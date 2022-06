Neustadt an der Weinstraße – Ein aufmerksamer Bürger bemerkte am 21.06.2022 am Nachmittag im Nibelungenring einen verletzten größeren Vogel und informierte die Feuerwehr.

Die alarmierten Kräfte der Hauptfeuerwache fingen das Tier ein und brachten ihn zur Tierärztin, welche vom Disponenten in der Feuerwehreinsatzzentrale vorinformiert wurde. Diese nahm den „Flieger“ in Obhut und kümmert sich um ihn. Im Einsatz standen vier Einsatzkräfte mit einem Löschfahrzeug.