ob das Verhalten des 53-Jährigen strafbar war. Sein Anwesen wurde durchsucht.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Widerstandes eingeleitet.

Zur Klärung des Sachverhalts wird der 53-Jährige gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Der 53-Jährige ist vermutlich zu Fuß unterwegs:

Er hat eine Stirnglatze, ist ca. 1,70 m groß und trägt vermutlich eine Brille. Die Polizei geht davon aus, dass er einen Rucksack mit sich führt.

Derzeit laufen die Fahndungen nach dem 53-Jährigen mit Hochdruck. Neben dem Polizeihubschrauber, Polizeispürhunden sind auch Spezialeinheiten sowie die Bundespolizei im Einsatz.

Die Polizei bittet keine Anhalter mitzunehmen und Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Gesuchten über Notruf zu melden.