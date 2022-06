Radfahrer auf Radweg angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer hat am Montag einen Fahrradfahrer erfasst. Der Mann war kurz nach 16 Uhr auf der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs und wollte in die Beethovenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 67-Jährigen, der ihm mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entgegenkam.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 700 Euro. |mhm

Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtgebiet haben Unbekannte in der Nacht zum Montag 20.06.2022 an mehreren Autos die Katalysatoren entwendet. Ziele waren ein VW und 2 Opel, die in der Bier- und der Turnerstraße geparkt waren.

Bei dem Versuch einen weiteren Katalysator auszubauen, wurden die Täter gestört und konnten unerkannt entkommen. Auch in der Nacht zum Dienstag 21.06.2022 schlug ein Katalysatordiebstahl fehl. Ein Zeuge beobachtete in der Josefstraße zwei dunkel gekleidete Personen. Diese machten sich kurz vor 02 Uhr an der Unterseite eines Opel Zafira zu schaffen.

Der Anwohner alarmierte die Polizei. Als er die Täter ansprach, sprangen sie auf und flüchteten. Dabei ließen sie einen Wagenheber zurück, mit dem sie den Pkw angehoben hatten. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |mhm

Kreis Kaiserslautern

Unfall: Zwei leicht Verletzte

Kreis Kaiserslautern (ots) – Zwei Verletzte und zwei beschädigte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Autounfalls am Montag 20.06.2022 auf der Straße zwischen Otterberg und Baalborn. Eine 65-Jährige war morgens mit ihrem Pkw vom Münschwanderhof in Richtung der Landstraße gefahren.

Ohne auf die Vorfahrt eines 22-jährigen Fahrers eines Transporters zu achten, bog die Frau nach links in Richtung Otterbach ab. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Wagen.

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Otterbach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag 19.06.2022 in der Sternbergerstraße ereignet haben muss.

Ein 87-jähriger Mann meldete der Polizei nun, dass er seinen Mercedes gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz der dortigen Gaststätte abstellte.

Als er nach 10 Minuten zu seinem Wagen zurückkam, fand der Mann Beschädigungen am rechten, vorderen Kotflügel. Vom Verursacher war jedoch weit und breit nichts mehr zu sehen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Tel: 0631 369-2150 gern entgegen. |elz